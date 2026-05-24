Lommel heeft nog heel grote plannen in de Jupiler Pro League: "Daar neem ik nu geen genoegen meer mee"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 1 reacties
Lommel heeft nog heel grote plannen in de Jupiler Pro League: "Daar neem ik nu geen genoegen meer mee"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Lommel SK keert terug naar de Jupiler Pro League en wil daar niet zomaar passeren. CEO Mattijs Manders kondigt meteen een drukke zomer en grote ambities aan.

Het is gebeurd: Lommel SK keert terug naar de Jupiler Pro League na een spannende wedstrijd zonder doelpunten op het veld van FCV Dender. In Lommel werd het een week geleden 3-2, waardoor de Limburgers het voordeel kregen. 

Bij Lommel was er veel opluchting. Enkele jaren geleden speelde de club ook al een tweeluik tegen KV Kortrijk om te promoveren, maar verloor destijds waardoor de Kerels in de JPL mochten blijven. Een jaar later zakten ze alsnog. Dit seizoen gaan beide ploegen samen op.

CEO van Lommel kijkt meteen vooruit na promotie

Voor Lommel-CEO Mattijs Manders waren het drukke weken, dat is het minste wat je kan zeggen. Uiteindelijk was het het allemaal waard. "Een promotie missen wil je eigenlijk niemand laten meemaken", vertelde hij aan Het Belang van Limburg. "Ik heb het een paar jaar geleden meegemaakt met NAC. Dus ik dacht: dit gaat me echt niet nog een keer gebeuren. Deze keer sta ik gelukkig aan de goede kant van het verhaal."

Nu krijgt Lommel de kans om als club een heel grote stap te zetten in de JPL. Manders had blijkbaar al best wat vertrouwen in zijn ploeg. "We waren al een beetje voorbereid op dit scenario, waardoor we al wat werk van tevoren hebben gedaan."

Manders wil Soevereinstadion elke week vol zien

"Het wordt een hele drukke zomer, ook op commercieel gebied", gaat hij verder. "Ik heb vaak gezegd dat ik wilde dat er 4.000 mensen bij Lommel kwamen kijken, maar daar neem ik nu geen genoegen meer mee. Het Soevereinstadion moet nu gewoon iedere week volzitten."

Lees ook... Onmiddellijk de knoop doorgehakt: trainer Yannick Ferrera vertrekt bij Dender na degradatie

Lommel heeft nog grote ambities en zal er alles aan doen om die waar te maken. "Zondag gaan we naar de burgemeester op het stadhuis. En dan beginnen we vanaf maandag opnieuw te bouwen. We gaan een ploeg vormen om in 1A te kunnen blijven", belooft hij aan de fans.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Lommel SK
FCV Dender EH

Meer nieuws

"Dan ga je echt te ver": Algemeen directeur van Charleroi verbreekt de stilte na rellen op Sclessin

"Dan ga je echt te ver": Algemeen directeur van Charleroi verbreekt de stilte na rellen op Sclessin

17:00
Iran heeft de knoop doorgehakt: tegenstander van Rode Duivels voert grote wijziging door voor WK

Iran heeft de knoop doorgehakt: tegenstander van Rode Duivels voert grote wijziging door voor WK

16:30
Van Liverpool tot Club Brugge: Sturridge, De Ketelaere en co. nemen afscheid van Mignolet met warme woorden

Van Liverpool tot Club Brugge: Sturridge, De Ketelaere en co. nemen afscheid van Mignolet met warme woorden

16:00
1
Echt gebeurd: video's van Doku en Guardiola himself inspireren Lommel om te promoveren naar de JPL Reactie

Echt gebeurd: video's van Doku en Guardiola himself inspireren Lommel om te promoveren naar de JPL

10:45
Minister van Binnenlandse Zaken reageert duidelijk op zware incidenten op Sclessin

Minister van Binnenlandse Zaken reageert duidelijk op zware incidenten op Sclessin

