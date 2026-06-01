Alle 29 JPL-spelers op het WK: Club Brugge en Genk leveren stevige delegatie

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 7 reacties
Alle 29 JPL-spelers op het WK: Club Brugge en Genk leveren stevige delegatie
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Jupiler Pro League is stevig vertegenwoordigd op het WK. Van Club Brugge tot Genk en Union: heel wat bekende namen uit België trekken naar het grootste voetbalpodium.

Dit zijn alle JPL-spelers die straks op het WK te zien zijn

Het WK komt steeds dichterbij en ook de Jupiler Pro League zal stevig vertegenwoordigd zijn. In totaal trekken 29 spelers uit de Belgische competitie naar het wereldkampioenschap. Sommige namen waren al langer zekerheden, andere selecties vallen iets meer op.

Club Brugge en KRC Genk leveren opvallend veel namen

Club Brugge ziet meerdere spelers naar het WK trekken. Bij België zijn Brandon Mechele, Hans Vanaken en Joaquin Seys van de partij. Dat zijn ook alle Belgische WK-gangers uit de JPL. Joel Ordóñez werd opgeroepen door Ecuador, terwijl Gustaf Nilsson met Zweden naar het toernooi trekt.

Ook KRC Genk is stevig vertegenwoordigd. Zakaria El Ouahdi mag met Marokko naar het WK, terwijl Yaimar Medina voor Ecuador uitkomt. Junya Ito is geselecteerd bij Japan en Joris Kayembe maakt deel uit van de selectie van DR Congo. Dat zorgde voor Genk al voor praktische problemen richting het einde van het seizoen, aangezien enkele spelers vroeg moesten aansluiten bij hun nationale ploeg en Nicky Hayen tegen KAA Gent met heel wat jongeren moest spelen.

Anderlecht, Union en Standard ook met meerdere WK-gangers

Bij Anderlecht trekken drie spelers naar het WK. César Huerta verdedigt de kleuren van Mexico, Nathan Saliba is erbij met Canada en Ilay Camara werd opgenomen in de selectie van Senegal. Vooral voor Saliba is dat een mooie bekroning, want Canada speelt een WK in eigen regio en zal extra in de kijker lopen.

Union SG levert eveneens drie namen af. Promise David is erbij met Canada, Kevin Rodríguez trekt met Ecuador naar het toernooi en Besfort Zeneli mag met Zweden naar Noord-Amerika. Voor Union is dat opnieuw een bevestiging dat de club ook internationaal steeds meer spelers met aanzien in huis heeft.

Lees ook... De verdeling van de Europese tickets en de mogelijke tegenstanders van Anderlecht, STVV, Union en Gent

Antwerp heeft met Anthony Valencia ook een WK-ganger in huis. De winger is opgenomen in de selectie van Ecuador. Standard levert dan weer Dennis Eckert Ayensa en Matthieu Epolo af, respectievelijk voor Iran en DR Congo.

Ook kleinere JPL-clubs leveren internationals af

Niet alleen de topclubs zijn vertegenwoordigd. KV Mechelen ziet Redouane Halhal met Marokko naar het WK trekken. KAA Gent levert Jean-Kévin Duverne af aan Haïti, terwijl Wilguens Paugain van Zulte Waregem eveneens voor Haïti uitkomt. Jearl Margaritha (SK Beveren) is erbij met Curaçao.

Bij Charleroi zitten Mohamed Koné en Parfait Guiagon in de selectie van Ivoorkust. Yacine Titraoui mag dan weer met Algerije naar het WK. Cercle Brugge ziet Oumar Diakité geselecteerd worden door Ivoorkust.

STVV levert twee Japanse internationals af: Shogo Taniguchi en Keisuke Goto (al is die laatste eigendom van Anderlecht). FCV Dender heeft met Alireza Jahanbakhsh een speler in de Iraanse selectie.

Alle JPL-spelers op het WK

César Huerta (Mexico), Nathan Saliba (Canada), Promise David (Canada), Zakaria El Ouahdi (Marokko), Redouane Halhal (Marokko), Wilguens Paugain (Haïti), Jean-Kévin Duverne (Haïti), Jearl Margaritha (Curaçao), Mohamed Koné (Ivoorkust), Parfait Guiagon (Ivoorkust), Oumar Diakité (Ivoorkust), Joel Ordóñez (Ecuador), Yaimar Medina (Ecuador), Anthony Valencia (Ecuador), Kevin Rodríguez (Ecuador), Shogo Taniguchi (Japan), Keisuke Goto (Japan), Junya Ito (Japan), Besfort Zeneli (Zweden), Gustaf Nilsson (Zweden), Joaquin Seys (België), Brandon Mechele (België), Hans Vanaken (België), Dennis Eckert Ayensa (Iran), Alireza Jahanbakhsh (Iran), Ilay Camara (Senegal), Yacine Titraoui (Algerije), Matthieu Epolo (DR Congo) en Joris Kayembe (DR Congo).

