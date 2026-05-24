Minister van Binnenlandse Zaken reageert duidelijk op zware incidenten op Sclessin

De Waalse derby is uitgedraaid op een fiasco, waardoor de regering veel strengere maatregelen aankondigt.

Standard had de kans om zijn Europese ambities nieuw leven in te blazen. Die kans veranderde in een nachtmerrie. De Luikenaars gingen in een kolkend Sclessin onderuit tegen de buren van Charleroi en verloren in 90 minuten alles: de wedstrijd, de eerste plaats in de Europe Play-offs en een deel van hun imago. Terwijl Genk profiteerde van de misstap en met 38 punten bovenaan eindigde, bleef Standard steken op 37.

Na de wedstrijd liep de situatie volledig uit de hand. Een veldbestorming, opstootjes tussen supporters en tussenkomsten van stewards: het voetbalfeest maakte plaats voor chaotische taferelen. Verschillende spelers van Charleroi gingen vieren voor hun supporters, waardoor de spanning op de tribunes toenam. Ook buiten het stadion werden na de wedstrijd incidenten gemeld.

“Een schande voor het Belgische voetbal”

Na de rellen reageerde minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin met een bijzonder scherpe mededeling. “De gebeurtenissen van gisteravond op Sclessin zijn een schande voor het Belgische voetbal. De schuldigen moeten worden geïdentificeerd en met de grootst mogelijke strengheid worden gestraft door de clubs en de bevoegde instanties, inclusief het gerecht”, verklaarde hij. Hij benadrukte dat het imago van het Belgische voetbal beschermd moet worden en dat de veiligheid rond risicowedstrijden versterkt moet worden.

De federale regering wil de sancties voor geweld in stadions verstrengen. De minimumboete zou stijgen van 250 naar 500 euro en stadionverboden zouden tot drie jaar kunnen oplopen, tegenover 30 maanden nu. Voor feiten van racisme en xenofobie zou de boete stijgen van 1.500 naar 2.000 euro.

Extra middelen om tribunes te controleren

De minister sloot zijn tussenkomst af met een duidelijke boodschap. “We zullen clubs in staat stellen om efficiënter te controleren wie de tribunes betreedt, en om te verhinderen dat mensen die daar niets te zoeken hebben binnen geraken. Voetbal moet sport en een feest blijven.” Er worden zware sancties verwacht voor Standard, Charleroi en meerdere supporters die bij de incidenten betrokken waren.