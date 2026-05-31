Voormalige JPL-ster bestempeld tot floptransfer in de Premier League: "Hall of Shame"

De speler kende zijn beste periode bij Racing Genk, alvorens hij een mooie transfer naar de Premier League versierde. Maar daarna liep het niet meer van een leien dakje.

Tolu Arokodare ligt zwaar onder vuur in Engeland. De ex-spits van KRC Genk beleeft een moeilijk eerste seizoen bij Wolverhampton en krijgt harde kritiek van The Athletic.

De Nigeriaanse aanvaller maakte vorige zomer voor maar liefst 27 miljoen euro de overstap naar de Wolves, nadat hij in België uitblonk bij Genk. In de Premier League kon hij die prestaties echter niet doortrekken. Arokodare scoorde slechts drie keer en Wolverhampton eindigde in de onderste regionen van het klassement.

Arokodare bestempeld als mislukte transfer

The Athletic spaarde de spits niet en zette hem bij de mislukte transfers van het seizoen: "Hij miste de bal zo vaak bij voorzetten dat je je afvraagt of hij meer training nodig heeft of een bezoek aan Specsavers (opticien, red.)", klonk het bijzonder scherp.

Volgens het medium hoort Arokodare zelfs thuis in de "Hall of Shame" (Muur van de Schaamte) van spitsen die naar de Premier League trokken, maar daar volledig faalden. In dat rijtje worden ook andere ex-Jupiler Pro League-spelers genoemd, zoals Deniz Undav en Paul Onuachu.



De prestaties van Arokodare zouden Premier League-clubs volgens The Athletic zelfs voorzichtiger moeten maken om opnieuw veel geld neer te tellen voor een aanvaller uit de Jupiler Pro League: "Koop Tresoldi niet", staat er zelfs te lezen over de Brugse spits die op de radar zou staan van meerdere clubs, waaronder Arsenal.