7 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

De verdeling van de Europese tickets en de mogelijke tegenstanders van Anderlecht, STVV, Union en Gent

De verdeling van de Europese tickets en de mogelijke tegenstanders van Anderlecht, STVV, Union en Gent

09:00
3
Rik De Mil haalt Europees voetbal en komt met boodschap voor het bestuur van KAA Gent

Rik De Mil haalt Europees voetbal en komt met boodschap voor het bestuur van KAA Gent

17:00
3
Alle geheimen prijsgegeven: dit staat de Belgische teams te wachten in Europa

Alle geheimen prijsgegeven: dit staat de Belgische teams te wachten in Europa

22:20
1
Na het WK 2022: dit moeten de Rode Duivels absoluut vermijden

Na het WK 2022: dit moeten de Rode Duivels absoluut vermijden

21:00
Stevige verrassing: Thibaut Courtois investeert in deze Belgische club

Stevige verrassing: Thibaut Courtois investeert in deze Belgische club

20:30
3
Met het vertrek van Burgess zet Union een symbolische stap: de transformatie is compleet

Met het vertrek van Burgess zet Union een symbolische stap: de transformatie is compleet

18:40
2
Arthur Theate windt er geen doekjes om wat Debast en ambities betreft

Arthur Theate windt er geen doekjes om wat Debast en ambities betreft

20:20
"Een uitzonderlijk initiatief voor de supporters": Standard verlengt samenwerking met vier seizoenen

"Een uitzonderlijk initiatief voor de supporters": Standard verlengt samenwerking met vier seizoenen

16:00
DIW gaat helemaal los over ‘elke voetbalpodcast ooit’ en het gebrek aan beelden

DIW gaat helemaal los over ‘elke voetbalpodcast ooit’ en het gebrek aan beelden

20:00
OFFICIEEL: Beslissing over Pocognoli is gevallen

OFFICIEEL: Beslissing over Pocognoli is gevallen

19:45
4
Rudi Garcia heeft groot nieuws over Romelu Lukaku

Rudi Garcia heeft groot nieuws over Romelu Lukaku

19:30
Antwerp zoekt vervanger voor Janssen en kijkt naar opvallende profielen: twee jonge spitsen op de lijst

Antwerp zoekt vervanger voor Janssen en kijkt naar opvallende profielen: twee jonge spitsen op de lijst

14:20
7
Jonge Rode Duivels schrijven geschiedenis op EK en kennen nu ook tegenstander

Jonge Rode Duivels schrijven geschiedenis op EK en kennen nu ook tegenstander

19:15
Vincent Mannaert trekt aan de alarmbel en dient plots voorstel in bij FIFA

Vincent Mannaert trekt aan de alarmbel en dient plots voorstel in bij FIFA

19:00
6
Transfernieuws en Transfergeruchten 01/06: Januzaj

Transfernieuws en Transfergeruchten 01/06: Januzaj

17:50
Knaltransfer op komst? Arne Engels stuurt duidelijk signaal en kan op interesse van AC Milan rekenen

Knaltransfer op komst? Arne Engels stuurt duidelijk signaal en kan op interesse van AC Milan rekenen

18:20
Grote verandering voor Adnan Januzaj, die deze zomer nieuwe uitdaging moet vinden

Grote verandering voor Adnan Januzaj, die deze zomer nieuwe uitdaging moet vinden

17:50
Hij doet denken aan Michy Batshuayi: Standard doet mooie zet met jong talent

Hij doet denken aan Michy Batshuayi: Standard doet mooie zet met jong talent

12:50
Een kans om te grijpen? Jacky Mathijssen keer terug naar België

Een kans om te grijpen? Jacky Mathijssen keer terug naar België

16:30
2
Genk-spelers in zak en as: "Waarom hij? Omdat hij een supertalent is"

Genk-spelers in zak en as: "Waarom hij? Omdat hij een supertalent is"

08:00
Sibierski neemt al eerste zware beslissing bij Anderlecht: twee spelers mogen nu al vertrekken, Vazquez terug

Sibierski neemt al eerste zware beslissing bij Anderlecht: twee spelers mogen nu al vertrekken, Vazquez terug

