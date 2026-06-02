Burgemeester Brugge is nog altijd ziedend over geweld tijdens en na bekerfinale

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
De Beker van België werd vorig seizoen gewonnen door Club Brugge. In de finale begin mei 2025 won het van RSC Anderlecht. Er was toen wel veel te doen over geweld in het Brusselse door supporters van blauw-zwart.

De bekerfinale is altijd een leuke dag, maar af en toe zijn er ook de nodige uitwassen die een en ander in de war kunnen sturen. Dat was niet anders tijdens de bekerfinale van 2025, waar er onlusten uitbraken in de stad Brussel voor, tijdens én na de wedstrijd tussen RSC Anderlecht en Club Brugge.

Hooligans vielen in Molenbeek inwoners aan, in de metro gebeurde er ook heel wat: de bekerfinale kreeg ook een stevige smet met ‘dank’ aan een aantal voetbalsupporters die de match misbruikten voor geweld. Een pijnlijke zaak, want het moet natuurlijk toch gewoon over voetbal gaan.

Burgemeester De fauw veroordeelt geweld

Een gevoel dat ook leefde bij de burgemeester van Club Brugge Dirk De fauw (CD&V). Die is nu teruggekomen op de zaak in La Dernière Heure en schuwt daarbij de strenge woorden voor de fans niet. Want er komen nog bekerfinales voor Club Brugge en dan moeten zo’n zaken vermeden worden.

“Ik veroordeel deze daden. Ik hoop dat de autoriteiten de werkelijke verantwoordelijken kunnen identificeren. Onder hen bevinden zich ook mensen die al een stadionverbod hebben gekregen”, was de burgemeester van Brugge kristalhelder over de zaak. Het kan en mag nooit meer gebeuren dus.

Alle vormen van geweld moeten worden veroordeeld

“Club Brugge is op dit punt zeer streng geweest, tegen elke vorm van racisme of discriminatie. Hetzelfde geldt voor de stad. Ik was erg ontroerd door de recente mars van een aantal jongeren van Molenbeek naar Brugge.”

“Ze maakten een kunstwerk in steen van puin dat ze bij een winkel in Molenbeek hadden verzameld. Het werd geïnstalleerd en onthuld in het station van Brugge. Alle vormen van geweld moeten worden veroordeeld”, aldus nog De fauw over de zaak.

Tot onvrede van Club Brugge en Genk? Bouchez vergroot zijn macht in Pro League

