Ex-speler OH Leuven en Beerschot kruipt in aparte rol bij KSK Beveren: "Koesteren ambitie"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Ex-speler OH Leuven en Beerschot kruipt in aparte rol bij KSK Beveren: "Koesteren ambitie"
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Het was een grote verrassing eerder deze week, toen Raphaël Holzhauser zijn comeback richting Belgisch voetbal aankondigde. Hij zal aan de slag gaan als speler-trainer bij Beveren. Niet in de Jupiler Pro League, maar wel in de Eerste Provinciale van het Belgisch voetbal.

KSK Beveren heeft voor een grote verrassing gezorgd. De club uit Eerste Provinciale heeft woensdag Raphael Holzhauser voorgesteld als nieuwe speler-trainer. Fans van Beerschot of OH Leuven kennen hem natuurlijk nog als speler.

Hij beleefde ook avonturen in onder meer Malta en Luxemburg, maar is nu terug in ons land en wordt speler-trainer bij KSK Beveren. Dat team kondigde het nieuws eerder deze week aan en ondertussen heeft Holzhauser zelf ook al gereageerd.

Beveren met ambities richting nationaal voetbal?

Vorig seizoen werd Beveren zesde in de Eerste Provinciale Oost-Vlaanderen, op 23 punten van kampioen Borsbeke. De komende jaren moet verwacht worden opnieuw de weg naar het nationaal voetbal te kunnen inzetten.

De voorbije vier jaar was de promotie naar de Derde Amateurklasse steevast niet al te ver, maar in de eindronde liep het altijd verkeerd. De voorbije vijftien jaar is er wel al een flinke stap gezet na de doorstart helemaal onderaan. Ook in het komende jaar zal gemikt worden op minstens de eindronde, maar als het even kan de titel natuurlijk. De stap naar het nationaal voetbal is een stevige horde om te nemen.

Raphaël Holszhauser spreekt over de ambities van KSK Beveren

Technisch Directeur Robby Buyens was alvast in zijn nopjes met het halen van Holzhauser: "We halen niet alleen een ex-voetballer met een indrukwekkende carrière, Raphael is ook een geboren leider met charisma, ervaring en winnaarsmentaliteit." Op die manier ziet het er naar uit dat ze met de speler-trainer op beide fronten een aanwinst in huis hebben gehaald.

En waar liggen de ambities? "Mooi voetbal, met een betere organisatie dan afgelopen jaar en een plaats in de top vijf", klinkt het in Het Laatste Nieuws. "Promotie is geen must. We koesteren ambitie, maar van druk is evenwel geen sprake."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beveren
OH Leuven
Raphael Holzhauser

Meer nieuws

Beerschot heeft knoop doorgehakt over Mo Messoudi

Beerschot heeft knoop doorgehakt over Mo Messoudi

13:00
OFFICIEEL: KV Kortrijk neemt afscheid van overbodige middenvelder

OFFICIEEL: KV Kortrijk neemt afscheid van overbodige middenvelder

12:20
Maar wel pas als derde keuze: na Fenerbahçe lonkt meteen nieuwe job voor Tedesco

Maar wel pas als derde keuze: na Fenerbahçe lonkt meteen nieuwe job voor Tedesco

12:00
Club Brugge bereidt zich voor op een enorm vertrek deze zomer

Club Brugge bereidt zich voor op een enorm vertrek deze zomer

11:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/05: Himpe

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/05: Himpe

10:30
Europees voetbal of mislukt seizoen: Nicky Hayen ziet Genkse puzzel uit elkaar vallen voor duel van het jaar

Europees voetbal of mislukt seizoen: Nicky Hayen ziet Genkse puzzel uit elkaar vallen voor duel van het jaar

11:00
2
Terugkeer naar België of niet? 'NAC Breda heeft knoop doorgehakt over Carl Hoefkens'

Terugkeer naar België of niet? 'NAC Breda heeft knoop doorgehakt over Carl Hoefkens'

08:45
Enkel nog wachten op de officiële bevestiging: Club NXT verliest kapitein aan Standard, dit zijn de details

Enkel nog wachten op de officiële bevestiging: Club NXT verliest kapitein aan Standard, dit zijn de details

10:30
Antwerp wil minstens 100 miljoen: Gheysens werkt aan opvallende oplossing

Antwerp wil minstens 100 miljoen: Gheysens werkt aan opvallende oplossing

09:50
22
KV Kortrijk bevestigt contractverlenging maar verhuurt spits meteen aan Lierse

KV Kortrijk bevestigt contractverlenging maar verhuurt spits meteen aan Lierse

09:20
Blijft Christian Burgess langer bij Union SG? CEO Philippe Bormans komt met uitleg

Blijft Christian Burgess langer bij Union SG? CEO Philippe Bormans komt met uitleg

08:20
1
Wat doet paars-wit? 'Bod van 12 miljoen euro op komst voor Anderlecht-aanvaller'

Wat doet paars-wit? 'Bod van 12 miljoen euro op komst voor Anderlecht-aanvaller'

07:50
15
Vincent Kompany wil Bayern München versterken met een zeer ervaren ex-ploegmaat

Vincent Kompany wil Bayern München versterken met een zeer ervaren ex-ploegmaat

07:20
Vincent Kompany krijgt grote lof vanuit wel heel onverwachte Belgische hoek

Vincent Kompany krijgt grote lof vanuit wel heel onverwachte Belgische hoek

07:00
Club Brugge zit met dilemma: stevige aankoop kan Ivan Leko maar niet overtuigen op training

Club Brugge zit met dilemma: stevige aankoop kan Ivan Leko maar niet overtuigen op training

06:30
3
Rik Verheye verklapt de ambitie van Sporting Hasselt en spreekt over de moeilijke momenten

Rik Verheye verklapt de ambitie van Sporting Hasselt en spreekt over de moeilijke momenten

06:00
Garcia laat niets aan toeval over: Rode Duivels krijgen ref-rapport voor elke WK-match

Garcia laat niets aan toeval over: Rode Duivels krijgen ref-rapport voor elke WK-match

23:00
Lukaku rekent hard af met Tedesco: “We wisten vanaf het begin dat dit niet zou werken, vraag maar aan Kevin”

Lukaku rekent hard af met Tedesco: “We wisten vanaf het begin dat dit niet zou werken, vraag maar aan Kevin”

22:30
2
Met deze speler heeft KV Mechelen goud in handen: "Basisspeler bij Atlético Madrid"

Met deze speler heeft KV Mechelen goud in handen: "Basisspeler bij Atlético Madrid"

22:00
5
Verdediging Herman Van Holsbeeck is formeel: "Schending van het geheim!"

Verdediging Herman Van Holsbeeck is formeel: "Schending van het geheim!"

21:30
1
Ondanks de straks nog véél vettere bankrekening: de zomer van Club Brugge wordt er niet makkelijker op

Ondanks de straks nog véél vettere bankrekening: de zomer van Club Brugge wordt er niet makkelijker op

21:00
U beslist: welke spelers horen in het dreamteam van de Jupiler Pro League 2025-2026?

U beslist: welke spelers horen in het dreamteam van de Jupiler Pro League 2025-2026?

