Antwerp is wel heel ver gaan zoeken: The Great Old heeft versterking beet op de flanken

Antwerp heeft na een moeilijk seizoen meteen een eerste transfer beet. De 18-jarige Carlos Daniel Mejia moet voor extra opties zorgen op de flanken.

Antwerp zal het volgend seizoen beter moeten doen in de Jupiler Pro League. The Great Old eindigde pas vijfde, voorlaatste, in de Europe Play-offs. Onder trainer Joseph Oosting liep het bijzonder slecht, vooral tegen het einde van het seizoen aan. De club gaat op zoek naar een nieuwe trainer, maar zal ook goed actief zijn op de zomermercato.

Eind mei is de toon al gezet op de Bosuil. Volgens Het Nieuwsblad heeft Antwerp zijn eerste zomertransfer al beet. Carlos Daniel Mejia komt over van NK Kustosija, een Kroatische derdeklasser die gevestigd is in Zagreb.

Hij is een 18-jarige Ecuadoriaanse winger, die voor het nieuwe seizoen nog 19 zal worden. Bij Antwerp zal hij ongetwijfeld kansen kunnen versieren in de A-ploeg, aangezien de spoeling op de flanken redelijk dun is geworden. Afgelopen seizoen kwam hij 30 keer in actie bij de Kroatische club waarvan 23 keer als titularis. Hij was goed voor één doelpunt en pakte vier gele kaarten.

Ook op andere posities zal Antwerp versterking moeten halen deze zomer. De club nam na dit seizoen afscheid van heel wat belangrijke spelers die transfervrij vertrekken. Denk aan Vincent Janssen, Gyrano Kerk en Zeno Van den Bosch.