15:00
3
Vincent Janssen spreekt over zijn toekomst en trekt één duidelijke grens

Vincent Janssen spreekt over zijn toekomst en trekt één duidelijke grens

14:30
🎥 Wouter Vrancken spreekt STVV-supporters toe en heeft nog laatste duidelijke boodschap

🎥 Wouter Vrancken spreekt STVV-supporters toe en heeft nog laatste duidelijke boodschap

13:50
Onmiddellijk de knoop doorgehakt: trainer Yannick Ferrera vertrekt bij Dender na degradatie

Onmiddellijk de knoop doorgehakt: trainer Yannick Ferrera vertrekt bij Dender na degradatie

22:15
2
Voormalige doelman van Anderlecht en Genk kroont zich tot promotieheld in Nederland

Voormalige doelman van Anderlecht en Genk kroont zich tot promotieheld in Nederland

13:25
🎥 Pupil Kristof Van Hout doet het voor Lommel met konijnenpoot en wereldsave: "Dit kan alleen met onze fans" Reactie

🎥 Pupil Kristof Van Hout doet het voor Lommel met konijnenpoot en wereldsave: "Dit kan alleen met onze fans"

21:45
Standard, Charleroi, supporters én spelers wachten zware sancties na zwarte avond: dit zijn de gevolgen

Standard, Charleroi, supporters én spelers wachten zware sancties na zwarte avond: dit zijn de gevolgen

12:55
11
🎥 Derde promovendus voor de Jupiler Pro League houdt veldbestorming ... op het veld van de tegenstander

🎥 Derde promovendus voor de Jupiler Pro League houdt veldbestorming ... op het veld van de tegenstander

20:35
STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

12:00
Dender raakt drie keer het doelhout en Lommel één keer, Limburgers spelen volgend seizoen in JPL

Dender raakt drie keer het doelhout en Lommel één keer, Limburgers spelen volgend seizoen in JPL

20:17
Heeft Antwerp er een nieuw lichtpunt bij? Talent maakt indruk bij debuut op de Bosuil

Heeft Antwerp er een nieuw lichtpunt bij? Talent maakt indruk bij debuut op de Bosuil

11:30
Hans Vanaken en Simon Mignolet komen met duidelijke oproep richting Club-fans

Hans Vanaken en Simon Mignolet komen met duidelijke oproep richting Club-fans

10:50
3
Heymans benoemt één cruciale factor die ervoor gezorgd heeft dat Genk toch nog Europa in kan Reactie

Heymans benoemt één cruciale factor die ervoor gezorgd heeft dat Genk toch nog Europa in kan

10:20
LIVE Club Brugge-KAA Gent: Geeft blauw-zwart zijn 20ste titel nog wat extra glans?

LIVE Club Brugge-KAA Gent: Geeft blauw-zwart zijn 20ste titel nog wat extra glans?

10:15
Vincent Kompany wil nog wat kwijt over Anderlecht na verloren Croky Cup-finale tegen Union

Vincent Kompany wil nog wat kwijt over Anderlecht na verloren Croky Cup-finale tegen Union

10:26
1
Hayen kritisch ondanks zege: "We gingen opnieuw inzakken" Reactie

Hayen kritisch ondanks zege: "We gingen opnieuw inzakken"

09:30
Franky Van der Elst is wel heel duidelijk: "Als hij straks geen Profvoetballer van het Jaar wordt..."

Franky Van der Elst is wel heel duidelijk: "Als hij straks geen Profvoetballer van het Jaar wordt..."

09:50
🎥 Standard-Charleroi ontspoort volledig: na affluiten wordt Sclessin plots een slagveld

🎥 Standard-Charleroi ontspoort volledig: na affluiten wordt Sclessin plots een slagveld

09:20
26
Mazzu vat seizoen van OHL pijnlijk samen na nieuwe nederlaag tegen RC Genk Reactie

Mazzu vat seizoen van OHL pijnlijk samen na nieuwe nederlaag tegen RC Genk

08:40
Bayern München wint na landstitel ook Duitse beker: Kompany en Kane komen met veelzeggende reacties