20:30
8
Stevig signaal bij Standard met langetermijnsvisie: Vincent Euvrard tekent contractverlenging

Stevig signaal bij Standard met langetermijnsvisie: Vincent Euvrard tekent contractverlenging

20:00
4
Dévy Rigaux haalde bij Club Brugge zijn gelijk met miljoenentransfer die uitgelachen werd: "Verkeerd gebruikt"

Dévy Rigaux haalde bij Club Brugge zijn gelijk met miljoenentransfer die uitgelachen werd: "Verkeerd gebruikt"

19:40
3
Anderlecht investeert in toekomst van 16-jarige verdediger

Anderlecht investeert in toekomst van 16-jarige verdediger

19:20
Club Brugge richt pijlen op 18-jarige mogelijke vervanger voor Joaquin Seys

Club Brugge richt pijlen op 18-jarige mogelijke vervanger voor Joaquin Seys

19:00
4
Miljoenentransfer op komst voor Union SG: 'Sterkhouder zegt ja tegen topclub'

Miljoenentransfer op komst voor Union SG: 'Sterkhouder zegt ja tegen topclub'

18:30
4
"Hij is in vorm hé": dit laat Romelu Lukaku zien in eerste wedstrijd bij Rode Duivels in aanloop naar WK

"Hij is in vorm hé": dit laat Romelu Lukaku zien in eerste wedstrijd bij Rode Duivels in aanloop naar WK

18:00
8
DONE DEAL: Anderlecht gelooft volop in de jeugd en pakt uit met driejarig contract

DONE DEAL: Anderlecht gelooft volop in de jeugd en pakt uit met driejarig contract

17:30
4
🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, meteen na aankomst bij nationale ploeg

🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, meteen na aankomst bij nationale ploeg

17:15
4
DONE DEAL: Union SG haalt uit en heeft eerste aanwinst nu al binnen, compleet in de eigen stijl

DONE DEAL: Union SG haalt uit en heeft eerste aanwinst nu al binnen, compleet in de eigen stijl

17:00
1
Belgische voetbalbond neemt vlak voor WK stevig besluit over Vincent Mannaert

Belgische voetbalbond neemt vlak voor WK stevig besluit over Vincent Mannaert

16:30
2
Domper voor de jonge Belgen tegen topland, wat is er nog mogelijk op het EK? De scenario's

Domper voor de jonge Belgen tegen topland, wat is er nog mogelijk op het EK? De scenario's

16:00
Matias Fernandez-Pardo over concurrentie met Lukaku, Hein en mogelijkheid voor... Argentijnse nationale ploeg Interview

Matias Fernandez-Pardo over concurrentie met Lukaku, Hein en mogelijkheid voor... Argentijnse nationale ploeg

15:30
Toch niet opnieuw? Groot Belgisch talent kiest ... voor Congo

Toch niet opnieuw? Groot Belgisch talent kiest ... voor Congo

15:00
11
Matias Fernandez-Pardo verklaart voor eerste keer de echte reden waarom hij voor België koos

Matias Fernandez-Pardo verklaart voor eerste keer de echte reden waarom hij voor België koos

14:42
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Johnnie Walker Johnnie Walker over Berchem Sport niet tevreden met reeksindelingen in derde afdeling Viva Charleroi Viva Charleroi over Buteur contre les U23 du Standard, Romelu Lukaku semble plus en forme que prévu chez les Diables creve creve over Stijn Stijnen haalt uit naar fans Gent én verklapt welke verrassende Club-speler beste ooit was op training TIGERMANIA TIGERMANIA over Antwerp wil minstens 100 miljoen: Gheysens werkt aan opvallende oplossing Jos Het Ei Jos Het Ei over Antwerp is wel heel ver gaan zoeken: The Great Old heeft versterking beet op de flanken Pogi Pogi over Havenaar... pour remplacer Christian Burgess à l'Union ? "Nous avons pris des engagements mutuels" A-TOM-X A-TOM-X over Wat doet paars-wit? 'Bod van 12 miljoen euro op komst voor Anderlecht-talent' What the Frog What the Frog over Louwagie en Fort verdedigen zich voor hun werk bij KAA Gent: "Deze weg is de juiste" Pogi Pogi over Plus qu'à attendre l'officialisation : la deuxième recrue estivale du Standard en approche JaKu JaKu over Blijft Christian Burgess langer bij Union SG? CEO Philippe Bormans komt met uitleg Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved