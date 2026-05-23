Datum: 23/05/2026 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Relegation Play-offs - Finale (T)
Stadion: Stade Van Roy
Dender raakt drie keer het doelhout en Lommel één keer, Limburgers spelen volgend seizoen in JPL
Kevin Vanbuggenhout
Foto: © photonews

Bleef Dender in de Jupiler Pro League of promoveerde Lommel? Op die vraag moest een antwoord komen in het Dender Football Complex. Aan spanning geen gebrek in Denderleeuw. Het happy end was voor Lommel, dat na 3-2-winst in de heenmatch buitenshuis overeind bleef.

Yannick Ferrera, die zich na het verlies in Lommel zo boos had gemaakt op de arbitrage, bracht in vergelijking met de heenmatch Oratmangoen, Mbamba en Nsimba aan de aftrap. In een 3-5-2 moest het volgens de coach lukken om het behoud te verzekeren. Lommel verdedigde met dezelfde elf zijn krappe voorsprong in de return in Denderleeuw.

Ferrera wilde zijn troepen niet blind naar voren laten stormen om dan in de val te trappen. Wel voerde Dender de druk gestaag op in de loop van de eerste helft en versierde het aardig wat hoekschoppen. Na een van die hoekschoppen was de afvallende bal voor Kvet. Lommel-doelman Pieklak bracht redding. Nsimba creëerde ruimte met een knappe beweging en knalde vanuit een scherpe hoek op de buitenkant van de paal.

Na Dender raakt ook Lommel de paal

Meer gaf Lommel tijdens die eerste 45 minuten ook niet weg tegen het dominante Dender. Bovendien hoeft een tweede helft qua spelbeeld niet altijd een voortzetting van de eerste periode te zijn. Daar werd Dender meteen na rust voor gewaarschuwd. De Grand infiltreerde tot in de zestien: het voorzetschot van de Lommelse linksachter likte de paal.

Lommel voetbalde prompt met veel meer vertrouwen aan de bal. Dender had ook nog zijn momenten, maar telkens liep het mis bij de laatste pass of in de zone van de waarheid. Naarmate de tweede helft vorderde zette Dender toch nog eens aan voor een ultiem slotoffensief. Berte kopte op de paal. Oratmangoen bracht een voorzet van Sambu Marsoni terug voor doel, invaller Toshevski duwde in één tijd over. 

Gebrek aan efficiëntie nekt Dender


Een knotsgekke slotfase moest er dan nog aankomen. De extra tijd bedroeg immers zeven minuten en daarin gebeurde er heel wat. Eerst pakte Berte uit met een fantastische omhaal ... op de lat! De derde keer in deze partij dat Dender het doelhout raakte. Dender-doelman Gallon hield met een redding de kansen van zijn ploeg gaaf, zijn collega Pieklak had aan de overkant nog een straffere reflex in huis. Lommel zo naar de JPL. 

Opstellingen

FCV Dender EH FCV Dender EH
Gallon Gauthier 90' 6.92 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 10/25 (40%)
Meer statistieken
Marijnissen Luc   90' 6.72 -
  • Nauwkeurige passes: 44/55 (80%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/15 (40%)
Meer statistieken
Rodes Nathan 90' 7.07 -
  • Nauwkeurige passes: 54/62 (87.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Goncalves Bryan 90' 7.13 -
  • Nauwkeurige passes: 56/72 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/10 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/23 (34.8%)
  • Balverliezen: 27
Meer statistieken
Marsoni Sambu Mansoni Junior 90' -
Kvet Roman 64' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 25/28 (89.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Mbamba Noah 75' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 21/27 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Viltard Malcolm 63' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 19/26 (73.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Oratmangoen Ragnar 82' 6.99 -
  • Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Berte Mohamed 90' 6.34 -
  • Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/5
  • Schoten op doelkader: 2
Meer statistieken
Nsimba Bruny 75' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 6/14 (42.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Bank
De Kerf Bo 15' 6.17 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Toshevski David 27' 6.67 -
  • Nauwkeurige passes: 1/7 (14.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Koton Krzysztof 0'  
Cools Kobe 0'  
Acquah Desmond 26' 6.85 -
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Dietsch Guillaume 0'  
Daali Amine 8' 6.14  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Moutha-Sebtaoui Nail   15' 6.35 -
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Sambu Marsoni 0' 6.58  
  • Nauwkeurige passes: 35/42 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Ferraro Fabio 0'  
 

Lommel SK Lommel SK
Pieklak Matthias 90' 7.85 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/24 (29.2%)
Meer statistieken
Tolinsson Jesper 90' -
Wouters Dries 90' 7.39 -
  • Nauwkeurige passes: 22/25 (88%)
Meer statistieken
Banguera Jhon   75' 6.71 -
  • Nauwkeurige passes: 21/24 (87.5%)
Meer statistieken
De Grand Sam 90' 6.32 -
  • Nauwkeurige passes: 27/41 (65.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
van Duiven Jason 73' 6.35 -
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Lopez Lautaro 57' 6.37 -
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Pelupessy Joey 90' 6.38 -
  • Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Reyners Tom 73' 6.25 -
  • Nauwkeurige passes: 16/17 (94.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Schoofs Lucas 90' 6.16 -
  • Nauwkeurige passes: 28/38 (73.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Seuntjens Ralf 90' 6.47 -
  • Nauwkeurige passes: 17/27 (63%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
Meer statistieken
Bank
Reumers Mathise 0'  
Vandecraen Emile 0'  
Ivezic Nikola 0'  
Eyoma Timothy 0' 6.13  
  • Nauwkeurige passes: 27/42 (64.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/19 (31.6%)
  • Balverliezen: 23
Meer statistieken
Rommens Nicolas 17' 6.52 -
  • Nauwkeurige passes: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Van Duiven Robin 0'  
Oware Henry   15' 5.82 -
Meer statistieken
Reumers Alexander 0'  
Vancsa Zalan 33' 6.61 -
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
El Boukammiri Mohamed   17' 5.99 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Herbeleef FCV Dender EH - Lommel SK

Vooraf

LIVE: Kan Dender na uithaal Ferrera koelbloedigheid terugvinden om tegen Lommel degradatie af te wenden?

09:45

Yannick Ferrera was woedend na de heenmatch bij Lommel in de barrages voor het laatste ticket voor de JPL van volgend seizoen. Paniek is echter een slechte raadgever en Den...