Bayern München wint na landstitel ook Duitse beker: Kompany en Kane komen met veelzeggende reacties

08:50
Eden Hazard zal ook aanwezig zijn op het WK: voormalige Rode Duivel geeft uitleg

Eden Hazard zal ook aanwezig zijn op het WK: voormalige Rode Duivel geeft uitleg

08:20
2
Einde van een Truiens sprookje: Wouter Vrancken neemt afscheid als een van de grootste STVV-trainers ooit

Einde van een Truiens sprookje: Wouter Vrancken neemt afscheid als een van de grootste STVV-trainers ooit

07:00
5
Genk viert kwalificatie voor barrage én twee recordmannen tegen OH Leuven Reactie

Genk viert kwalificatie voor barrage én twee recordmannen tegen OH Leuven

23:59
7
Cijfers maken het pijnlijk duidelijk voor KAA Gent én Union SG: hier rammelde het om doelstellingen te halen Analyse

Cijfers maken het pijnlijk duidelijk voor KAA Gent én Union SG: hier rammelde het om doelstellingen te halen

06:00
3
Racing Genk doet het dan toch! Limburgers mogen zich na overwinning in Leuven opmaken voor barragewedstrijd

Racing Genk doet het dan toch! Limburgers mogen zich na overwinning in Leuven opmaken voor barragewedstrijd

22:43
Afscheidnemend Antwerp sluit wisselvallig seizoen af met zege tegen Westerlo

Afscheidnemend Antwerp sluit wisselvallig seizoen af met zege tegen Westerlo

22:51
3
Vincent Kompany zet in DFB-Pokal ultieme kers op de taart in grand cru-seizoen met Bayern München

Vincent Kompany zet in DFB-Pokal ultieme kers op de taart in grand cru-seizoen met Bayern München

22:10
🎥 Opnieuw ophef rond Braziliaanse WK-selectie: doelman valt flauw na bekendmaking

🎥 Opnieuw ophef rond Braziliaanse WK-selectie: doelman valt flauw na bekendmaking

21:51
OH Leuven en Den Dreef nemen gepast afscheid van kapitein na 254 wedstrijden Reactie

OH Leuven en Den Dreef nemen gepast afscheid van kapitein na 254 wedstrijden

21:25
2
'Wouter Vrancken maakt toekomstbesluit definitief bekend'

'Wouter Vrancken maakt toekomstbesluit definitief bekend'

21:35
3
Grote interesse voor Arne Engels: dit zegt onze landgenoot over zijn toekomst voor volgend seizoen

Grote interesse voor Arne Engels: dit zegt onze landgenoot over zijn toekomst voor volgend seizoen

21:27
Meubelstuk in de JPL neemt afscheid, maar moest toch even slikken

Meubelstuk in de JPL neemt afscheid, maar moest toch even slikken

21:16

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 18:30 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 18:30 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 18:30 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

TCJ TCJ over Jonathan Lardot is heel duidelijk over rode kaart voor Killian Sardella King of Highbury King of Highbury over Liverpool FC - Brentford: 0-0 Cloggy@Bxl Cloggy@Bxl over Minister van Binnenlandse Zaken reageert duidelijk op zware incidenten op Sclessin Goro Goro over Standard, Charleroi, supporters én spelers wachten zware sancties na zwarte avond: dit zijn de gevolgen Goro Goro over Michel Wuyts is zeer streng voor Marc Coucke: "Dan kan je beter zwijgen" Birger J. Birger J. over Hans Vanaken en Simon Mignolet komen met duidelijke oproep richting Club-fans Goro Goro over Van Liverpool tot Club Brugge: Sturridge, De Ketelaere en co. nemen afscheid van Mignolet met warme woorden zambatta zambatta over Lommel heeft nog heel grote plannen in de Jupiler Pro League: "Daar neem ik nu geen genoegen meer mee" Goro Goro over 'Duidelijkheid over toekomst van Wouter Vrancken bij STVV' André Coenen André Coenen over 🎥 Standard-Charleroi ontspoort volledig: na affluiten wordt Sclessin plots een slagveld Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved