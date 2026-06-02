De quota zijn weg, maar de oorlog om het competitieformat is nog lang niet voorbij

Wie dacht dat de stemming in de Pro League eindelijk een einde zou maken aan de soap rond het competitieformat, komt wellicht bedrogen uit. De omstreden beloftenquota in de Challenger Pro League werden met een tweederdemeerderheid afgeschaft, maar daarmee is het dossier allerminst afgesloten.

Integendeel: de strijd verschuift nu naar een nog gevoeliger onderwerp, namelijk de afschaffing van de play-offs. KAA Gent blijft zich immers verzetten tegen het format dat vanaf volgend seizoen zou moeten ingaan.

De Buffalo's willen dat de beslissing van februari 2025 opnieuw volledig ter discussie wordt gesteld. Daarbij rekenen ze niet alleen op juridische procedures, maar hopen ze ook op een nieuwe stemming binnen de Pro League.

Is de hele stemming van februari ongeldig?

De kern van het conflict ligt bij de beslissing die op 27 februari 2025 werd genomen. Toen stemden de profclubs over een totaalpakket: een competitie met achttien ploegen zonder play-offs én de invoering van vier gegarandeerde plaatsen voor U23-teams in de Challenger Pro League.

Voor Gent zijn die twee onderdelen onlosmakelijk met elkaar verbonden. De redenering van de Oost-Vlamingen is eenvoudig. Zonder de beloftenquota zou het pakket volgens hen nooit de vereiste meerderheid hebben gehaald. Vooral KRC Genk, dat op dat moment een groot belang had bij het behoud van Jong Genk in de Challenger Pro League, stemde mee voor het geheel. Volgens Gent was het precies die combinatie van maatregelen die voldoende stemmen opleverde.

Nu de quota ondertussen juridisch onder vuur kwamen te liggen en uiteindelijk zijn afgeschaft, vindt Gent dat ook het volledige akkoord opnieuw moet worden bekeken. Daarom trok de club zowel naar de ondernemingsrechtbank van Brussel als naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).



Vanuit juridisch standpunt valt die redenering niet zomaar weg te wuiven. Gent beroept zich op het "één en ondeelbaar karakter" van de oorspronkelijke stemming. Met andere woorden: als een essentieel onderdeel van het akkoord onwettig blijkt of verdwijnt, moet volgens hen het volledige compromis opnieuw op tafel komen.

De tijd is kort om nog alles te veranderen

Toch lijkt de kans klein dat de Pro League op korte termijn bereid zal zijn om opnieuw over het format te stemmen. Bij heel wat clubs is de vermoeidheid rond dit dossier groot. De kalender voor volgend seizoen moet worden opgesteld, commerciële contracten zijn gebaseerd op het nieuwe format en sportieve voorbereidingen zijn al maanden aan de gang. Vooral bij de traditionele topclubs klinkt weinig enthousiasme om enkele weken voor de start van het seizoen opnieuw fundamentele wijzigingen door te voeren.

Dat is ook begrijpelijk. Een terugkeer naar een competitie met play-offs zou niet alleen sportieve gevolgen hebben, maar ook impact hebben op uitzendrechten, wedstrijdkalenders en commerciële afspraken. Hoe langer men wacht, hoe moeilijker zo'n koerswijziging wordt.

Toch betekent dat niet dat het gevaar geweken is. De voorbije jaren heeft het Belgische voetbal meermaals bewezen dat juridische procedures een competitie volledig kunnen ontregelen. Denk aan de discussies rond licenties, promoties en degradaties, waarbij uitspraken vaak pas laat vielen en voor enorme onzekerheid zorgden.

Juridische beslissingen kunnen nog roet in het eten gooien

Ook nu hangen er nog verschillende procedures boven de markt. Zelfs als de meerderheid van de clubs geen nieuwe stemming wil, kunnen uitspraken van rechtbanken of arbitrageorganen alsnog voor een nieuwe realiteit zorgen.

Dat is precies waar de grootste zorg binnen de Pro League vandaag ligt. Niet zozeer dat Gent voldoende medestanders zou vinden om het format opnieuw te veranderen, maar wel dat juridische beslissingen opnieuw chaos creëren op een moment waarop iedereen dacht eindelijk duidelijkheid te hebben.

Ironisch genoeg heeft de stemming van dinsdag dus niet voor rust gezorgd. De beloftenquota zijn verdwenen, maar het echte gevecht gaat al lang niet meer over Jong Genk, RSCA Futures of Club NXT. Het gaat over de vraag of het Belgische profvoetbal volgend seizoen effectief met play-offs van start zal gaan.