Ex-speler OH Leuven en Beerschot kruipt in aparte rol bij KSK Beveren: "Koesteren ambitie"

KSK Beveren heeft voor een grote verrassing gezorgd. De club uit Eerste Provinciale heeft woensdag Raphael Holzhauser voorgesteld als nieuwe speler-trainer. Fans van Beerschot of OH Leuven kennen hem natuurlijk nog als speler.

Hij beleefde ook avonturen in onder meer Malta en Luxemburg, maar is nu terug in ons land en wordt speler-trainer bij KSK Beveren. Dat team kondigde het nieuws eerder deze week aan en ondertussen heeft Holzhauser zelf ook al gereageerd.

Beveren met ambities richting nationaal voetbal?

Vorig seizoen werd Beveren zesde in de Eerste Provinciale Oost-Vlaanderen, op 23 punten van kampioen Borsbeke. De komende jaren moet verwacht worden opnieuw de weg naar het nationaal voetbal te kunnen inzetten.

De voorbije vier jaar was de promotie naar de Derde Amateurklasse steevast niet al te ver, maar in de eindronde liep het altijd verkeerd. De voorbije vijftien jaar is er wel al een flinke stap gezet na de doorstart helemaal onderaan. Ook in het komende jaar zal gemikt worden op minstens de eindronde, maar als het even kan de titel natuurlijk. De stap naar het nationaal voetbal is een stevige horde om te nemen.

Raphaël Holszhauser spreekt over de ambities van KSK Beveren

Technisch Directeur Robby Buyens was alvast in zijn nopjes met het halen van Holzhauser: "We halen niet alleen een ex-voetballer met een indrukwekkende carrière, Raphael is ook een geboren leider met charisma, ervaring en winnaarsmentaliteit." Op die manier ziet het er naar uit dat ze met de speler-trainer op beide fronten een aanwinst in huis hebben gehaald.





En waar liggen de ambities? "Mooi voetbal, met een betere organisatie dan afgelopen jaar en een plaats in de top vijf", klinkt het in Het Laatste Nieuws. "Promotie is geen must. We koesteren ambitie, maar van druk is evenwel geen sprake."