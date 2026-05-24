Hans Vanaken en Simon Mignolet komen met duidelijke oproep richting Club-fans

Club Brugge viert zondag de landstitel op Jan Breydel, maar Hans Vanaken en Simon Mignolet vragen de fans om het feest niet te laten ontsporen: fans mogen het veld niet bestormen na afloop.

Zondagavond speelt Club Brugge zijn laatste wedstrijd van het seizoen, in eigen huis tegen KAA Gent. Blauw-zwart heeft de titel al beet maar wil het seizoen ook op een mooie manier afsluiten voor de eigen supporters.

De beker was donderdag nog niet aanwezig Achter de Kazerne, maar zal zondag wel overhandigd worden aan de spelergroep op Jan Breydel. Om het hele gebeuren vlot te laten verlopen hebben Hans Vanaken en Simon Mignolet een duidelijke boodschap voor de supporters.

Vanaken en Mignolet vragen Club-fans om veld niet te bestormen

"Afgelopen donderdag hebben we het samen geflikt: de tweede ster is binnen. Nu volgt de laatste wedstrijd met de overhandiging van de beker", opent kapitein Hans Vanaken, voor Mignolet het woord neemt.

"Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen willen we jullie nu al vragen om na de wedstrijd het veld niet te bestormen. Geef ons de kans om een ereronde te doen zodat wij naar jullie komen in plaats van andersom", besluit de doelman, waarna Vanaken de fans alvast bedankt.

De boodschap is dus duidelijk. In plaats van chaos, zoals we nagenoeg altijd zien tijdens een titelviering, kiezen de Bruggelingen nu resoluut voor een georganiseerde avond.