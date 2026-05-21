'Technisch directeur komt Club-Union bekijken en wil andere speler dan hij voor gekomen was'

Giovanni Sartori trok zondag naar Club Brugge-Union SG om Joaquin Seys te bekijken, maar keerde mogelijk met een andere naam in zijn notitieboek terug. De technisch directeur van Bologna raakte namelijk gecharmeerd door Union-spits Kevin Rodriguez.

Seys blijkt onhaalbaar voor Bologna

Bologna stuurde technisch directeur Giovanni Sartori afgelopen weekend naar de topper tussen Club Brugge en Royale Union SG. De Italiaan moest er in eerste instantie linksachter Joaquin Seys aan het werk zien. De 21-jarige Belg staat al langer op de radar van de Serie A-club.

Volgens Corriere dello Sport is een transfer echter bijzonder moeilijk geworden. Seys zou immers te duur zijn voor de Italianen. De concurrentie is bovendien stevig. Ook AC Milan, AS Roma en Engelse clubs als Newcastle United FC en Crystal Palace FC volgen de linksachter.

Club Brugge vraagt stevig bedrag

Seys ligt nog tot juni 2029 onder contract bij Club Brugge en geniet daardoor een sterke onderhandelingspositie. Zijn marktwaarde wordt momenteel op 17 miljoen euro geschat.

Eerder raakte al bekend dat Club Brugge minstens 20 miljoen euro wil ontvangen om Seys te laten vertrekken. Dat bedrag lijkt voorlopig buiten het bereik van Bologna te liggen, waardoor Sartori tijdens zijn bezoek zijn aandacht steeds vaker richting een andere speler zag verschuiven.

Joaquin Seys kwam dit seizoen in totaal al meer dan vijftig keer in actie voor Club Brugge over competitie, beker, Europese wedstrijden en Supercup heen. De linksachter bevestigde daarmee volledig zijn doorbraak op het hoogste niveau. Seys verzamelde hij 53 wedstrijden, waarin hij 5 doelpunten en 8 assists liet optekenen.





Rodriguez maakt indruk

Tijdens de topper viel voor Sartori vooral Kevin Rodríguez op bij Union. De Ecuadoriaanse spits van 26 jaar zou Sartori overtuigd hebben met zijn profiel, fysieke présence en diepgang.

Rodriguez ligt nog tot juni 2027 onder contract bij Union en vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een marktwaarde van ongeveer vijf miljoen euro. Union betaalde in 2023 zelf zo’n 4,5 miljoen euro om hem over te nemen van Independiente del Valle. Dat is een veel meer betaalbare transfer voor Bologna.

Rodríguez kende een druk seizoen bij Union SG en groeide geregeld uit tot een belangrijk aanspeelpunt in de aanval. De Ecuadoriaan verzamelde 40 wedstrijden in alle competities. Daarin was hij goed voor 13 doelpunten en 4 assists. Zijn fysieke kracht, loopvermogen en efficiëntie voor doel verklaren waarom Bologna hem nadrukkelijk opvolgt.