Mag Club Brugge dromen van verlengd verblijf Tzolis? Goudhaantje weet perfect wat hij wil

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Club Brugge is kampioen. En dus kan Christos Tzolis via de grote poort naar een Europese topcompetitie, toch? Wat denkt de Griekse winger er eigenlijk zelf van met oog op de toekomst en en een eventuele Gouden Schoen?

Eigenlijk had Christos Tzolis nu al een Gouden Schoen moeten hebben, maar die ging in januari naar ploegmaat Ardon Jashari die op basis van één geweldige stemronde van vorig seizoen de prijs wist te pakken.

Misschien dat Tzolis binnen een maand of acht op basis van deze ene stemronde voor 2026 de eindprijs pakt. Want de kans is natuurlijk groot - zeer groot zelfs - dat de winger met al zijn statistieken nu zal vertrekken. 

Christos Tzolis wordt het hof gemaakt: transferrecord op komst?

Het lijstje met geïnteresseerde clubs is ongezien lang aan het worden. Manchester United, Juventus en Aston Villa volgen de situatie van de Griekse international op de voet. Ook AS Roma, Bologna, Sporting Lissabon, Atalanta en Crystal Palace werden al genoemd.

Meer dan dertig miljoen euro? Dat is wat Club Brugge wil gaan vangen voor zijn winger. Maar het kan nog veel meer zijn en Club Brugge moet niet per se verkopen, dus ze hebben een sterke onderhandelingspositie. Het is dan ook zeker niet uitgesloten dat Tzolis straks de duurste uitgaande transfer uit de Belgische competitie ooit wordt.

Christos Tzolis wil enkel naar absolute topclub(s)

"Er zal interesse zijn, maar ik voel me hier goed. Het zal een Champions League-ploeg van Engeland, Duitsland, Spanje of Italië moeten zijn. Als PSG aanklopt, zag ik ook wel gaan, zeker? Maar in Frankrijk is alleen PSG een betere optie dan Club Brugge."

"In het verleden wilde ik altijd weg na één seizoen. Vorig jaar had ik dat gevoel ook een beetje, maar blijven was de beste keuze die ik kon maken. Ik begrijp Brandon en Hans steeds beter. Ik heb hier alles om gelukkig te zijn", geeft hij zelfs de Brugse burger nog een klein beetje goede hoop. Tzolis is zeer duidelijk over waar hij heen wil en enkel de absolute top is goed genoeg, zo lijkt het.

