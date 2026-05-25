Na het missen van de landstitel: Union heeft besluit genomen over David Hubert

Na het mislopen van de landstitel werd er volop gespeculeerd over de toekomst van David Hubert bij Union SG. Voorzitter Alex Muzio maakte na de laatste competitiewedstrijd echter duidelijk dat de coach ook volgend seizoen aan boord blijft.

Twijfels na nederlaag tegen Club Brugge

De voorbije weken ontstonden er geruchten over een mogelijk vertrek van David Hubert bij Union SG. Vooral na de nederlaag tegen Club Brugge, waardoor de Brusselaars naast de titel grepen, werd zijn toekomst in vraag gesteld.

Toch heeft de clubleiding snel duidelijkheid gebracht. Voorzitter Alex Muzio bevestigde dat Union verder wil bouwen met Hubert als hoofdtrainer. Daarmee kiest de Brusselse club bewust voor stabiliteit en continuïteit na opnieuw een sterk seizoen.

Vertrouwen vanuit het bestuur

Muzio sprak na afloop van de competitie vol vertrouwen over de toekomst van Union. Volgens hem heeft de club de voorbije jaren bewezen dat het structureel meedraait aan de top van het Belgische voetbal.

“Door de jaren heen hebben we consistentie getoond in onze rekrutering en onze manier van werken”, verklaarde de voorzitter bij DAZN. Daarbij verwees hij ook naar het werk van CEO Philippe Bormans en sportief directeur Chris O’Loughlin.

Over Hubert liet hij geen twijfel bestaan. “David Hubert blijft. Hij zal voor continuïteit zorgen”, klonk het duidelijk. Muzio benadrukte daarnaast ook het belang van de volledige omkadering binnen de club, van kinesisten en dokters tot de gespecialiseerde coaches.



Lees ook... Taravel snoeihard na wanprestatie van Anderlecht tegen Union SG›

Sterke cijfers voor Hubert

David Hubert kwam in oktober van vorig jaar aan het roer bij Union SG. Sinds zijn komst leidde hij de club in 42 wedstrijden. Daarin behaalde hij 25 overwinningen, 10 gelijke spelen en slechts 7 nederlagen.

Onder zijn leiding kende Union opnieuw een sterk seizoen. De Brusselaars wonnen de Beker van België en eindigden als tweede in de competitie, net achter Club Brugge.

Ambities blijven groot

Ondanks de teleurstelling van het mislopen van de titel blijft het geloof binnen Union groot. Muzio benadrukte dat hij vertrouwen heeft in de toekomstige transfers én in de huidige structuur van de club.

“Ik geloof in de spelers die we zullen aantrekken. Ik geloof in onze omgeving”, zei hij nog. Daarmee maakt Union duidelijk dat het ook volgend seizoen opnieuw wil meestrijden voor de prijzen, met David Hubert als centrale figuur aan het sportieve roer.