Dit is waarom Club Brugge geen twijfel heeft bij 33-jarige Guilian Preud'homme in moeilijkste zomer ooit

Bij Club Brugge is na het vertrek van Dévy Rigaux naar Feyenoord Rotterdam een nieuwe machtswissel achter de schermen ingezet. En daarbij schuift blauw-zwart een opvallende naam naar voren: Guilian Preud'homme.

De zoon van clubicoon Michel Preud'homme krijgt meteen één van de belangrijkste functies binnen de sportieve structuur van Club Brugge in handen. Als nieuwe Recruitment Director zal hij verantwoordelijk worden voor alle inkomende én uitgaande transferdossiers, samen met de contracten van de A-kern en Club NXT. En dat wordt meteen een gigantische vuurdoop.

Meteen drie potentiële toptransfers

De komende transferzomer dreigt immers opnieuw een miljardenoperatie te worden voor Club Brugge. Verschillende sterkhouders genieten concrete buitenlandse belangstelling en de verwachting leeft intern dat blauw-zwart opnieuw absolute records wil breken op de transfermarkt.

Voor Joel Ordóñez, Raphael Onyedika en Christos Tzolis mikt Club Brugge op bedragen richting de 40 miljoen euro — of zelfs meer.

Dat toont hoe sterk het sportieve model van Club de voorbije jaren geworden is. De Bruggelingen slagen er niet alleen in om jonge spelers te ontwikkelen, maar ook om hun marktwaarde explosief te laten stijgen via Champions League-voetbal en dominante prestaties in België.

Maar precies daar begint nu de grote uitdaging voor Guilian Preud’homme. Want spelers verkopen is één zaak. Ze vervangen zonder sportieve terugval is veel moeilijker.





Club Brugge wil Europese subtopper blijven

Club Brugge denkt al lang niet meer uitsluitend Belgisch. De ambitie binnen Jan Breydel gaat veel verder dan enkel landstitels pakken. Blauw-zwart wil zich structureel nestelen in de Europese subtop en elk seizoen opnieuw meestrijden in Europa.

Dat vraagt een bijzonder delicate evenwichtsoefening. Enerzijds moet Club Brugge blijven verkopen om financieel competitief te blijven tegenover grotere Europese competities. Anderzijds mag de kwaliteit van de kern niet verzwakken, want dan dreigt de sportieve dominantie snel onder druk te komen.

Precies daarin lag de sterkte van het beleid onder Dévy Rigaux en zijn entourage: spelers vertrekken vaak op hun absolute piek, terwijl vervangers meestal al klaarstaan vóór de verkoop definitief afgerond is. Nu wordt het aan Guilian Preud’homme om dat succesmodel verder te zetten.

Van Club NXT naar het echte werk

Preud’homme bouwde de voorbije jaren achter de schermen al een stevige reputatie op bij Club Brugge. Als CEO van Club NXT speelde hij een belangrijke rol in de verdere professionalisering van de jeugdwerking en de doorstroming van jonge talenten.

Binnen de club wordt hij gezien als een moderne voetbalmanager: analytisch, strategisch en sterk bezig met lange termijnplanning. Maar de stap naar Recruitment Director brengt uiteraard veel meer druk met zich mee.

Plots zal hij beoordeeld worden op miljoenenbeslissingen, onderhandelingen met makelaars, contractverlengingen en de timing van transfers. Bovendien wordt de internationale concurrentie steeds groter. Clubs uit Engeland, Duitsland en Italië volgen de Brugse sterkhouders op de voet.

De druk bij Club Brugge is enorm

Bij weinig Belgische clubs ligt de lat vandaag zo hoog als bij Club Brugge. Kampioen spelen volstaat intussen bijna niet meer. Er wordt attractief voetbal verwacht, Europese prestaties én een slimme transferpolitiek.

Dat maakt van deze zomer meteen een cruciale test voor Preud’homme. Als Club Brugge effectief grote namen als Tzolis, Ordóñez of Onyedika verkoopt, zal de nieuwe Recruitment Director meteen moeten bewijzen dat hij nieuwe goudhaantjes kan binnenhalen. En liefst spelers die opnieuw in waarde kunnen exploderen.

Want precies dat is de motor geworden van het moderne Club Brugge: sportief succes koppelen aan gigantische transferwinsten.

De vraag wordt nu of Guilian Preud’homme die lijn kan doortrekken. De naam Preud’homme draagt uiteraard nog altijd enorm veel gewicht in Brugge. Maar vanaf deze zomer zal vooral gekeken worden naar zijn eigen beslissingen. En die zullen meteen bepalend kunnen zijn voor de volgende fase in het ambitieuze project van Club Brugge.