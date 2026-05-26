De impact van Jean Kindermans: Antwerp kaapt 14-jarig toptalent weg bij Club Brugge

De strijd om jonge talenten wordt in België ieder jaar harder. Nu clubs steeds meer moeten inzetten op eigen jeugd als sportief én financieel verdienmodel, woedt er achter de schermen een echte "war on talent". En precies in die strijd slaat Antwerp opnieuw een belangrijke slag.

De veertienjarige Joris Manzila, jarenlang beschouwd als één van de grootste talenten van zijn generatie, verruilt namelijk Club Brugge voor Antwerp. Opvallend daarbij: de transfer draagt duidelijk de handtekening van Jean Kindermans.

De huidige jeugdbaas van Antwerp werkte in het verleden al samen met Manzila bij RSC Anderlecht, waar Kindermans jarenlang de architect was van Neerpede. En precies die vertrouwensband blijkt nu opnieuw doorslaggevend geweest te zijn.

Terug naar een vertrouwd gezicht

Drie jaar geleden zorgde Manzila al voor opvallende krantenkoppen toen hij als amper tienjarige speler Anderlecht verliet voor Club Brugge. Dat werd toen gezien als een symbolische transfer in de steeds agressievere strijd tussen Belgische topclubs om jong talent.

Club Brugge haalde Manzila binnen als een groot project voor de toekomst. De jonge speler werd hoog ingeschat en genoot zelfs interesse van buitenlandse topclubs. Zijn entourage verspreidde destijds trots beelden van de jonge aanvaller in een Clubshirt.

Maar drie jaar later kiest Manzila dus opnieuw voor een nieuwe omgeving. Volgens verschillende bronnen was de familie sportief niet langer volledig overtuigd van de situatie in Brugge. En dan kwam Jean Kindermans opnieuw in beeld.



De invloed van de voormalige Anderlecht-man bij Antwerp blijkt enorm. Sinds zijn komst probeert Antwerp zich steeds nadrukkelijker te profileren als opleidingsclub met een duidelijke jeugdvisie. Daarbij draait het niet alleen om infrastructuur of resultaten, maar vooral om vertrouwen, begeleiding en individuele ontwikkeling. Precies dat zou de familie van Manzila overtuigd hebben.

Antwerp bouwt stilaan een reputatie op

Binnen Antwerp leeft het gevoel dat Kindermans stap voor stap opnieuw hetzelfde probeert op te bouwen als destijds bij Neerpede. De club investeert zwaar in jeugdwerking en probeert talenten niet alleen aan te trekken, maar ook een duidelijk traject richting profvoetbal te bieden.

Dat project begint steeds meer vruchten af te werpen. Manzila sluit zich nu aan bij een generatie die afgelopen seizoen kampioen werd en binnen de club als bijzonder veelbelovend beschouwd wordt. Als zijn ontwikkeling zich verderzet, zou hij volgend seizoen zelfs al zijn eerste profcontract kunnen ondertekenen op de Bosuil.

Dat Antwerp erin slaagt om een speler weg te halen bij Club Brugge, zegt bovendien veel over de aantrekkingskracht die de jeugdwerking stilaan krijgt.

De hand van Kindermans blijft zichtbaar

De transfer onderstreept vooral hoe groot de reputatie van Jean Kindermans nog altijd is binnen het Belgische jeugdvoetbal. Spelers, ouders en makelaars zien hem nog steeds als iemand die talenten kan begeleiden richting topniveau.

Bij Anderlecht was hij jarenlang verantwoordelijk voor de ontwikkeling van tientallen profspelers en Rode Duivels. Nu probeert hij die expertise te gebruiken om Antwerp structureel sterker te maken. En dat lijkt stilaan te lukken.

De ironie van het verhaal is bovendien opvallend: Manzila verliet ooit Anderlecht richting Club Brugge, maar kiest nu uiteindelijk opnieuw voor de man die hem destijds begeleidde in Neerpede.