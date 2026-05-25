Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Na het missen van de landstitel: Union heeft besluit genomen over David Hubert

Na het mislopen van de landstitel werd er volop gespeculeerd over de toekomst van David Hubert bij Union SG. Voorzitter Alex Muzio maakte na de laatste competitiewedstrijd echter duidelijk dat de coach ook volgend seizoen aan boord blijft.

Twijfels na nederlaag tegen Club Brugge

De voorbije weken ontstonden er geruchten over een mogelijk vertrek van David Hubert bij Union SG. Vooral na de nederlaag tegen Club Brugge, waardoor de Brusselaars naast de titel grepen, werd zijn toekomst in vraag gesteld.

Toch heeft de clubleiding snel duidelijkheid gebracht. Voorzitter Alex Muzio bevestigde dat Union verder wil bouwen met Hubert als hoofdtrainer. Daarmee kiest de Brusselse club bewust voor stabiliteit en continuïteit na opnieuw een sterk seizoen.

Vertrouwen vanuit het bestuur

Muzio sprak na afloop van de competitie vol vertrouwen over de toekomst van Union. Volgens hem heeft de club de voorbije jaren bewezen dat het structureel meedraait aan de top van het Belgische voetbal.

“Door de jaren heen hebben we consistentie getoond in onze rekrutering en onze manier van werken”, verklaarde de voorzitter bij DAZN. Daarbij verwees hij ook naar het werk van CEO Philippe Bormans en sportief directeur Chris O’Loughlin.

Over Hubert liet hij geen twijfel bestaan. “David Hubert blijft. Hij zal voor continuïteit zorgen”, klonk het duidelijk. Muzio benadrukte daarnaast ook het belang van de volledige omkadering binnen de club, van kinesisten en dokters tot de gespecialiseerde coaches.

Sterke cijfers voor Hubert

David Hubert kwam in oktober van vorig jaar aan het roer bij Union SG. Sinds zijn komst leidde hij de club in 42 wedstrijden. Daarin behaalde hij 25 overwinningen, 10 gelijke spelen en slechts 7 nederlagen.

Onder zijn leiding kende Union opnieuw een sterk seizoen. De Brusselaars wonnen de Beker van België en eindigden als tweede in de competitie, net achter Club Brugge.

Ambities blijven groot

Ondanks de teleurstelling van het mislopen van de titel blijft het geloof binnen Union groot. Muzio benadrukte dat hij vertrouwen heeft in de toekomstige transfers én in de huidige structuur van de club.

“Ik geloof in de spelers die we zullen aantrekken. Ik geloof in onze omgeving”, zei hij nog. Daarmee maakt Union duidelijk dat het ook volgend seizoen opnieuw wil meestrijden voor de prijzen, met David Hubert als centrale figuur aan het sportieve roer.

Taravel snoeihard na wanprestatie van Anderlecht tegen Union SG

Ait El Hadj viert doelpunt tegen Anderlecht niet en heeft daar uitleg voor

Geen spanning voor de Speler van het Jaar... en voor de Gouden Schoen?

Smaakmaker KSK Heist heeft verschillende troeven: "Dat zullen de fans ook gemerkt hebben"

Vanavond uitreiking Pro League Awards: dit zijn de genomineerden

STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit

Werk aan de winkel voor Sibierski: Union SG tikt ontstellend zwak Anderlecht helemaal van de mat

Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel

Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen

"Ik ben niet eens een diepe spits": deze speler werd helemaal onverwacht topschutter in de lagere reeksen

Nieuwe coach van Eendracht Aalst Lede legt meteen de ambitie op tafel

Athan Devolder verklaart opvallende transfer van KSK Heist naar FC Lebbeke

Argentinië houdt zijn hart vast voor WK nadat Lionel Messi zelf wissel vraagt

Veiling van collectie van Jean-Marie Pfaff brengt een fortuin op

Vanderbiest weet waar het fout gelopen is voor KVM én praat over zijn toekomst

🎥"Het lukte maar net": Simon Mignolet had afscheid bij Club Brugge bijna gemist

🎥 Einde in mineur voor Thorgan Hazard: rode kaart luidt afscheid in van Anderlecht

Gent-coach De Mil onthoudt positieve zaken van de play-offs, maar zegt wat beter moet tegen Racing Genk

Dit zei Wouter Vrancken na zijn laatste wedstrijd bij STVV

"Ik hoorde El Ouahdi schreeuwen": recordman van Genk getuigt

OHL moet vertrek sterkhouder vrezen: "Er is interesse uit Italië"

Afscheid van Mignolet stond centraal: Club Brugge geeft landstitel met forfaitzege tegen KAA Gent extra glans

🎥 Kippenvel: met indrukwekkende erehaag zwaait Club Brugge Simon Mignolet uit

Trots overheerst bij KVC Westerlo in "beste seizoen ooit qua consistentie"

KV Mechelen grijpt naast Europees ticket, Wouter Vrancken krijgt heel mooi afscheid van Stayen

Gaat Antwerp door met Haroun als T1? Dit zegt hij er zelf over

Echtgenote van Simon Mignolet praat over moeilijke periode in carrière: "Het ging wel heel, heel, héél ver"

'Serie A-topclubs binden de strijd aan voor killer van Club Brugge'

'Julien Duranville aangeboden aan Europese halvefinalist'

'Joaquin Seys pronkt op lijstje van club die dit seizoen de landstitel won'

Europa is in de ban van een nieuw voetbalsprookje, mét stevige Belgische inslag

Voetbalicoon in binnen- en buitenland: Tessa Wullaert hakt belangrijke knoop door over toekomst

"De zwaarst mogelijke sancties": Pro League belooft Standard, Charleroi én supporters hard aan te pakken

Anderlecht krijgt signaal van Van der Elst dat hard binnenkomt

Voormalige doelman van Anderlecht en Genk kroont zich tot promotieheld in Nederland