11:04
12
Supercomputer zegt wie WK-favoriet is: Rode Duivels krijgen duidelijke realitycheck van Opta

Supercomputer zegt wie WK-favoriet is: Rode Duivels krijgen duidelijke realitycheck van Opta

15:30
7
Straf: ex-Standard-vedette nestelt zich naast Ronaldo en Messi

Straf: ex-Standard-vedette nestelt zich naast Ronaldo en Messi

09:30
Premier League-fans maken duidelijke keuze na geweldig debuutjaar van Senne Lammens

Premier League-fans maken duidelijke keuze na geweldig debuutjaar van Senne Lammens

14:50
7
Twee Rode Duivels ontbreken op laatste training voor vertrek naar Kroatië

Twee Rode Duivels ontbreken op laatste training voor vertrek naar Kroatië

14:00
KRC Genk likt de wonden na een heel seizoen van net niet, Hayen laat zich uit over strafschop

KRC Genk likt de wonden na een heel seizoen van net niet, Hayen laat zich uit over strafschop

22:40
17
Rode Duivels van Lille krijgen nieuwe trainer met héél bekende achternaam

Rode Duivels van Lille krijgen nieuwe trainer met héél bekende achternaam

13:30
Kritiek van De Bruyne blijft nazinderen: Conte-kamp slaat terug

Kritiek van De Bruyne blijft nazinderen: Conte-kamp slaat terug

13:20
En aan het einde is Roef de held: KAA Gent Europa in, KRC Genk met lege handen

En aan het einde is Roef de held: KAA Gent Europa in, KRC Genk met lege handen

21:26
Rode Duivel belooft: "Als we het WK winnen, scheer ik me kaal"

Rode Duivel belooft: "Als we het WK winnen, scheer ik me kaal"

13:00
1
Roef en De Vlieger uitgelaten: "Seizoen geweest om u tegen te zeggen, met knokken tot laatste seconde"

Roef en De Vlieger uitgelaten: "Seizoen geweest om u tegen te zeggen, met knokken tot laatste seconde"

22:00
20
De verdwenen spelers van Tedesco: zij zijn ineens ver verwijderd van een selectie voor de Rode Duivels

De verdwenen spelers van Tedesco: zij zijn ineens ver verwijderd van een selectie voor de Rode Duivels

12:30
7
🎥 Rode Duivel zorgt al voor animatie naast het veld, fans kunnen het zeker smaken

🎥 Rode Duivel zorgt al voor animatie naast het veld, fans kunnen het zeker smaken

12:00
Nog maar eens bewijs hoe sterk Union scout: ex-speler op weg om eerste keuze te worden bij... Duitsland

Nog maar eens bewijs hoe sterk Union scout: ex-speler op weg om eerste keuze te worden bij... Duitsland

10:30
4
FIFA voert opvallende reeks nieuwe WK-regels in: dit verandert er allemaal op het wereldkampioenschap

FIFA voert opvallende reeks nieuwe WK-regels in: dit verandert er allemaal op het wereldkampioenschap

11:30
15
Afscheidnemende Dévy Rigaux onthult: bijna had huidige wereldster van Bayern bij Club Brugge gezeten

Afscheidnemende Dévy Rigaux onthult: bijna had huidige wereldster van Bayern bij Club Brugge gezeten

08:30
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp zoekt vervanger voor Janssen en kijkt naar opvallende profielen: twee jonge spitsen op de lijst We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Stevige verrassing: Thibaut Courtois investeert in deze Belgische club cartman_96 cartman_96 over Sibierski neemt al eerste zware beslissing bij Anderlecht: twee spelers mogen nu al vertrekken, Vazquez terug Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Vincent Mannaert trekt aan de alarmbel en dient plots voorstel in bij FIFA FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Niet naar zijn zin: Club Brugge-ster Stankovic keert terug naar Inter, maar nu moet hij zelf nog beslissen Dirk1897 Dirk1897 over De clubleiding heeft dagenlang nagedacht: Pocognoli weet waar hij moet aan verwachten Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Met het vertrek van Burgess zet Union een symbolische stap: de transformatie is compleet wilmabar123 wilmabar123 over Rik De Mil haalt Europees voetbal en komt met boodschap voor het bestuur van KAA Gent Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Einde van de zaak? 'Nieuws over Ivan Leko en Operatie Propere Handen komt naar buiten' Vital Verheyen Vital Verheyen over Supercomputer zegt wie WK-favoriet is: Rode Duivels krijgen duidelijke realitycheck van Opta Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved