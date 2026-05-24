Lommel heeft nog heel grote plannen in de Jupiler Pro League: "Daar neem ik nu geen genoegen meer mee"

Lommel SK keert terug naar de Jupiler Pro League en wil daar niet zomaar passeren. CEO Mattijs Manders kondigt meteen een drukke zomer en grote ambities aan.

Het is gebeurd: Lommel SK keert terug naar de Jupiler Pro League na een spannende wedstrijd zonder doelpunten op het veld van FCV Dender. In Lommel werd het een week geleden 3-2, waardoor de Limburgers het voordeel kregen.

Bij Lommel was er veel opluchting. Enkele jaren geleden speelde de club ook al een tweeluik tegen KV Kortrijk om te promoveren, maar verloor destijds waardoor de Kerels in de JPL mochten blijven. Een jaar later zakten ze alsnog. Dit seizoen gaan beide ploegen samen op.

CEO van Lommel kijkt meteen vooruit na promotie

Voor Lommel-CEO Mattijs Manders waren het drukke weken, dat is het minste wat je kan zeggen. Uiteindelijk was het het allemaal waard. "Een promotie missen wil je eigenlijk niemand laten meemaken", vertelde hij aan Het Belang van Limburg. "Ik heb het een paar jaar geleden meegemaakt met NAC. Dus ik dacht: dit gaat me echt niet nog een keer gebeuren. Deze keer sta ik gelukkig aan de goede kant van het verhaal."

Nu krijgt Lommel de kans om als club een heel grote stap te zetten in de JPL. Manders had blijkbaar al best wat vertrouwen in zijn ploeg. "We waren al een beetje voorbereid op dit scenario, waardoor we al wat werk van tevoren hebben gedaan."

Manders wil Soevereinstadion elke week vol zien

"Het wordt een hele drukke zomer, ook op commercieel gebied", gaat hij verder. "Ik heb vaak gezegd dat ik wilde dat er 4.000 mensen bij Lommel kwamen kijken, maar daar neem ik nu geen genoegen meer mee. Het Soevereinstadion moet nu gewoon iedere week volzitten."



Lommel heeft nog grote ambities en zal er alles aan doen om die waar te maken. "Zondag gaan we naar de burgemeester op het stadhuis. En dan beginnen we vanaf maandag opnieuw te bouwen. We gaan een ploeg vormen om in 1A te kunnen blijven", belooft hij aan de fans.