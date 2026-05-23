Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Dender Football Complex
🎥 Derde promovendus voor de Jupiler Pro League houdt veldbestorming ... op het veld van de tegenstander
Er is nog een derde ploeg die het gerealiseerd heeft om de promotie naar de Jupiler Pro League af te dwingen. Lommel speelde vandaag 0-0 gelijk op het veld van Dender. Dat volstond voor de promotie, omdat Lommel de heenmatch gewonnen had met 3-2.

De ontlading was na het laatste fluitsignaal dan ook enorm. De meegereisde supporters van Lommel hielden een veldbestorming ... op het veld van Dender. Zulke taferelen zijn natuurlijk niets nieuws bij het behalen van een titel of een promotie. Alleen zien we dan wel meestal een veldbestorming als het de thuisploeg is die mag vieren.

Deze keer was het dus het omgekeerde scenario. De stewards en politiediensten lieten het gebeuren: er was toch geen houden meer aan. De ordediensten trachtten er dan wel voor te zorgen dat al wat Lommel vertegenwoordigde niet tot bij de Dender-supporters geraakte die aan de overzijde in de tribune zaten. Daar zijn ze ook in gelukt.

Deze keer loopt het wél goed af voor Lommel

In elk geval kon de feestvreugde losbarsten bij Lommel: spelers, stafleden en supporters konden zo samen op het veld de promotie vieren. Twee jaar geleden smaakte de pil nog bitter, toen Lommel na verlengingen tegen Kortrijk aan het kortste eind trok. Deze keer kon er wel gefeest worden: het project van de City Football Group leidt Lommel naar het hoogste niveau.

Na verloop van tijd werden de spelers en fans van Lommel dan toch weer meer richting de hoek van het bezoekersvak gedreven, zodat de veiligheid gegarandeerd kon worden. Langs Dender-zijde bleef men sportief en leek men het Lommel ook wel te gunnen. Alleen waren er wel enkelingen bij Lommel die de confrontatie met de politie zochten of het thuispubliek provoceerden.

Sportiviteit grotendeels behouden na Dender - Lommel 

Lees ook... Onmiddellijk de knoop doorgehakt: trainer Yannick Ferrera vertrekt bij Dender na degradatie
Zo hing er toch enige spanning in de lucht. We hopen dan ook dat het in en rond het Dender Football Complex veilig blijft vanavond. Zoals gezegd: de vijandigheden zijn veeleer een uitzondering op de regel. Grotendeels viert de sportiviteit hoogtij. In elk geval wordt het voor Lommel een avond om nooit te vergeten. 

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

