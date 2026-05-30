Louwagie (KAA Gent) prikt naar Antwerp en Anderlecht: "Financiële doping"

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
KAA Gent gaat op zondagavond tegen KRC Genk op zoek naar een Europees ticket. Opnieuw de Conference League halen en zo voor het elfde op twaalf jaar Europees spelen? Het zou het seizoen toch nog met een positieve noot doen afsluiten bij De Buffalo's.

KAA Gent wil er de komende jaren opnieuw gaan staan en dichter bij de top gaan aanleunen, zoals Michel Louwagie en andere sterke man Kjeld Fort al aangaven in hun gesprek met WigWam. Maar Louwagie is daar nu nog dieper op ingegaan.

"Deze selectie is nog samengesteld onder Leko, die een andere kijk op voetbal heeft dan Rik. Het vertrek van Ivan was een uppercut. 8 december... Dat blijft in mijn geheugen gegrift. Plots hadden we geen trainer. Ook de T2 was weg", opent Louwagie in Het Laatste Nieuws zijn analyse.

KAA Gent zette stappen in de play-offs volgens Louwagie

Dus Europees voetbal halen? Dat zou een mirakel zijn, beseffen ze in Gent. "We hebben stappen gezet in de play-offs. We gingen qua aantal tegendoelpunten van 32 naar 14 in vergelijking met vorig jaar en waren zes keer van het niveau van onze tegenstander."

Maar als De Buffalo's - zoals ze willen - nog verdere stappen willen zetten en opnieuw met de top-2 van dit land willen wedijveren op termijn, dan zal er nog iets anders moeten veranderen. En daar wil Louwagie ook meteen een kanttekening bij maken.

Louwagie ziet andere ploegen aan 'financiële doping' doen

"De eerste en de tweede plek zijn volgend seizoen te hoog. Wij willen de stap zetten richting plaats drie en vier. Je kan niet sneller gaan dan wij nu gaan zonder financiële doping. Dat is wat een deel van onze concurrenten wel gedaan heeft. Ik ga die ploegen niet citeren."

"Ze voerden kapitaalsverhogingen door van meer dan 100 miljoen euro", verwees hij naar Antwerp en Anderlecht zonder de namen te noemen. Bij KAA Gent zal het dus eerder stap per stap moeten gaan gebeuren. Al blijven ze wel dromen.

Zakaria El Ouahdi ziet groot verschil tussen Thorsten Fink en Nicky Hayen (en spreekt over transfer)

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

