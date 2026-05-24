Hans Vanaken en Simon Mignolet komen met duidelijke oproep richting Club-fans

Club Brugge viert zondag de landstitel op Jan Breydel, maar Hans Vanaken en Simon Mignolet vragen de fans om het feest niet te laten ontsporen: fans mogen het veld niet bestormen na afloop.

Zondagavond speelt Club Brugge zijn laatste wedstrijd van het seizoen, in eigen huis tegen KAA Gent. Blauw-zwart heeft de titel al beet maar wil het seizoen ook op een mooie manier afsluiten voor de eigen supporters.

De beker was donderdag nog niet aanwezig Achter de Kazerne, maar zal zondag wel overhandigd worden aan de spelergroep op Jan Breydel. Om het hele gebeuren vlot te laten verlopen hebben Hans Vanaken en Simon Mignolet een duidelijke boodschap voor de supporters. 

"Afgelopen donderdag hebben we het samen geflikt: de tweede ster is binnen. Nu volgt de laatste wedstrijd met de overhandiging van de beker", opent kapitein Hans Vanaken, voor Mignolet het woord neemt.

"Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen willen we jullie nu al vragen om na de wedstrijd het veld niet te bestormen. Geef ons de kans om een ereronde te doen zodat wij naar jullie komen in plaats van andersom", besluit de doelman, waarna Vanaken de fans alvast bedankt.

De boodschap is dus duidelijk. In plaats van chaos, zoals we nagenoeg altijd zien tijdens een titelviering, kiezen de Bruggelingen nu resoluut voor een georganiseerde avond.

LIVE Club Brugge-KAA Gent: Geeft blauw-zwart zijn 20ste titel nog wat extra glans?

Franky Van der Elst is wel heel duidelijk: "Als hij straks geen Profvoetballer van het Jaar wordt..."

Standard, Charleroi, supporters én spelers wachten zware sancties na zwarte avond: dit zijn de gevolgen

STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

Heeft Antwerp er een nieuw lichtpunt bij? Talent maakt indruk bij debuut op de Bosuil

Echt gebeurd: video's van Doku en Guardiola himself inspireren Lommel om te promoveren naar de JPL Reactie

Vincent Kompany wil nog wat kwijt over Anderlecht na verloren Croky Cup-finale tegen Union

Heymans benoemt één cruciale factor die ervoor gezorgd heeft dat Genk toch nog Europa in kan Reactie

Hayen kritisch ondanks zege: "We gingen opnieuw inzakken" Reactie

🎥 Standard-Charleroi ontspoort volledig: na affluiten wordt Sclessin plots een slagveld

Grote interesse voor Arne Engels: dit zegt onze landgenoot over zijn toekomst voor volgend seizoen

Cijfers maken het pijnlijk duidelijk voor KAA Gent én Union SG: hier rammelde het om doelstellingen te halen Analyse

Mazzu vat seizoen van OHL pijnlijk samen na nieuwe nederlaag tegen RC Genk Reactie

Bayern München wint na landstitel ook Duitse beker: Kompany en Kane komen met veelzeggende reacties

Het gedroomde afscheid van Simon Mignolet ... en dan een heel nieuwe uitdaging

Eden Hazard zal ook aanwezig zijn op het WK: voormalige Rode Duivel geeft uitleg

Einde van een Truiens sprookje: Wouter Vrancken neemt afscheid als een van de grootste STVV-trainers ooit

Sven Vandenbroeck reageert voor het eerst na farce met Jelle Vossen in jubileumwedstrijd

Genk viert kwalificatie voor barrage én twee recordmannen tegen OH Leuven Reactie

Merci opa: Brugse kern grapt met Simon Mignolet aan de vooravond van zijn allerlaatste match

Racing Genk doet het dan toch! Limburgers mogen zich na overwinning in Leuven opmaken voor barragewedstrijd

Afscheidnemend Antwerp sluit wisselvallig seizoen af met zege tegen Westerlo

Onmiddellijk de knoop doorgehakt: trainer Yannick Ferrera vertrekt bij Dender na degradatie

'Wouter Vrancken maakt toekomstbesluit definitief bekend'

Meningen over de impact van Ivan Leko lopen fel uit elkaar: "100 procent zeker gelukt met Hayen"

Vincent Kompany zet in DFB-Pokal ultieme kers op de taart in grand cru-seizoen met Bayern München

🎥 Pupil Kristof Van Hout doet het voor Lommel met konijnenpoot en wereldsave: "Dit kan alleen met onze fans" Reactie

🎥 Opnieuw ophef rond Braziliaanse WK-selectie: doelman valt flauw na bekendmaking

OH Leuven en Den Dreef nemen gepast afscheid van kapitein na 254 wedstrijden Reactie

"Toch geen erehaag?" Rik De Mil laat zich uit over heikel punt voor Club Brugge - KAA Gent

Meubelstuk in de JPL neemt afscheid, maar moest toch even slikken

🎥 Derde promovendus voor de Jupiler Pro League houdt veldbestorming ... op het veld van de tegenstander

De man die Man United opnieuw op de kaart zet: Bruno Fernandes ontvangt prestigieuze prijs in Premier League

Mag Club Brugge dromen van verlengd verblijf Tzolis? Goudhaantje weet perfect wat hij wil

Dender raakt drie keer het doelhout en Lommel één keer, Limburgers spelen volgend seizoen in JPL

"Er is geen andere weg": Besnik Hasi ziet slechts twee opties voor Marc Coucke bij Anderlecht

