Axel Witsel terug naar Standard? Nu hij transfervrij is, schept de Rode Duivel duidelijkheid

Ondanks de degradatie van zijn club Girona, dat de Spaanse voetbalelite verlaat, heeft Axel Witsel op individueel vlak een sterk seizoen neergezet. Hij maakt zich op voor het WK als transfervrije speler.

Axel Witsel zit intussen zonder club, maar de focus ligt op het WK. In volle voorbereiding op het toernooi was de Belg te gast in het programma Qu4tre, waar ook een mogelijke terugkeer naar Standard ter sprake kwam.

De 37-jarige speler, die ook bij Atlético Madrid speelde, zag zijn club Girona dit seizoen in LaLiga uiteindelijk degraderen. Een teleurstelling en een kleine tik voor het moreel, net voor het WK.

Axel Witsel is nog niet klaar met het voetbal

Clubloos, is de vraag waar hij zijn koffers zal neerzetten dus onvermijdelijk: "Ik ben nog gemotiveerd, ik heb nog honger. Fysiek voel ik me nog goed. Dus zou ik graag nog een jaar doorgaan", legt de middenvelder uit.

"Na het WK zullen we zien wat we doen. We kiezen wat het beste is voor mij, maar ook voor mijn vrouw en kinderen. Belangrijk is om een top-WK te spelen en dan zien we wel waar we volgend seizoen staan", vervolgt de bij Standard Luik opgeleide speler.

Terugkeer naar Standard?

Bij de Rouches-supporters is er onvermijdelijk altijd een sprankje hoop om Axel Witsel opnieuw in Sclessin te zien. Toch zette de Rode Duivel die optie meteen recht: "Sportief gezien, nee. Ik bedoel: als speler in elk geval niet."





Na die duidelijke woorden lijkt het spoor van een terugkeer naar Standard nu echt van de baan. Afwachten of een sterk WK hem een nieuwe, mooie uitdaging in een stevige competitie oplevert.