Maar wel pas als derde keuze: na Fenerbahçe lonkt meteen nieuwe job voor Tedesco

Domenico Tedesco zit sinds zijn ontslag bij Fenerbahçe zonder club, maar mogelijk niet lang meer. Volgens transferexpert Nicolò Schira onderhandelt Bologna met de voormalige bondscoach van de Rode Duivels over een contract tot 2028.

Domenico Tedesco werd eind april ontslagen bij Fenerbahçe. Een dag na het derbyverlies tegen Galatasaray mocht hij zijn koffers pakken. Sindsdien zit de Italiaan zonder club, maar daar kan snel verandering in komen.

Tedesco kan snel werk vinden in de Serie A

Transferexpert Nicolo Schira, die zich voornamelijk bezighoudt met het Italiaanse voetbal en de Serie A, meldt dat Bologna aan het onderhandelen is met Tedesco om hem een functie als hoofdcoach aan te bieden. Er zou gepraat worden om een contract tot 2028.

Talks in progress for Domenico #Tedesco to #Bologna as new coach. Ready a contract until 2028. Bologna had approached Daniele De Rossi and Raffaele Palladino, but they have turned down. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 29, 2026

Tedesco pas derde keuze na twee afwijzingen

Voor Bologna loopt de zoektocht naar een nieuwe coach bijzonder moeilijk. De club probeerde Daniele De Rossi en later ook Raffaele Palladino te strikken, maar werd telkens afgewezen door de coaches. Tedesco is zo pas de derde keuze voor de Italiaanse club. Bologna eindigde afgelopen seizoen achtste in de Serie A.





In België kennen we Tedesco nog heel goed van zijn periode als bondscoach van de Rode Duivels. De onvrede bij de Belgische supporters groeide al snel nadat resultaten uitbleven terwijl de Italiaan keer op keer vreemde keuzes bleef maken.

Vooral het mislukte EK 2024 zorgde ervoor dat de supporters zich tegen hem keerden, terwijl Tedesco bleef herhalen dat hij de juiste man op de juiste plaats was. Uiteindelijk duurde het tot januari 2025 voor Tedesco ontslagen werd.

Toch blijft het afwachten of Bologna uiteindelijk volledig doorduwt. Tedesco heeft ondanks zijn moeilijke periodes nog altijd een reputatie als moderne trainer die jonge spelers beter kan maken. Een terugkeer naar Italië zou voor hem een kans zijn om zijn carrière opnieuw op de rails te zetten, na de teleurstellingen bij de Rode Duivels en Fenerbahçe. Voor hem ligt er dus mogelijk meteen een mooie herkansing klaar.