Ook bij Cercle Brugge wordt het een enorm drukke zomer: na toptransfer van 9 miljoen, ook 2 miljoen op tafel

Terwijl Club Brugge donderdagavond volop de landstitel vierde, sloot Cercle Brugge zijn seizoen op een heel andere manier af. Groen-zwart speelde een oefenwedstrijd tegen de U23 van AS Monaco en haalde het overtuigend met 8-1.

Een mooie afsluiter van een moeilijk seizoen, al ligt de focus intern vooral al op de transferzomer die eraan komt. Na twee opeenvolgende seizoenen in de Relegation Play-offs beseft men bij Cercle dat er komende jaargang opnieuw een stap vooruit gezet moet worden.

Met de komst van de Deense coach Lars Friis wil de club opnieuw bouwen aan stabiliteit en duidelijkheid. De nieuwe trainer kreeg de voorbije maanden al de kans om zijn ideeën door te drukken, maar achter de schermen wacht nog heel wat werk.

Grote interesse voor Maxim Delanghe

De eerste grote transfer lijkt ondertussen al helemaal in kannen en kruiken. Flavio Nazinho staat op het punt om definitief naar AS Monaco te trekken. Volgens CEO Klaas Reynaert betekent dat een belangrijke mijlpaal voor de vereniging.

“Het is een goede en correcte deal voor alle partijen”, legt Reynaert uit in Het Nieuwsblad. “Bovendien is het voor het eerst in negen jaar dat we een speler definitief aan Monaco verkopen. Dat maakt deze transfer toch speciaal.”

De transfer zou Cercle ongeveer vijf miljoen euro opleveren, al gaat een deel van dat bedrag ook naar de jeugdclub van Nazinho en naar Sporting CP.





Daarnaast lijken nog meer spelers op weg naar de uitgang. Doelman Maxim Delanghe mag vertrekken wanneer een club ongeveer twee miljoen euro op tafel legt. Er zou al interesse zijn vanuit binnen- en buitenland.

Ook rond verschillende huurlingen blijft de onzekerheid groot. Zo wordt momenteel bekeken of spelers als Pieter Gerkens, Dante Vanzeir, Valy Konaté en Edan Diop langer aan boord blijven.

Kern zo goed als klaar tegen 29 juni

“Over sommige dossiers zijn de meningen verdeeld”, geeft Reynaert toe. “Dat is logisch, want het gaat soms over belangrijke financiële investeringen. We willen de juiste keuzes maken.”

Voor Oumar Diakité komt er alvast geen definitieve transfer. Cercle besloot de aankoopoptie niet te lichten omdat de prijs te hoog lag. Volgens Reynaert worden het nu cruciale weken voor de club. “Er moet nog veel gebeuren”, klinkt het. “Maar de bedoeling is wel om tegen de hervatting op 29 juni een zo volledig mogelijke kern klaar te hebben.”