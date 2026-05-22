Aernout Van Lindt
Zestiende match zonder zege in Champions' Play-offs, maar Rik De Mil bijt van zich af
Vorig seizoen behaalde KAA Gent maar één overwinning in de Champions' Play-offs en eindigde het troosteloos laatste. Een jaar later gaat het qua cijfers niet al te veel beter met De Buffalo's. En toch is Rik De Mil niet ontevreden.

KAA Gent speelde in deze Champions' Play-offs al zes keer gelijk. Drie keer verloor het, goed voor 6 op 27 en een rijtje van - vorig seizoen inbegrepen - toch al zestien wedstrijden in de play-offs zonder overwinning. Pijnlijk.

Toch had het ook tegen Union SG evengoed anders kunnen verlopen - zowel een nederlaag als een overwinning had zomaar gekund. De Buffalo's pakten zo voor de derde keer dit seizoen punten af van Union SG, niemand anders kan dat zeggen.

Rik De Mil zag zijn team andermaal een degelijke wedstrijd spelen: "We beginnen de wedstrijd heel goed, de eerste 20-25 minuten van ons zijn goed. Het is zeer jammer dat de strafschop niet binnen gaat natuurlijk, maar we krijgen in die periode nog een paar kansen."

"Daarna hebben we ook een periode in de wedstrijd afgezien, met momenten waarin we de wet van de sterkste moeten ondergaan. Maar de mentaliteit van deze groep bleef echt goed. Natuurlijk zijn er werkpunten op een paar omschakelingen en bepaalde passes, bijvoorbeeld."

"Al bij al moeten we tevreden zijn met een punt en in de toekomst moeten we nog een tikkeltje meer kunnen brengen dan dit. Het is jammer voor Kanga inderdaad dat die elfmeter niet binnen gaat, maar hij heeft daarna ook getoond dat hij mentaal heel sterk is. Dat siert hem wel, vind ik. Hij is er blijven voor gaan."

6 op 27, dat zijn geen cijfers om over naar huis te schrijven. En toch is De Mil niet onverdeeld ontevreden: "Over alle wedstrijden heen hebben we toch best wat kansen gehad, maar efficiëntie maakt het verschil. We zijn bezig aan degelijke play-offs, maar het komt niet altijd tot uiting omdat je die overwinning niet pakt. We willen uiteraard meer, maar efficiëntie is belangrijk."

