Axel Witsel terug naar Standard? Nu hij transfervrij is, schept de Rode Duivel duidelijkheid

Johan Walckiers, voetbaljournalist
Ondanks de degradatie van zijn club Girona, dat de Spaanse voetbalelite verlaat, heeft Axel Witsel op individueel vlak een sterk seizoen neergezet. Hij maakt zich op voor het WK als transfervrije speler.

Axel Witsel zit intussen zonder club, maar de focus ligt op het WK. In volle voorbereiding op het toernooi was de Belg te gast in het programma Qu4tre, waar ook een mogelijke terugkeer naar Standard ter sprake kwam.

De 37-jarige speler, die ook bij Atlético Madrid speelde, zag zijn club Girona dit seizoen in LaLiga uiteindelijk degraderen. Een teleurstelling en een kleine tik voor het moreel, net voor het WK.

Axel Witsel is nog niet klaar met het voetbal

Clubloos, is de vraag waar hij zijn koffers zal neerzetten dus onvermijdelijk: "Ik ben nog gemotiveerd, ik heb nog honger. Fysiek voel ik me nog goed. Dus zou ik graag nog een jaar doorgaan", legt de middenvelder uit.

"Na het WK zullen we zien wat we doen. We kiezen wat het beste is voor mij, maar ook voor mijn vrouw en kinderen. Belangrijk is om een top-WK te spelen en dan zien we wel waar we volgend seizoen staan", vervolgt de bij Standard Luik opgeleide speler.

Terugkeer naar Standard?

Bij de Rouches-supporters is er onvermijdelijk altijd een sprankje hoop om Axel Witsel opnieuw in Sclessin te zien. Toch zette de Rode Duivel die optie meteen recht: "Sportief gezien, nee. Ik bedoel: als speler in elk geval niet."

Na die duidelijke woorden lijkt het spoor van een terugkeer naar Standard nu echt van de baan. Afwachten of een sterk WK hem een nieuwe, mooie uitdaging in een stevige competitie oplevert.

Mark van Bommel gaat na twee jaar weer aan de slag: ex-Antwerp-trainer vraagt wel toploon

Hans Vanaken over het ideale middenveld van de Rode Duivels: "De Bruyne, Tielemans en..."

Franky Van der Elst kritisch voor Gentse fans: "Het is erover"

De Bruyne over zijn WK-rol en familie: "Thibaut, Romelu, ik en in mindere mate Youri"

Hans Vanaken geeft aan hoe de Rode Duivels tegen toplanden zullen spelen op het WK

Ploeggenoot van Doku of van Lammens? Topclubs staan in de rij voor Rode Duivel

Onnodig en ongepast? Chelsea deelt sneer uit naar stadsrivaal Arsenal na verlies in finale

LIVE: KAA Gent en KRC Genk op zoek naar laatste Europees ticket: enorm belang, enorm gepuzzel

Arne Slot verlaat Liverpool met gigantische ontslagpremie: dit astronomisch bedrag krijgt hij nog mee

Niet naar zijn zin: Club Brugge-ster Stankovic keert terug naar Inter, maar nu moet hij zelf nog beslissen

🎥 Had Arsenal hier een penalty moeten krijgen?

Voormalige JPL-ster bestempeld tot floptransfer in de Premier League: "Hall of Shame"

Degoutante beelden uit Parijs: feest na CL-winst PSG slaat om in chaos

Supporters Antwerp niet blij met beslissing van Paul Gheysens

Louwagie (KAA Gent) prikt naar Antwerp en Anderlecht: "Financiële doping"

Luis Enrique door het dolle heen na Champions League-winst

Gaat Club Brugge-toptransfer Ardon Jashari nu al De Ketelaere achterna? Twijfels zijn er

PSG verlengt zijn Champions League-titel! Franse kampioen verslaat Engelse kampioen na strafschoppen

🎥 PSG-fans vieren Champions League-winst: politie moet hardhandig optreden

Ballon Spor: dit is de Publiekslieveling van het Seizoen van Sporting Hasselt

Zakaria El Ouahdi ziet groot verschil tussen Thorsten Fink en Nicky Hayen (en spreekt over transfer)

Opvallend eerlijke Kevin De Bruyne rekent af met ex-trainer Antonio Conte

Tom Proost heeft een geruststellende boodschap voor de fans van Lyra-Lierse

'Operatie Propere Handen' krijgt staartje voor spilfiguur: zelfs ex-vrouw kan miljoenen moeten ophoesten

🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, Ancelotti hakt knoop door

Liverpool heeft al andere trainer in het vizier, andere topclub maakt Arne Slot topkandidaat

"Gent speelt als patatjes": Boskamp zeer kritisch voor Gent én Genk, De Mil weert zich

5 miljoen euro marktwaarde: 'Genk wil speler die al op radar Gent en Anderlecht stond in huis halen'

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/05: Slot

Jo Christiaens verklapt de ambitie van Sporting Hasselt in de Challenger Pro League

Einde van de zaak? 'Nieuws over Ivan Leko en Operatie Propere Handen komt naar buiten'

"Bij de Rode Duivels voel ik me soms ondergewaardeerd of onbegrepen"

45 goals dit seizoen: Charleroi snoept toptalent weg voor neus Anderlecht

Thibaut Courtois formeel: “We kunnen het WK winnen”

Johan Boskamp heeft tip voor Wouter Vrancken én duidt opvolger aan

Geflopte ex-Genkie zorgt voor twijfel in Engeland: "Koop Tresoldi niet"

