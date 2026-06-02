Lierse-reputatie werkt: 17-jarig talent (ex-Genk) laat Franse interesse links liggen en zoekt doorbraak in 1B

Johan Walckiers, voetbaljournalist
Lierse blijft trouw aan zijn identiteit en plukt daar opnieuw de vruchten van. De club uit de Challenger Pro League heeft jeugdkeeper Louis Daems langer aan zich gebonden. De 17-jarige doelman zette zijn eerste profcontract onder zijn naam en ligt nu vast tot medio 2029. 

Een belangrijke handtekening voor de club, maar misschien nog meer voor de jonge doelman zelf, die ervan overtuigd is dat Lierse de ideale plek is om zijn profcarrière echt te lanceren.

Bij Genk een deel van zijn opleiding, maar terug naar oude nest

Daems geldt al langer als een van de opvallende talenten binnen de jeugdwerking van de Pallieters. Zijn verhaal bij Lierse begon bovendien niet gisteren. Tussen 2017 en 2018 maakte hij al deel uit van de jeugdopleiding op het Lisp, waarna hij vier seizoenen zijn ontwikkeling verderzette bij KRC Genk. In 2022 volgde de terugkeer naar het vertrouwde geel-zwarte nest, een beslissing die achteraf bijzonder belangrijk blijkt te zijn geweest.

De jonge keeper zette het afgelopen seizoen stevige stappen richting profvoetbal. Daems trainde regelmatig mee met de A-kern en kreeg zo de kans om van dichtbij kennis te maken met het ritme en de intensiteit van het seniorenvoetbal. Binnen de club wordt hij gezien als een doelman met een bijzonder interessant profiel: groot, rustig aan de bal en met de mentaliteit om zich stap voor stap op te werken.

Ook buiten Lierse bleef zijn ontwikkeling niet onopgemerkt. In april 2025 volgde een eerste oproeping voor België U16. Tegen Oostenrijk kreeg Daems negentig minuten onder de lat en proefde hij van het internationale niveau. Voor een doelman van amper zestien jaar betekende dat opnieuw een bevestiging dat hij op de radar verschijnt.

Daems kon naar Frankrijk

Dat verklaart meteen waarom Lierse absoluut werk wilde maken van een contractverlenging. Volgens onze informatie kon Daems rekenen op concrete buitenlandse belangstelling, onder meer uit Frankrijk. Voor veel jonge spelers zou zo'n piste bijzonder verleidelijk klinken, maar Daems koos bewust voor een ander traject.

Die keuze heeft alles te maken met de reputatie die Lierse opnieuw heeft opgebouwd. De club behoort tot de weinige Belgische ploegen die consequent kansen blijft geven aan jonge Belgische spelers en zich profileert als ontwikkelingsclub. Dat model blijkt te werken.

De transferlijst van het voorbije seizoen spreekt boekdelen. Maksim Kireev verdiende een overstap naar KV Mechelen, terwijl Bo De Kerf en Luc Marijnissen zich via Lierse naar FCV Dender werkten. Dirk Asare zette de stap naar Zulte Waregem en ook Bryan Adinany, Mauro Lenaerts en Glenn Claes vonden na hun passage op het Lisp een nieuwe uitdaging.

Volgende doel: eerste keeper

Lierse bewijst daarmee opnieuw dat de Challenger Pro League geen eindstation hoeft te zijn, maar wel een springplank naar hogerop. Voor Daems is dat precies het perspectief dat hij zocht. Binnen de club leeft het geloof dat hij op termijn kan doorgroeien tot eerste doelman en sportief én financieel een belangrijke rol kan spelen. De eerste stap is alvast gezet met een contract tot 2029.

Nu begint het echte werk. Maar op het Lisp geloven ze dat Louis Daems alles in zich heeft om de volgende naam te worden in het rijtje spelers dat via Lierse zijn grote doorbraak forceert.

