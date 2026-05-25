WK heeft nu al enorme impact op één ploeg in barragematch tussen Gent en Genk

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
De Europese barragematch tussen KAA Gent en KRC Genk wordt niet alleen sportief belangrijk, maar ook beïnvloed door het komende WK. Vooral Genk dreigt meerdere sterkhouders te moeten missen door internationale verplichtingen.

Genk mist mogelijk vier belangrijke spelers

De timing van de barragematch zorgt voor frustratie bij KRC Genk. Omdat het duel pas plaatsvindt na de FIFA-deadline van 30 mei, mogen nationale ploegen hun internationals al opeisen voor het WK.

Daardoor moet coach Nicky Hayen sowieso rekening houden met enkele opvallende afwezigen. Junya Ito, Christopher Kayembe en Carlos Medina zullen er niet bij zijn nadat Japan, Congo en Ecuador hun spelers al hebben opgevraagd.

Ook Zakaria El Ouahdi dreigt nog weg te vallen. De Marokkaanse bondscoach maakt zijn selectie pas later bekend, terwijl de rechtsachter afgelopen weekend ook nog uitviel met kuitproblemen.

Puzzelwerk voor Nicky Hayen

Voor Hayen wordt het dus stevig improviseren richting de belangrijke confrontatie in Gent. Alsof de afwezigen nog niet genoeg zijn, kampt Genk ook met extra blessurezorgen.

Zo ontbreekt Adedeji-Sternberg zeker door blessureleed. Daarnaast blijft ook Smets last ondervinden van zijn voetblessure. Achter de naam van Kos Karetsas staat eveneens nog een vraagteken wegens een enkelprobleem.

Toch kreeg de Genkse coach ook positief nieuws. Zowel Heymans als Bangoura maakte recent een succesvolle terugkeer na blessure. “We proberen zoveel mogelijk spelers fit en fris aan de aftrap te krijgen”, vertelde Hayen aan Het Belang van Limburg. “Het geloof is er, ook bij onze supporters.”

Gent heeft minder problemen

Bij KAA Gent blijft de impact van het WK voorlopig beperkter. Enkel Duverne moet zich melden bij de nationale ploeg van Haïti.

Sportief beleeft Gent echter een moeilijke periode. De Buffalo’s wonnen geen enkele wedstrijd in de Champions’ Play-offs en maakten slechts vier doelpunten in tien duels.

Daardoor lijkt het momentum eerder bij Genk te liggen, ondanks de personeelsproblemen bij de Limburgers.

Revanche voor eerdere barragematch

Voor Genk wordt het duel ook een kans op revanche. Twee jaar geleden verloren de Limburgers nog de Europese barragematch tegen AA Gent. Op 2 juni 2024 trok Gent toen met 0-1 aan het langste eind dankzij een doelpunt van Hjulsager.

De inzet blijft groot voor beide clubs. De winnaar van de barragematch plaatst zich voor de tweede voorronde van de Conference League op 23 en 30 juli. De Belgische vertegenwoordiger zal in die kwalificaties reekshoofd zijn en vermijdt daardoor meteen enkele Europese topclubs.

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

