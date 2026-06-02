Garcia hakt verrassende knoop door centraal achterin

Het WK nadert met rasse schreden. Achterin is Zeno Debast niet fit, voorin is het wachten tot Romelu Lukaku een plaats in de basis kan afdwingen. En dus was de vraag wie er allemaal in de basiself zou gaan staan in en tegen Kroatië.

Rudi Garcia sprak vooraf over een competitieve wedstrijd. Geen oefenwedstrijd, maar een match waarin de puntjes op de i kunnen worden gezet in de laatste rechte lijn richting de afreis naar het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Ngoy is de verrassing centraal achterin, en dat is slecht nieuws voor Brandon Mechele

Een graadmeter dus voor het WK en dus ook eentje waarbij de basiself zo dicht mogelijk moet aansluiten bij die op het WK. En dus was het naar een paar plaatsen voornamelijk uitkijken. Welke keuzes zou Rudi Garcia daar maken? Het moet gezegd: er zijn toch wel een paar verrassende keuzes gemaakt door de oefenmeester van de Rode Duivels.

Centraal achterin kiest hij in de plaats van Zeno Debast voor Ngoy naast Theate. Brandon Mechele wordt op die manier eerder verrassend op de bank gehouden door Rudi Garcia. En daar blijft het niet qua slecht nieuws voor Club Brugge.

Hans Vanaken grijpt naast een basisplaats, De Ketelaere in de spits

Op het middenveld lijkt Hans Vanaken voorlopig namelijk ook naast de basiself te vallen. Garcia kiest voor een stevig en evenwichtig blok met Amadou Onana, Kevin De Bruyne en Youri Tielemans. Meer zelfs: ook Nicolas Raskin krijgt speelminuten in de basiself.

Romelu Lukaku is nog niet klaar voor een basisplaats en daardoor schuift Charles De Ketelaere door naar de spitspositie. Jérémy Doku komt bij hem in steun, terwijl er geen sprake is van Lukebakio maar wel van Saelemaekers. Trossard is er nog niet bij, maar hij lijkt op termijn daar wel de keuze te gaan worden.



De basiself van Rudi Garcia op een rijtje:

Doelman: Courtois

Verdedigers: Saelemaekers - Theate - Ngoy - De Cuyper

Middenvelders: Tielemans - Onana - De Bruyne - Raskin

Aanvallers: De Ketelaere - Doku