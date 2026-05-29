‘Geen goed nieuws over transfer voor Rayana Bounida’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Foto: © photonews

De transfer van Rayane Bounida naar Borussia Mönchengladbach lijkt voorlopig van de baan. De onderhandelingen tussen Ajax en de Duitse club zijn vastgelopen door een financieel meningsverschil.

Financiële kloof tussen Ajax en Gladbach

Volgens Africafoot waren de gesprekken tussen Ajax en Borussia Mönchengladbach al ver gevorderd. De Duitse club zag in Bounida een speler die extra creativiteit kon brengen op het middenveld en in de aanval. Toch liep het dossier uiteindelijk vast.

De reden ligt bij de financiële eisen van Ajax. De Amsterdammers zouden een transfersom hebben gevraagd die door de Duitse club als te hoog werd beschouwd. Volgens de berichtgeving vond Mönchengladbach het bedrag veel te hoog voor een speler die zich nog volop aan het ontwikkelen is.

Duitse club blijft trouw aan beleid

Binnen Borussia Mönchengladbach bestaat weinig bereidheid om af te wijken van de financiële richtlijnen. De club wil haar loonstructuur en transferbeleid niet aanpassen, zelfs niet voor een groot talent als Bounida.

Bronnen rond de club geven aan dat niemand binnen de organisatie een speler beschouwt als iemand met een waarde die boven de marktwaarde ligt. Daardoor was een financiële opbodstrijd voor de Duitsers geen optie.

Interessante cijfers voor jonge Belg

Ondanks zijn beperkte speelminuten bij Ajax blijft de 20-jarige Belg met Marokkaanse roots indruk maken. In 34 wedstrijden in alle competities was hij goed voor vier doelpunten en elf assists.

Naast die statistieken waarderen scouts vooral zijn technische kwaliteiten. Bounida blinkt uit in kleine ruimtes, beschikt over een goed spelinzicht en heeft het vermogen om kansen te creëren in de buurt van het strafschopgebied.

Toekomst blijft open

Bounida verlengde onlangs zijn contract bij Ajax tot juni 2028 en blijft een belangrijke pion van het sportieve project. Toch speelt de concurrentie in de aanval hem voorlopig parten.

Voor de speler wordt speelgelegenheid steeds belangrijker, zeker sinds zijn keuze om internationaal voor Marokko uit te komen. De Bundesliga werd gezien als een ideale omgeving om zijn ontwikkeling te versnellen, maar voorlopig staan de gesprekken stil.

Het dossier is nog niet definitief afgesloten, al lijkt een transfer enkel mogelijk als Ajax zijn financiële eisen bijstuurt. Anders zal Borussia Mönchengladbach deze zomer waarschijnlijk andere offensieve targets zoeken.

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/05: Bounida - Sandra - Himpe

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

