Romelu Lukaku legt frustraties helemaal bloot: "De spelers bij Rode Duivels wilden andere bondscoach"

Romelu Lukaku heeft in een interview met Het Nieuwsblad opvallend scherp teruggeblikt op het mislukte EK van de Rode Duivels in Duitsland én op de keuzes die de Belgische voetbalbond maakte na het WK in Qatar.

De topschutter aller tijden van België laat duidelijk verstaan dat hij nooit overtuigd was van de aanstelling van Domenico Tedesco als bondscoach. Volgens Lukaku had de bond na Qatar voluit moeten kiezen voor Thierry Henry.

Lukaku ging in het interview eerst terug naar het dramatisch verlopen WK van 2022 in Qatar. De spits gaf toe dat hij eigenlijk nooit fit genoeg was om daar te spelen. “Ik had niet naar dat WK mogen gaan”, vertelde hij openhartig. “Roberto Martinez had mij vooraf gezegd dat ik risico’s nam. Maar ik zag het als de laatste kans van die generatie om nog een prijs te winnen.”

Na de uitschakeling liep het volgens Lukaku volledig fout bij de Rode Duivels. “De bond stelde daarna Domenico Tedesco aan. Als spelers een trainer niet kennen, beginnen ze meteen rond te bellen om informatie te vragen. Er waren veel vraagtekens.”

Vooral de drastische verjonging van de selectie begreep Lukaku totaal niet. “Onder Martinez vroegen we ons voor elke match af hoeveel goals we gingen maken. Dat was vijf jaar lang zo. En plots moest bijna iedereen van die ploeg eruit? Dat heb ik nooit begrepen.”

De spits schetste ook hoe vreemd de eerste selectie onder Tedesco aanvoelde. “Bij de eerste selectie zat ik naast Thibaut Courtois en we keken rond ons… We kenden bijna niemand meer.”



Lukaku wilde exploderen

Dat Lukaku tijdens het EK in Duitsland nooit met de pers sprak, was volgens hem geen toeval. De aanvaller voelde enorm veel frustratie, maar wilde vermijden dat de situatie volledig zou ontsporen. “Omdat ik mij niet zou kunnen inhouden”, gaf hij toe. “De bom zou ontploffen en daar was niemand bij gebaat.”

Toen hem gevraagd werd of de bond een andere keuze had moeten maken als bondscoach, kwam het opvallend duidelijke antwoord. “Men had voor een andere bondscoach moeten kiezen.”

Thierry Henry was de favoriet van de spelers

Op de vraag wie die ideale kandidaat dan wel was, liet Lukaku weinig aan de verbeelding over. De spelersgroep had volgens hem zelf één naam naar voren geschoven na Qatar. Thierry Henry. “Hij was de juiste man”, stelde Lukaku zonder aarzelen. “Hij kent de absolute top en hij zou ons op onze verantwoordelijkheden gewezen hebben.”

Henry werkte jarenlang als assistent van Roberto Martinez bij de Rode Duivels en genoot veel respect binnen de spelersgroep. Vooral de ervaren sterkhouders zagen in hem blijkbaar de ideale figuur om de overgang naar een nieuwe generatie te begeleiden. Maar zover kwam het nooit.

Het EK in Duitsland was tijdverlies

Lukaku spaarde uiteindelijk ook zichzelf en de spelersgroep niet in zijn analyse van het EK in Duitsland. “Het EK was tijdverlies”, klonk het hard. “Wij, ook de spelers, hebben het verpest.”

Volgens de spits was de sfeer binnen de groep nochtans opvallend goed. “We hebben veel gelachen in het hotel”, vertelde hij zelfs met een glimlach. “Maar voor mij was het tegelijk een enorme mindfuck.”

Met zijn uitspraken legt Lukaku nu voor het eerst echt bloot hoe groot de twijfels intern waren over de richting die de Rode Duivels na Qatar uitgingen.