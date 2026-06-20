Analyse Spelen Rode Duivels zondag thuismatch? Het zou zomaar kunnen dat Iran door eigen fans uitgefloten wordt

Johan Walckiers Manuel Gonzalez
Johan Walckiers en Manuel Gonzalez vanuit Los Angeles
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Spelen Rode Duivels zondag thuismatch? Het zou zomaar kunnen dat Iran door eigen fans uitgefloten wordt
Foto: AI generated

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Wanneer de Rode Duivels zondag het veld van het SoFi Stadium betreden voor hun tweede WK-wedstrijd tegen Iran, spelen ze eigenlijk op neutraal terrein. Of beter gezegd: in het hart van de grootste Iraanse diaspora ter wereld, maar of die voor hun land gaat supporteren, is bijlange niet zeker.

Los Angeles wordt al decennialang "Tehrangeles" genoemd. In de regio wonen naar schatting tussen de 250.000 en 500.000 mensen van Iraanse afkomst. Vooral in wijken als Westwood, Beverly Hills en Woodland Hills is de Iraanse gemeenschap bijzonder zichtbaar. Toch betekent dat niet automatisch dat Iran zondag op massale steun kan rekenen.

Verdeelde diaspora

De relatie tussen veel Iraanse Amerikanen en het nationale elftal is bijzonder complex geworden. Door de politieke situatie in Iran, de protesten van de voorbije jaren en de oorlog die begin 2026 uitbrak tussen Iran enerzijds en de Verenigde Staten en Israël anderzijds, is de diaspora diep verdeeld geraakt.

Tijdens de openingswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland waren die spanningen al duidelijk zichtbaar. In het stadion in Los Angeles klonken volgens Reuters zowel luid gejuich als boegeroep voor Iran. Tijdens het volkslied waren er zelfs fluitconcerten te horen. Supporters met de traditionele Iraanse vlag stonden zij aan zij met tegenstanders van het regime die de oude Leeuw-en-Zon-vlag meebrachten.

Waarom sommige Iraniërs hun eigen ploeg uitfluiten

Voor een deel van de diaspora vertegenwoordigt Team Melli niet alleen een voetbalploeg, maar ook het regime in Teheran. De voorbije weken vonden in Los Angeles meerdere protesten plaats tegen de aanwezigheid van Iran op het WK. Sommige actievoerders riepen zelfs op om Iran uit het toernooi te weren.

Daarbij speelt ook mee dat veel Iraanse Amerikanen of hun families ooit het land ontvluchtten na de islamitische revolutie. De gemeenschap in Los Angeles staat traditioneel bekend als bijzonder kritisch tegenover de machthebbers in Iran.

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Dat betekent niet dat iedereen tegen de nationale ploeg is. Integendeel. Veel Iraanse Amerikanen maken bewust een onderscheid tussen het regime en de spelers. Zij blijven hun land steunen, maar voelen zich tegelijk ongemakkelijk bij alles wat rond de ploeg hangt.

België zal niet in een vijandige sfeer terechtkomen

Alles wijst er dan ook op dat de sfeer zondag bijzonder vreemd kan worden. Niet het klassieke scenario waarbij één land massaal achter zijn ploeg staat, maar een stadion waarin een aanzienlijk deel van de aanwezige Iraniërs mogelijk tegen hun eigen nationale ploeg supportert of op zijn minst verdeeld is.

De Rode Duivels zullen daardoor wellicht niet het gevoel hebben dat ze een uitwedstrijd spelen. Integendeel. Als België vroeg scoort, zou het best kunnen dat er in het SoFi Stadium meer gejuich klinkt dan velen vooraf hadden verwacht. De openingsmatch van Iran tegen Nieuw-Zeeland heeft alvast bewezen dat voetbal en politiek in Los Angeles deze zomer onmogelijk van elkaar te scheiden zijn.
 

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