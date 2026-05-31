'Club Brugge mikt op exotische opvolger Christos Tzolis'

Club Brugge beseft dat het deze zomer wel eens heel wat spelers zou kunnen kwijtspelen. En dus is het zaak om ook meteen een aantal mogelijke opvolgers in huis te gaan halen. Er zijn alvast een aantal pistes die worden gelanceerd en daar zijn ook exotische namen bij.

Club Brugge beseft dat het zal moeten rekruteren om de gaten op te vullen die er deze zomer zullen worden gelaten door het stoppen van Simon Mignolet en de mogelijke transfers van Aleksandar Stankovic, Christos Tzolis, Raphaël Onyedika, Joel Ordonez en anderen.

En dus loont het ook de moeite om al eens te gaan kijken naar mogelijke opvolgers of vervangers voor de spelers die gaan vertrekken. Dat Club NXT door het gebrek aan licentie bij RWDM Brussels in de Challenger Pro League blijft, kan ook een doorslaggevende rol spelen in het aantrekken van toptalent.

'Club Brugge wil shoppen in Kazachstan'

Zij weten dat ze kunnen rijpen bij de B-kern op het tweede niveau in een topcompetitie als de Belgische, met de mogelijkheid om ogenschijnlijk makkelijk door te schuiven naar de A-kern. In Kazachstan is nu alvast een opmerkelijk gerucht naar boven gekomen.

Club Brugge zou volgens Offside.kz interesse tonen in de 18-jarige Kazak Maksat Abraev. Die zou gezien kunnen worden als een opvolger van Christos Tzolis op langere termijn, al heeft de linksbuiten voorlopig maar een marktwaarde van 200.000 euro volgens Transfermarkt.

Wordt Maksat Abraev de nieuwe Christos Tzolis?

Dit jaar is hij al goed voor twee goals en drie assists in twaalf wedstrijden voor een van de topclubs uit het land, FC Astana. Dat team haalde hem begin dit jaar uit de U18 op en geeft hem nu dus zijn eerste kansen bij de A-kern.





Naast zijn ervaring in de Kazachse Premier Liga werd Abraev ook al geselecteerd voor de nationale jeugdteams. Abraev deed ervaring op bij de U17 en de U19 van Kazachstan. Hij ligt nog tot juni 2028 onder zeil bij Astana, waardoor hij een buitenkansje kan worden voor Club Brugge.