Verrassing van formaat: Raphael Holzhauser maakt opvallende terugkeer naar België als speler-trainer

Raphael Holzhauser keert terug naar België, maar niet op het niveau waar velen hem van kennen. De ex-uitblinker van Beerschot wordt speler-trainer bij KSK Beveren.

KSK Beveren heeft voor een grote verrassing gezorgd. De club uit eerste provinciale (niet SK Beveren dat naar de Jupiler Pro League promoveerde) heeft woensdag Raphael Holzhauser voorgesteld als nieuwe speler-trainer.

Opvallend: het is niet de eerste keer dat Holzhauser zo'n functie op zich neemt. Bij het Oostenrijkse SV Gloggnitz deed hij net hetzelfde. Daar verliep dit zo goed dat de ploeg zelfs kampioen werd en promoveerde. KSK Beveren was duidelijk onder de indruk.

Voor Holzhauser wordt het een terugkeer naar België. Wie het Belgisch voetbal de voorbije jaren goed gevolgd heeft zal zijn naam zeker herkennen. In de zomer van 2019 pikte Beerschot, in de Challenger Pro League, hem transfervrij op.

In het seizoen tijdens de COVID-pandemie kon hij de club mee naar de Jupiler Pro League brengen via de eindronde. In eerste klasse beleefde Holzhauser een fenomenaal seizoen. In 34 JPL-wedstrijden was hij goed voor maar liefst 16 doelpunten en 16 assists. Waanzinnige cijfers.

Die cijfers zorgden ervoor dat Holzhauser destijds uitgroeide tot een van de meest besproken spelers in de competitie. Zijn linker, vista en traptechniek maakten hem bij momenten bepalend voor Beerschot. Dat hij nu in eerste provinciale neerstrijkt, maakt de transfer alleen maar opvallender. Voor KSK Beveren is het dan ook een stevige sportieve én publicitaire stunt.





Het seizoen nadien verliep een pak minder en later maakte hij de overstap naar OH Leuven. Hij werd later uitgeleend aan het Duitse 1860 München en beleefde nadien nog avonturen in Luxemburg, Malta en SV Gloggnitz.

"Met Raphael Holzhauser haalt KSK Beveren niet alleen een speler met een indrukwekkende carrière binnen, maar ook een geboren leider met ervaring, charisma en winnaarsmentaliteit", klinkt het nog bij de club uit eerste provinciale.