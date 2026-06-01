Alle 29 JPL-spelers op het WK: Club Brugge en Genk leveren stevige delegatie

De Jupiler Pro League is stevig vertegenwoordigd op het WK. Van Club Brugge tot Genk en Union: heel wat bekende namen uit België trekken naar het grootste voetbalpodium.

Dit zijn alle JPL-spelers die straks op het WK te zien zijn

Het WK komt steeds dichterbij en ook de Jupiler Pro League zal stevig vertegenwoordigd zijn. In totaal trekken 29 spelers uit de Belgische competitie naar het wereldkampioenschap. Sommige namen waren al langer zekerheden, andere selecties vallen iets meer op.

Club Brugge en KRC Genk leveren opvallend veel namen

Club Brugge ziet meerdere spelers naar het WK trekken. Bij België zijn Brandon Mechele, Hans Vanaken en Joaquin Seys van de partij. Dat zijn ook alle Belgische WK-gangers uit de JPL. Joel Ordóñez werd opgeroepen door Ecuador, terwijl Gustaf Nilsson met Zweden naar het toernooi trekt.

Ook KRC Genk is stevig vertegenwoordigd. Zakaria El Ouahdi mag met Marokko naar het WK, terwijl Yaimar Medina voor Ecuador uitkomt. Junya Ito is geselecteerd bij Japan en Joris Kayembe maakt deel uit van de selectie van DR Congo. Dat zorgde voor Genk al voor praktische problemen richting het einde van het seizoen, aangezien enkele spelers vroeg moesten aansluiten bij hun nationale ploeg en Nicky Hayen tegen KAA Gent met heel wat jongeren moest spelen.

Anderlecht, Union en Standard ook met meerdere WK-gangers

Bij Anderlecht trekken drie spelers naar het WK. César Huerta verdedigt de kleuren van Mexico, Nathan Saliba is erbij met Canada en Ilay Camara werd opgenomen in de selectie van Senegal. Vooral voor Saliba is dat een mooie bekroning, want Canada speelt een WK in eigen regio en zal extra in de kijker lopen.

Union SG levert eveneens drie namen af. Promise David is erbij met Canada, Kevin Rodríguez trekt met Ecuador naar het toernooi en Besfort Zeneli mag met Zweden naar Noord-Amerika. Voor Union is dat opnieuw een bevestiging dat de club ook internationaal steeds meer spelers met aanzien in huis heeft.



Antwerp heeft met Anthony Valencia ook een WK-ganger in huis. De winger is opgenomen in de selectie van Ecuador. Standard levert dan weer Dennis Eckert Ayensa en Matthieu Epolo af, respectievelijk voor Iran en DR Congo.

Ook kleinere JPL-clubs leveren internationals af

Niet alleen de topclubs zijn vertegenwoordigd. KV Mechelen ziet Redouane Halhal met Marokko naar het WK trekken. KAA Gent levert Jean-Kévin Duverne af aan Haïti, terwijl Wilguens Paugain van Zulte Waregem eveneens voor Haïti uitkomt. Jearl Margaritha (SK Beveren) is erbij met Curaçao.

Bij Charleroi zitten Mohamed Koné en Parfait Guiagon in de selectie van Ivoorkust. Yacine Titraoui mag dan weer met Algerije naar het WK. Cercle Brugge ziet Oumar Diakité geselecteerd worden door Ivoorkust.

STVV levert twee Japanse internationals af: Shogo Taniguchi en Keisuke Goto (al is die laatste eigendom van Anderlecht). FCV Dender heeft met Alireza Jahanbakhsh een speler in de Iraanse selectie.

Alle JPL-spelers op het WK

César Huerta (Mexico), Nathan Saliba (Canada), Promise David (Canada), Zakaria El Ouahdi (Marokko), Redouane Halhal (Marokko), Wilguens Paugain (Haïti), Jean-Kévin Duverne (Haïti), Jearl Margaritha (Curaçao), Mohamed Koné (Ivoorkust), Parfait Guiagon (Ivoorkust), Oumar Diakité (Ivoorkust), Joel Ordóñez (Ecuador), Yaimar Medina (Ecuador), Anthony Valencia (Ecuador), Kevin Rodríguez (Ecuador), Shogo Taniguchi (Japan), Keisuke Goto (Japan), Junya Ito (Japan), Besfort Zeneli (Zweden), Gustaf Nilsson (Zweden), Joaquin Seys (België), Brandon Mechele (België), Hans Vanaken (België), Dennis Eckert Ayensa (Iran), Alireza Jahanbakhsh (Iran), Ilay Camara (Senegal), Yacine Titraoui (Algerije), Matthieu Epolo (DR Congo) en Joris Kayembe (DR Congo).