Dender raakt drie keer het doelhout en Lommel één keer, Limburgers spelen volgend seizoen in JPL

Bleef Dender in de Jupiler Pro League of promoveerde Lommel? Op die vraag moest een antwoord komen in het Dender Football Complex. Aan spanning geen gebrek in Denderleeuw. Het happy end was voor Lommel, dat na 3-2-winst in de heenmatch buitenshuis overeind bleef.

Yannick Ferrera, die zich na het verlies in Lommel zo boos had gemaakt op de arbitrage, bracht in vergelijking met de heenmatch Oratmangoen, Mbamba en Nsimba aan de aftrap. In een 3-5-2 moest het volgens de coach lukken om het behoud te verzekeren. Lommel verdedigde met dezelfde elf zijn krappe voorsprong in de return in Denderleeuw.

Ferrera wilde zijn troepen niet blind naar voren laten stormen om dan in de val te trappen. Wel voerde Dender de druk gestaag op in de loop van de eerste helft en versierde het aardig wat hoekschoppen. Na een van die hoekschoppen was de afvallende bal voor Kvet. Lommel-doelman Pieklak bracht redding. Nsimba creëerde ruimte met een knappe beweging en knalde vanuit een scherpe hoek op de buitenkant van de paal.

Na Dender raakt ook Lommel de paal

Meer gaf Lommel tijdens die eerste 45 minuten ook niet weg tegen het dominante Dender. Bovendien hoeft een tweede helft qua spelbeeld niet altijd een voortzetting van de eerste periode te zijn. Daar werd Dender meteen na rust voor gewaarschuwd. De Grand infiltreerde tot in de zestien: het voorzetschot van de Lommelse linksachter likte de paal.

Lommel voetbalde prompt met veel meer vertrouwen aan de bal. Dender had ook nog zijn momenten, maar telkens liep het mis bij de laatste pass of in de zone van de waarheid. Naarmate de tweede helft vorderde zette Dender toch nog eens aan voor een ultiem slotoffensief. Berte kopte op de paal. Oratmangoen bracht een voorzet van Sambu Marsoni terug voor doel, invaller Toshevski duwde in één tijd over.

Gebrek aan efficiëntie nekt Dender



Een knotsgekke slotfase moest er dan nog aankomen. De extra tijd bedroeg immers zeven minuten en daarin gebeurde er heel wat. Eerst pakte Berte uit met een fantastische omhaal ... op de lat! De derde keer in deze partij dat Dender het doelhout raakte. Dender-doelman Gallon hield met een redding de kansen van zijn ploeg gaaf, zijn collega Pieklak had aan de overkant nog een straffere reflex in huis. Lommel zo naar de JPL.