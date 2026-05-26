Niet enkel geen uitfans... Dit staat Standard en Charleroi nog allemaal te wachten qua straffen

Johan Walckiers
De ongeregeldheden na Standard-Charleroi van zaterdagavond kunnen nog een stevig staartje krijgen. Hoewel de sfeer tijdens de wedstrijd zelf grotendeels positief bleef, escaleerde de situatie na afloop volledig. Zowel de clubs als verschillende spelers riskeren nu sancties.

Een eerste gevolg is er al: Standard en Charleroi hebben beslist om volgend seizoen geen bezoekende supporters meer toe te laten tijdens de Waalse derby’s. De maatregel geldt voorlopig voor onbepaalde duur en moet nieuwe incidenten voorkomen.

Schorsingen voor spelers

Daarnaast lopen ook spelers gevaar. De politie van Luik stelde processen-verbaal op voor provocerend of gewelddadig gedrag. Boetes behoren tot de mogelijkheden, terwijl het bondsparket de beelden momenteel analyseert om eventuele bijkomende straffen uit te spreken. Daarbij wordt gedacht aan schorsingen die volgend seizoen ingaan. Vooral Charleroi-doelman Mohammed Koné lijkt daarbij geviseerd, al zouden ook andere spelers betrokken kunnen zijn.

Voor Standard hangt bovendien nog een extra dreiging boven het hoofd. De Luikenaars stonden na eerdere incidenten tegen Antwerp al onder een gedeeltelijke voorwaardelijke sanctie. Daardoor is een wedstrijd achter gesloten deuren niet uitgesloten.

Match achter gesloten deuren

Algemeen directeur Pierre François toonde zich maandag bezorgd over mogelijke collectieve straffen. Volgens hem mogen de sancties niet blindelings de hele supportersgroep treffen. “Je moet sanctioneren wie daarvoor verantwoordelijk is”, stelde hij tijdens een persconferentie.


Een eventuele match zonder publiek zou Standard niet alleen sportief raken, maar ook financieel zwaar treffen. De club schat de kostprijs van een thuiswedstrijd achter gesloten deuren op ongeveer 300.000 euro. De komende dagen wordt duidelijk welke sancties de voetbalinstanties uiteindelijk effectief opleggen.

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Demogorgon Demogorgon over De impact van Jean Kindermans: Antwerp kaapt 14-jarig toptalent weg bij Club Brugge André Coenen André Coenen over Kenneth Bornauw legt het plan uit voor RSC Anderlecht Mr bacardi Mr bacardi over Hein Vanhaezebrouck wijst met de vinger naar Marc Coucke voor problemen Anderlecht Andreas2962 Andreas2962 over Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard Svédél Svédél over Christos Tzolis spoelde zware ontgoocheling door en heeft iets te zeggen over Hans Vanaken Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Lukaku onthult wanneer hij zal terugkeren naar Anderlecht: "Zoals Toby Alderweireld" Vital Verheyen Vital Verheyen over "Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van Viva Charleroi Viva Charleroi over Vers un match à huis clos pour le Standard ? "Durcir les sanctions n'est pas la solution" Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Sam Baro komt zélf tussen na onvrede supporters met oog op duel KAA Gent tegen KRC Genk Eldonte Eldonte over Romelu Lukaku doet opzienbarende belofte over zijn toekomst bij Rode Duivels Kantine
