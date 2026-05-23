Merci, Pep: waarom ook de Rode Duivels Pep Guardiola dankbaar moeten zijn

Pep Guardiola zal volgend jaar niet meer aan het hoofd staan van Manchester City. De Spaanse oefenmeester neemt na 10 jaar afscheid van de Citizens. Niet alleen de fans van City mogen de Spanjaard bedanken, maar ook die van de Rode Duivels. Onder zijn bewind zetten enkele Belgen grote stappen.

Guardiola belandde in 2016 bij Manchester City. Hij had er toen al succesvolle avonturen als coach opzitten bij FC Barcelona en Bayern München. Met Barça won hij onder meer twee keer de Champions League en werd hij ook drie keer Spaans kampioen. Met Bayern stak hij meerdere Duitse titels op zak. Maar Guardiola zou toch vooral dé man van de successen van City worden.

20 prijzen

De fanatieke Spanjaard stak met de Citizens maar liefst 20 prijzen op zak. Hij won onder meer zes Premier League-titels én realiseerde de grote droom van de eigenaars van de club: de Champions League winnen. Het maakt van Guardiola een van de meest succesvolle trainers in de voetbalgeschiedenis.

Zondag komt zijn hoofdstuk in het Etihad Stadium tot een einde met een thuiswedstrijd tegen Aston Villa. Daar loopt met Youri Tielemans een Rode Duivel rond. Daarvan heeft Guardiola er bij City verschillende onder zijn hoede gehad én beter gemaakt.

Kompany, De Bruyne en Doku

Vincent Kompany liep er al sinds 2008 rond en had al verschillende prijzen gewonnen voordat Guardiola neerstreek in Manchester. Kevin De Bruyne werd in 2015 naar City gehaald, één jaar voor het Pep-tijdperk begon. De laatste in het rijtje is Jérémy Doku. Die maakte in 2023 de overstap van Stade Rennes.



Hein Vanhaezebrouck is een fan van Guardiola en zag hoe hij de Belgen beter gemaakt heeft. "Ze hebben allemaal een enorme stap vooruit gezet onder hem", vertelt Vanhaezebrouck aan Sporza. "Eigenlijk konden ze zich geen betere coach wensen"

Guardiola is veeleisend

"Oké, ze zullen zich ook geërgerd hebben aan het perfectionisme van Guardiola. Hij is heel veeleisend, het moet altijd perfect zijn", weet de voormalige coach van onder meer KAA Gent. "Maar uiteindelijk zullen ze moeten toegeven dat hij hen zoveel beter heeft gemaakt."

Kompany groeide onder Guardiola nog meer uit tot de kapitein van City, met zijn geweldige én belangrijke knal tegen Leicester City als hoogtepunt. De Bruyne werd onder Guardiola misschien wel de beste middenvelder ter wereld. Een bal op de stropdas leggen werd hét handelsmerk van de Rode Duivel.

Een indrukwekkende Doku

Ook de evolutie van Doku onder Guardiola is indrukwekkend. De snelheid en de dribbel had hij al, maar hij verloor soms het overzicht. Dit seizoen speelde Doku bij wijlen buitenaards, scoorde hij wereldgoals en deelde hij ook al 14 assists uit.

De Rode Duivels vaarden er wel bij. Kompany en De Bruyne waren cruciale pionnen van de Gouden Generatie en leidden ons land naar een ongeziene derde plaats op het WK van 2018. De knal van De Bruyne tegen Brazilië staat bij iedereen nog op het netvlies gebrand.

Belgische groeten, Pep

Doku speelde nooit beter en was in de kwalificatiecampagne voor het WK in uitstekende doen. Hij moet de man worden bij de Duivels in de Verenigde Staten. Als Doku een goed toernooi speelt, mag ons land van een mooi parcours dromen.

Maar waar zou hij momenteel gestaan hebben zonder de wijze woorden en ervaring van Guardiola? En welke stappen zouden Kompany en De Bruyne overgeslagen hebben onder een andere trainer? Daarom: merci, Pep. Met Belgische groeten.