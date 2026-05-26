Niet enkel geen uitfans... Dit staat Standard en Charleroi nog allemaal te wachten qua straffen

De ongeregeldheden na Standard-Charleroi van zaterdagavond kunnen nog een stevig staartje krijgen. Hoewel de sfeer tijdens de wedstrijd zelf grotendeels positief bleef, escaleerde de situatie na afloop volledig. Zowel de clubs als verschillende spelers riskeren nu sancties.

Een eerste gevolg is er al: Standard en Charleroi hebben beslist om volgend seizoen geen bezoekende supporters meer toe te laten tijdens de Waalse derby’s. De maatregel geldt voorlopig voor onbepaalde duur en moet nieuwe incidenten voorkomen.

Schorsingen voor spelers

Daarnaast lopen ook spelers gevaar. De politie van Luik stelde processen-verbaal op voor provocerend of gewelddadig gedrag. Boetes behoren tot de mogelijkheden, terwijl het bondsparket de beelden momenteel analyseert om eventuele bijkomende straffen uit te spreken. Daarbij wordt gedacht aan schorsingen die volgend seizoen ingaan. Vooral Charleroi-doelman Mohammed Koné lijkt daarbij geviseerd, al zouden ook andere spelers betrokken kunnen zijn.

Voor Standard hangt bovendien nog een extra dreiging boven het hoofd. De Luikenaars stonden na eerdere incidenten tegen Antwerp al onder een gedeeltelijke voorwaardelijke sanctie. Daardoor is een wedstrijd achter gesloten deuren niet uitgesloten.

Match achter gesloten deuren

Algemeen directeur Pierre François toonde zich maandag bezorgd over mogelijke collectieve straffen. Volgens hem mogen de sancties niet blindelings de hele supportersgroep treffen. “Je moet sanctioneren wie daarvoor verantwoordelijk is”, stelde hij tijdens een persconferentie.



Een eventuele match zonder publiek zou Standard niet alleen sportief raken, maar ook financieel zwaar treffen. De club schat de kostprijs van een thuiswedstrijd achter gesloten deuren op ongeveer 300.000 euro. De komende dagen wordt duidelijk welke sancties de voetbalinstanties uiteindelijk effectief opleggen.