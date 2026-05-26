Het voorbeeld van Duranville moet Nathan De Cat aan het denken zetten

Foto: © photonews

Nathan De Cat is donderdag tegen STVV in tranen van het veld gegaan. Een reactie die je bij een tiener kan verwachten die zich lijkt voor te bereiden op een afscheid van zijn opleidingsclub, zijn 'thuis'. Maar als zijn entourage het goed met hem voorheeft, zal hij er toch twee keer over nadenken.

Nathan De Cat kent Julien Duranville goed. We zitten niet in de privésfeer van de twee jongeren, maar het lijkt evident: allebei passeerden ze in Neerpede, en ze zijn vooral familiaal verbonden omdat De Cat zijn vriendin Sarah Duranville is, de zus van.

We kunnen dus maar op één ding hopen: dat Nathan De Cat bij een eventueel familie-etentje of in een telefoontje met zijn schoonbroer geluisterd heeft naar wat Julien Duranville te vertellen had over zijn ervaringen sinds hij naar Borussia Dortmund vertrok. Ervaringen die, laten we de dingen bij hun naam noemen, rampzalig waren.

Is Nathan De Cat er klaar voor?

Deze zomer zou Duranville Dortmund inderdaad moeten verlaten, drieënhalf jaar nadat hij er tekende... en met in totaal 27 optredens voor de A-ploeg. Daarvan slechts 4 keer in de basis. Het lichaam van de jonge, explosieve en technisch begenadigde flankaanvaller liet hem zelden met rust, en toen hij eindelijk fit leek, liet zijn trainer Niko Kovac hem links liggen, duidelijk het geduld verloren.

Na een uitleenbeurt aan FC Basel, die de optimisten als bemoedigend zullen bestempelen maar in de feiten niet spectaculair was, zal Julien Duranville Dortmund deze zomer dus via de kleine deur verlaten. Een terugkeer naar het Lotto Park zal ongetwijfeld opnieuw op tafel liggen, maar dat zou een totale mislukking betekenen, en meer dan drie verloren jaren.



Nathan De Cat doet er goed aan daar lessen uit te trekken. Het profiel van de lange kerel is wel anders dan dat van Duranville: in tegenstelling tot die laatste is De Cat eerder stevig gebouwd en aarzelt hij niet om het duel aan te gaan wanneer het moet. Maar op zijn positie is dat het absolute minimum. Vooral: op zijn positie zal hij weerwerk krijgen, zowel in Duitsland als in Engeland. En dat zagen we dit seizoen: wanneer de tegenstander weerwerk biedt, heeft De Cat nog de neiging om weg te deemsteren en uit zijn match te verdwijnen. Normaal, op zijn 17e.

Daar zit net het probleem: op zijn 17e zou Nathan De Cat niet in tranen van het veld moeten stappen omdat hij verwacht zijn opleidingsclub te verlaten. RSC Anderlecht zou niet in de situatie mogen terechtkomen waarin het een groot talent absoluut moet verkopen of het in 2027 gratis dreigt te verliezen: dat contractdossier had veel eerder geregeld moeten zijn.

Trekt Nathan De Cat de juiste lessen?

Dat kan nog altijd, en iedereen heeft er baat bij: De Cat, van wie de rampzalige Play-offs hebben aangetoond dat hij nog niet klaar is voor de top. Anderlecht, dat er deze zomer zeker geen optimale som voor zal krijgen als het toptalent in 2027 einde contract is en na zulke prestaties, temeer daar De Cat niet werd geselecteerd door Rudi Garcia. En het Belgische voetbal, dat zo zou vermijden dat opnieuw een groot talent verloren loopt, na Julien Duranville maar ook Arthur Vermeeren, die te vroeg vertrokken, om er maar twee te noemen.

En tot slot, want we weten dat ook zij de sleutel in handen hebben: het management van de speler, dat de zaken op lange termijn moet bekijken. Ja, Nathan De Cat kan een goudmijn zijn, sportief én financieel. Maar dat goud raakt snel uitgeput als het verkeerd wordt ontgonnen...

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

