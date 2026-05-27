Verrassing van formaat: Raphael Holzhauser maakt opvallende terugkeer naar België als speler-trainer

Brandon Morren, voetbaljournalist
Raphael Holzhauser keert terug naar België, maar niet op het niveau waar velen hem van kennen. De ex-uitblinker van Beerschot wordt speler-trainer bij KSK Beveren.

Holzhauser duikt verrassend op bij KSK Beveren

KSK Beveren heeft voor een grote verrassing gezorgd. De club uit eerste provinciale (niet SK Beveren dat naar de Jupiler Pro League promoveerde) heeft woensdag Raphael Holzhauser voorgesteld als nieuwe speler-trainer.

Opvallend: het is niet de eerste keer dat Holzhauser zo'n functie op zich neemt. Bij het Oostenrijkse SV Gloggnitz deed hij net hetzelfde. Daar verliep dit zo goed dat de ploeg zelfs kampioen werd en promoveerde. KSK Beveren was duidelijk onder de indruk.

Voor Holzhauser wordt het een terugkeer naar België. Wie het Belgisch voetbal de voorbije jaren goed gevolgd heeft zal zijn naam zeker herkennen. In de zomer van 2019 pikte Beerschot, in de Challenger Pro League, hem transfervrij op.

In het seizoen tijdens de COVID-pandemie kon hij de club mee naar de Jupiler Pro League brengen via de eindronde. In eerste klasse beleefde Holzhauser een fenomenaal seizoen. In 34 JPL-wedstrijden was hij goed voor maar liefst 16 doelpunten en 16 assists. Waanzinnige cijfers.

Die cijfers zorgden ervoor dat Holzhauser destijds uitgroeide tot een van de meest besproken spelers in de competitie. Zijn linker, vista en traptechniek maakten hem bij momenten bepalend voor Beerschot. Dat hij nu in eerste provinciale neerstrijkt, maakt de transfer alleen maar opvallender. Voor KSK Beveren is het dan ook een stevige sportieve én publicitaire stunt.

Van 16 goals en 16 assists in de JPL naar eerste provinciale

Het seizoen nadien verliep een pak minder en later maakte hij de overstap naar OH Leuven. Hij werd later uitgeleend aan het Duitse 1860 München en beleefde nadien nog avonturen in Luxemburg, Malta en SV Gloggnitz.

"Met Raphael Holzhauser haalt KSK Beveren niet alleen een speler met een indrukwekkende carrière binnen, maar ook een geboren leider met ervaring, charisma en winnaarsmentaliteit", klinkt het nog bij de club uit eerste provinciale.

🎥 En of hij het nog kan: Dries Mertens scoort maar liefst vier keer in Napels

Promovendus droomt luidop: "Tegen Club Brugge, tegen Anderlecht... en winnen van Genk, absoluut!"

Een Belg als nummer één! Anderlecht, Genk, Antwerp en KV Mechelen zien talenten opduiken in wereldlijst

Club Brugge-speler Joaquin Seys zet puntjes op de i over persoonlijke ambities bij Rode Duivels

OFFICIEEL: OH Leuven zet Felice Mazzu en twee andere pionnen op straat

Waarom niet de Rode Duivels, maar wel Noorwegen een dark horse zijn op het komende WK

OFFICIEEL: Drie koppen rollen bij Dender na degradatie

Lyra-Lierse overweegt tweede ploeg in competitie te brengen

Lommel SK komt met groot nieuws over topschutter Ralf Seuntjes

"Dit jaar was niet makkelijk": Jérémy Taravel richt zich tot Anderlecht-fans na moeilijk seizoen

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/05: Yamamoto

Hij reist al mee naar het WK: dit wordt de rol van Simon Mignolet bij de KBVB

Oefenwedstrijden en een grote verandering: voorbereiding van Standard op seizoen 2026-2027 krijgt vorm

Jackpot voor STVV: uitgaande transfer van 8 miljoen euro is een feit

"Beslissing werd voor mij genomen": Kasper Schmeichel (ex-Anderlecht) zet punt achter zijn carrière

Hoe zit het met onder meer Teuma en Epolo? Marc Wilmots geeft update over mercato van Standard

Broer van Yannick Carrasco verlaat ploeg, ook al speelden ze kampioen

Romelu Lukaku zag Nathan De Cat aan het werk en heeft duidelijk transferadvies

"We zijn de controle kwijt": Mehdi Bayat trekt aan de alarmbel na zware rellen rond Standard-Charleroi

Goalgetter uit eerste provinciale inspireert zich op... Wesley Sonck

Europese finale zonder usual suspects: waarom opvallende Conference League-finale toch het kijken waard is

Racing Genk wacht bang af na WK-nieuws over Zakaria El Ouahdi

📷 OFFICIEEL Sporting Hasselt heeft nieuwe spits met verleden bij Union Sg beet

Antwerp is wel heel ver gaan zoeken: The Great Old heeft versterking beet op de flanken

Anderlecht rondt uitgaande transfer af én mag meteen vijftien miljoen euro bijschrijven op de bankrekening

Het is officieel: Standard ontvangt deze zomer een Europese grootmacht op Sclessin

Moeten Anderlecht en Sibierski (durven) gokken? Op deze manier kan paars-wit Nathan de Cat wél houden

📷 Tempo Overijse haalt ex-speler van Anderlecht en Standard binnen

Romelu Lukaku schat WK-kansen in en... geeft Domenico Tedesco dat extra duwtje onder de bus

'Vier (!) Premier League-clubs staan in de rij, maar Chelsea heeft dit héél duidelijk plan met Mike Penders'

Gaat Dries Mertens voor Sporting Hasselt voetballen? Sam Kerkhofs bevestigt gesprekken én... een belofte

'Sibierski wil binnenkomen met héél straffe stoot en voormalig publiekslieveling terughalen naar Anderlecht'

OFFICIEEL: AC Milan houdt grote schoonmaak en ontslaat vier (!) bestuurders, ook Zlatan heeft het vlaggen

Philippe Albert is keihard voor Anderlecht én geeft het startpunt van de paars-witte ondergang aan

Welke Belgische topploegen zoeken weer allemaal ervaring? Deze Rode Duivel heeft er wel oren naar

'Deze spits die we in België héél goed kennen wordt de nieuwe aanvalsleider van Chelsea'

