De impact van Jean Kindermans: Antwerp kaapt 14-jarig toptalent weg bij Club Brugge

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 8 reacties
De strijd om jonge talenten wordt in België ieder jaar harder. Nu clubs steeds meer moeten inzetten op eigen jeugd als sportief én financieel verdienmodel, woedt er achter de schermen een echte "war on talent". En precies in die strijd slaat Antwerp opnieuw een belangrijke slag.

De veertienjarige Joris Manzila, jarenlang beschouwd als één van de grootste talenten van zijn generatie, verruilt namelijk Club Brugge voor Antwerp. Opvallend daarbij: de transfer draagt duidelijk de handtekening van Jean Kindermans.

De huidige jeugdbaas van Antwerp werkte in het verleden al samen met Manzila bij RSC Anderlecht, waar Kindermans jarenlang de architect was van Neerpede. En precies die vertrouwensband blijkt nu opnieuw doorslaggevend geweest te zijn.

Terug naar een vertrouwd gezicht

Drie jaar geleden zorgde Manzila al voor opvallende krantenkoppen toen hij als amper tienjarige speler Anderlecht verliet voor Club Brugge. Dat werd toen gezien als een symbolische transfer in de steeds agressievere strijd tussen Belgische topclubs om jong talent.

Club Brugge haalde Manzila binnen als een groot project voor de toekomst. De jonge speler werd hoog ingeschat en genoot zelfs interesse van buitenlandse topclubs. Zijn entourage verspreidde destijds trots beelden van de jonge aanvaller in een Clubshirt.

Maar drie jaar later kiest Manzila dus opnieuw voor een nieuwe omgeving. Volgens verschillende bronnen was de familie sportief niet langer volledig overtuigd van de situatie in Brugge. En dan kwam Jean Kindermans opnieuw in beeld.

De invloed van de voormalige Anderlecht-man bij Antwerp blijkt enorm. Sinds zijn komst probeert Antwerp zich steeds nadrukkelijker te profileren als opleidingsclub met een duidelijke jeugdvisie. Daarbij draait het niet alleen om infrastructuur of resultaten, maar vooral om vertrouwen, begeleiding en individuele ontwikkeling. Precies dat zou de familie van Manzila overtuigd hebben.

Antwerp bouwt stilaan een reputatie op

Binnen Antwerp leeft het gevoel dat Kindermans stap voor stap opnieuw hetzelfde probeert op te bouwen als destijds bij Neerpede. De club investeert zwaar in jeugdwerking en probeert talenten niet alleen aan te trekken, maar ook een duidelijk traject richting profvoetbal te bieden.

Dat project begint steeds meer vruchten af te werpen. Manzila sluit zich nu aan bij een generatie die afgelopen seizoen kampioen werd en binnen de club als bijzonder veelbelovend beschouwd wordt. Als zijn ontwikkeling zich verderzet, zou hij volgend seizoen zelfs al zijn eerste profcontract kunnen ondertekenen op de Bosuil.

Dat Antwerp erin slaagt om een speler weg te halen bij Club Brugge, zegt bovendien veel over de aantrekkingskracht die de jeugdwerking stilaan krijgt.

De hand van Kindermans blijft zichtbaar

De transfer onderstreept vooral hoe groot de reputatie van Jean Kindermans nog altijd is binnen het Belgische jeugdvoetbal. Spelers, ouders en makelaars zien hem nog steeds als iemand die talenten kan begeleiden richting topniveau.

Bij Anderlecht was hij jarenlang verantwoordelijk voor de ontwikkeling van tientallen profspelers en Rode Duivels. Nu probeert hij die expertise te gebruiken om Antwerp structureel sterker te maken. En dat lijkt stilaan te lukken.

De ironie van het verhaal is bovendien opvallend: Manzila verliet ooit Anderlecht richting Club Brugge, maar kiest nu uiteindelijk opnieuw voor de man die hem destijds begeleidde in Neerpede.

🎥 Rode kaart kan Thorgan Hazard nog stevige transferkater bezorgen

Lukaku onthult wanneer hij zal terugkeren naar Anderlecht: "Zoals Toby Alderweireld"

DONE DEAL: Club Brugge verliest belangrijke pion en herschikt

Christos Tzolis spoelde zware ontgoocheling door en heeft iets te zeggen over Hans Vanaken

Hein Vanhaezebrouck wijst met de vinger naar Marc Coucke voor problemen Anderlecht

Verschillende spelers weg bij vicekampioen JPL? Twee sterkhouders breken de stilte

Anderlecht heeft een probleem met één van de bouwstenen voor hun nieuwe ploeg

Simon Mignolet spreekt zich uit over zijn beslissing na emotioneel afscheid van Club Brugge

Kenneth Bornauw legt het plan uit voor RSC Anderlecht

Niet enkel geen uitfans... Dit staat Standard en Charleroi nog allemaal te wachten qua straffen

Romelu Lukaku doet opzienbarende belofte over zijn toekomst bij Rode Duivels

Deze sterkhouders kunnen/zullen Union verlaten: opnieuw herbouwen

📷 Tempo Overijse haalt ex-speler van Anderlecht en Standard binnen

Broers spelen tegen elkaar in tweede afdeling, maar dromen van profvoetbal

Hans Vanaken ziet voordeel voor de Rode Duivels voor het WK voetbal Reactie

KWSC Lauwe slaagt er opnieuw in om een eersteklasser over de vloer te krijgen voor oefenmatch

Grote schrik voor Lionel Messi enkele weken voor het WK 2026: we weten meer

Romelu Lukaku legt frustraties helemaal bloot: "De spelers bij Rode Duivels wilden andere bondscoach"

🎥 Pro League-awards op een rijtje: Reynders pakt twee prijzen, Club Brugge grote slokop

📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helikopter met een missie

Club Brugge en Union aan het feest in ons laatste team van de week

Jonathan Lardot maakt het bilan op: "Dat kan je de twee blunders noemen"

Union SG blij door resultaten in Europa, STVV iets minder en voor Gent of Genk ...

"Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van

Wonderseizoen levert op: Rode Duivel Mika Godts in de voetsporen van Xavi Simons en co

Spelers Genk en Club Brugge bezorgen België bliksemstart op EK U17

Marco Kana mocht het gaan uitleggen aan de nog tot het einde gebleven Anderlechtfans

Sam Baro komt zélf tussen na onvrede supporters met oog op duel KAA Gent tegen KRC Genk

Niets wordt aan het toeval overgelaten: scheidsrechters Pro League helpen Rudi Garcia richting WK

Twijfels groeien na vertrek van Vrancken: deze sterkhouder denkt openlijk aan transfer

Vanaken doet boekje open over vriendschap met Mignolet en denkt al aan eigen afscheid Reactie

Nu de competitie gespeeld is: alle info over de Europese tickets in de JPL

Opvallende afwezigen bij Anderlecht: waar waren Coosemans, Huerta en Augustinsson?

Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard

WK heeft nu al enorme impact op één ploeg in barragematch tussen Gent en Genk

'Anderlecht wil verder samenwerken met Taravel: afwachten wat Fransman kiest'

