'Operatie Propere Handen' krijgt staartje voor spilfiguur: zelfs ex-vrouw kan miljoenen moeten ophoesten

Johan Walckiers, voetbaljournalist
Bijna acht jaar na het uitbreken van Operatie Propere Handen blijft Dejan Veljkovic in het oog van de storm staan. Hoewel hij via de spijtoptantenregeling al een akkoord sloot met justitie hangt hem nu alsnog een miljoenenclaim boven het hoofd.

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) vordert bijna 2,9 miljoen euro extra belastingen, een dossier dat bovendien ook zijn ex-echtgenote dreigt te raken. 

Eerste spijtoptant, maar daarmee is de kous niet af

Dejan Veljkovic, jarenlang een invloedrijke makelaar binnen het Belgische voetbal, stond centraal in een netwerk van onder meer belastingsontduiking, witwaspraktijken en corrupte. Hij was de eerste die gebruikmaakte van de nieuwe spijtoptantenregeling en hij sloot een deal met het federaal parket. In ruil voor strafvermindering legde hij zijn zwarte boekhouding op tafel, met details over verborgen commissies, buitenlandse constructies en miljoenen aan zwarte betalingen binnen de voetbalwereld.

Die samenwerking leverde hem een veroordeling op van vijf jaar cel met uitstel, een boete met uitstel en de verbeurdverklaring van 3,9 miljoen euro, het bedrag dat hij volgens eigen verklaringen aan het systeem verdiende. Zijn advocaat stelde destijds dat het dossier voor zijn cliënt daarmee afgesloten was.

Maar daar denkt de fiscus anders over. Na jarenlang onderzoek besloot de BBI de inkomsten van Veljkovic opnieuw te analyseren. Volgens de belastinginspectie vormen de miljoenen die hij in het zwart ontving belastbaar beroepsinkomen. Voor de inkomstenjaren tussen 2011 en 2016 werd daarom een bijkomende aanslag opgesteld die, inclusief een belastingverhoging van 200 procent wegens bedrieglijk opzet, oploopt tot 2,9 miljoen euro, schrijft De Tijd.

Dubbele bestraffing?

Veljkovic is van plan bezwaar aan te tekenen. De juridische discussie draait om een fundamentele vraag: mag de overheid nog belastingen heffen op geld dat via een gerechtelijke beslissing al werd afgenomen? Volgens zijn verdediging komt dit neer op een dubbele bestraffing. De fiscus stelt echter dat belastingen losstaan van strafrechtelijke sancties en verschuldigd blijven, ongeacht of inkomsten legaal of illegaal zijn verkregen.

De zaak krijgt nog een extra menselijke dimensie doordat ook Veljkovics ex-vrouw mogelijk mee aansprakelijk wordt gesteld. Het koppel scheidde al in 2017, nog vóór het schandaal losbarstte, maar was gehuwd onder het wettelijk stelsel. Daardoor beschouwt de fiscus hen als hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld.

Volgens haar advocaat had zij geen enkele betrokkenheid bij de activiteiten van Veljkovic en leefde ze onder zijn invloed en misleiding. Ze werd nooit verhoord en komt niet voor in het strafonderzoek. Toch vreest ze dat de fiscus bij haar zal aankloppen, zeker omdat Veljkovic de eerder verbeurdverklaarde miljoenen nog steeds niet volledig heeft terugbetaald. Intussen zouden al belastingteruggaven op haar naam zijn ingehouden.

