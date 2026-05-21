Anderlecht-fans haken af: weinigen die zin hebben om laatste match op Union bij te wonen

De laatste speeldag van het seizoen leeft amper bij een groot deel van de supporters van Anderlecht. Waar uitwedstrijden vroeger steevast zorgden voor een massale mobilisatie van paars-witte fans, lijkt dat beeld voor het duel op het veld van Union helemaal anders te worden.

Verschillende supportersgroepen zijn niet van plan om af te reizen naar de Brusselse rivaal en sommige fanclubs leggen zelfs geen bus in voor de verplaatsing. Dat is veelzeggend voor de sfeer die momenteel rond Anderlecht hangt.

De voorbije weken groeide de frustratie bij de achterban steeds verder aan. De verloren bekerfinale tegen Union was een nieuwe mokerslag in een seizoen waarin Anderlecht nochtans lange tijd hoop mocht koesteren op sportief succes. Maar zoals al vaker de voorbije jaren eindigde het verhaal opnieuw in ontgoocheling. En dat laat diepe sporen na bij de supporters.

Minder supporters naar Union

De ultras van paars-wit maakten eerder al duidelijk dat ze het gehad hebben. In een statement lieten ze verstaan dat ze niet langer van plan zijn om nog voor sfeer te zorgen in de stadions. Dat signaal kwam hard binnen bij de club, want net de fanatieke kern vormde jarenlang het kloppende hart van Anderlecht. Wanneer zelfs zij afhaken, zegt dat veel over hoe groot de ontgoocheling geworden is.

De verplaatsing naar Union lijkt nu het symbolische dieptepunt van dat gevoel te worden. Veel supporters hebben simpelweg geen zin om opnieuw naar een wedstrijd te trekken waarin ze vrezen voor alweer een nederlaag. Zeker niet tegen Union, de stadsrivaal die de voorbije jaren zowat alles geworden is wat Anderlecht zelf wil zijn. Terwijl paars-wit blijft zoeken naar stabiliteit en opnieuw een sportief project probeert uit te bouwen, groeide Union in sneltempo uit tot een succesverhaal.

Dat contrast doet pijn bij de Anderlecht-aanhang. Union promoveerde pas enkele jaren geleden opnieuw naar eerste klasse, maar speelde sindsdien haast onafgebroken mee voor de prijzen. Het won de bekerfinale tegen Anderlecht en toont een sterke beleid. Anderlecht-supporters moesten dat alles vanop de eerste rij aanzien terwijl hun eigen club steeds verder wegzakte van de absolute top die jarenlang vanzelfsprekend leek.





Union is geworden wat Anderlecht jarenlang was

Voor veel fans voelt het daarom ondraaglijk aan om mogelijk opnieuw getuige te moeten zijn van een viering van Union. Het idee alleen al dat de rivaal opnieuw kan feesten na een seizoen vol successen terwijl Anderlecht alweer met lege handen achterblijft, zorgt ervoor dat velen afhaken.

Ook de veiligheidsdiensten volgen de situatie nauwgezet. Daar leeft al langer de vrees voor mogelijke incidenten rond de Brusselse derby’s. De spanningen tussen beide supportersgroepen namen de voorbije jaren geregeld toe en de emotionele context rond deze wedstrijd maakt het extra gevoelig.

Dat er mogelijk minder Anderlecht-supporters aanwezig zullen zijn, wordt intern dan ook niet noodzakelijk als slecht nieuws gezien. Minder volk betekent automatisch ook minder risico op ongeregeldheden in en rond het stadion. Zeker na de frustraties van de bekerfinale wil men absoluut vermijden dat de situatie escaleert.

Toch blijft het opvallend hoe zwaar de relatie tussen Anderlecht en zijn supporters momenteel onder druk staat. De club die jarenlang bekendstond om haar uitstraling, haar dominante positie in België en haar grote achterban, lijkt meer dan ooit zoekende.

De laatste wedstrijd van het seizoen zou normaal een moment moeten zijn waarop supporters hun club nog één keer massaal steunen. Maar bij Anderlecht overheerst vooral moedeloosheid.