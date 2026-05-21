Anderlecht-fans haken af: weinigen die zin hebben om laatste match op Union bij te wonen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, clubwatcher Anderlecht
De laatste speeldag van het seizoen leeft amper bij een groot deel van de supporters van Anderlecht. Waar uitwedstrijden vroeger steevast zorgden voor een massale mobilisatie van paars-witte fans, lijkt dat beeld voor het duel op het veld van Union helemaal anders te worden.

Verschillende supportersgroepen zijn niet van plan om af te reizen naar de Brusselse rivaal en sommige fanclubs leggen zelfs geen bus in voor de verplaatsing. Dat is veelzeggend voor de sfeer die momenteel rond Anderlecht hangt.

De voorbije weken groeide de frustratie bij de achterban steeds verder aan. De verloren bekerfinale tegen Union was een nieuwe mokerslag in een seizoen waarin Anderlecht nochtans lange tijd hoop mocht koesteren op sportief succes. Maar zoals al vaker de voorbije jaren eindigde het verhaal opnieuw in ontgoocheling. En dat laat diepe sporen na bij de supporters.

Minder supporters naar Union

De ultras van paars-wit maakten eerder al duidelijk dat ze het gehad hebben. In een statement lieten ze verstaan dat ze niet langer van plan zijn om nog voor sfeer te zorgen in de stadions. Dat signaal kwam hard binnen bij de club, want net de fanatieke kern vormde jarenlang het kloppende hart van Anderlecht. Wanneer zelfs zij afhaken, zegt dat veel over hoe groot de ontgoocheling geworden is.

De verplaatsing naar Union lijkt nu het symbolische dieptepunt van dat gevoel te worden. Veel supporters hebben simpelweg geen zin om opnieuw naar een wedstrijd te trekken waarin ze vrezen voor alweer een nederlaag. Zeker niet tegen Union, de stadsrivaal die de voorbije jaren zowat alles geworden is wat Anderlecht zelf wil zijn. Terwijl paars-wit blijft zoeken naar stabiliteit en opnieuw een sportief project probeert uit te bouwen, groeide Union in sneltempo uit tot een succesverhaal.

Dat contrast doet pijn bij de Anderlecht-aanhang. Union promoveerde pas enkele jaren geleden opnieuw naar eerste klasse, maar speelde sindsdien haast onafgebroken mee voor de prijzen. Het won de bekerfinale tegen Anderlecht en toont een sterke beleid. Anderlecht-supporters moesten dat alles vanop de eerste rij aanzien terwijl hun eigen club steeds verder wegzakte van de absolute top die jarenlang vanzelfsprekend leek.

Union is geworden wat Anderlecht jarenlang was

Voor veel fans voelt het daarom ondraaglijk aan om mogelijk opnieuw getuige te moeten zijn van een viering van Union. Het idee alleen al dat de rivaal opnieuw kan feesten na een seizoen vol successen terwijl Anderlecht alweer met lege handen achterblijft, zorgt ervoor dat velen afhaken.

Ook de veiligheidsdiensten volgen de situatie nauwgezet. Daar leeft al langer de vrees voor mogelijke incidenten rond de Brusselse derby’s. De spanningen tussen beide supportersgroepen namen de voorbije jaren geregeld toe en de emotionele context rond deze wedstrijd maakt het extra gevoelig.

Dat er mogelijk minder Anderlecht-supporters aanwezig zullen zijn, wordt intern dan ook niet noodzakelijk als slecht nieuws gezien. Minder volk betekent automatisch ook minder risico op ongeregeldheden in en rond het stadion. Zeker na de frustraties van de bekerfinale wil men absoluut vermijden dat de situatie escaleert.

Toch blijft het opvallend hoe zwaar de relatie tussen Anderlecht en zijn supporters momenteel onder druk staat. De club die jarenlang bekendstond om haar uitstraling, haar dominante positie in België en haar grote achterban, lijkt meer dan ooit zoekende.

De laatste wedstrijd van het seizoen zou normaal een moment moeten zijn waarop supporters hun club nog één keer massaal steunen. Maar bij Anderlecht overheerst vooral moedeloosheid.

Volg Union SG - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (24/05).

Nieuwe Belgische topclub heeft interesse voor Erenbjerg

OFFICIEEL: Na Hazard en Verschaeren: Anderlecht neemt ook van derde speler afscheid

Kampioen of niet, Club Brugge krijgt vanavond geen trofee: dit is planning van kampioenenfeest

Leandro Trossard blikt terug op bijzonder seizoen en kijkt al vooruit naar het WK

LIVE: Anderlecht hoopt dat fans Hazard en Verschaeren een passend afscheid willen geven

Ardon Jashari doet Club Brugge-fans dromen met opvallende uitspraak: "Ik zeg absoluut geen neen"

OFFICIEEL: Thorgan Hazard verlaat Anderlecht na drie seizoenen

Pakt Club Brugge straks de titel? Frank Boeckx is er duidelijk over

📷 Senne Lammens krijgt bijzondere onderscheiding bij Manchester United

Europees voetbal? Standard-coach Euvrard voelt vuur bij Standard-spelers voor cruciale Waalse clash Interview

OFFICIEEL: KV Mechelen neemt afscheid van Kerim Mrabti, ook twee andere spelers vertrekken

De Scottie Pippen van Club Brugge: Brandon Mechele hoort thuis tussen de allergrootsten

Belgische traditieclub heeft nieuwe Algemeen Manager en mikt hoger

LIVE: Blijft Union in de titelrace of doet Gent stap richting Europa?

Sporting Hasselt krijgt eindelijk verlossend nieuws na onzekerheid over 1B

Keert hij deze zomer terug naar blauw-zwart? "Bij Club Brugge had ik nooit gedacht dat dit zou gebeuren"

KBVB duidt scheidsrechters aan voor slotspeeldag: ontdek hier welke ref de match van uw favoriete ploeg fluit

Lothar D'Hondt krijgt na kritiek opnieuw een wedstrijd op leven en dood voorgeschoteld

DR Congo verandert plannen richting WK en komt plots naar België

Frédéric Taquin maakt opvallende keuze over toekomst na vertrek bij RAAL

Met één opvallende terugkeer: dit is de selectie van Club Brugge voor mogelijke titelmatch

LIVE: Wervelt Club Brugge met aanvalsmachine Achter de Kazerne naar 20ste landstitel?

Meer topduels en minder saaie interlands: waarom de UEFA een megahervorming wil doorvoeren

Ivan Leko laat absoluut niets aan het toeval over voor mogelijke titelavond van Club Brugge

OFFICIEEL: OH Leuven neemt na negen jaar afscheid van clubicoon, drie spelers vertrekken sowieso

WK in gevaar? Santos komt met slecht nieuws over Neymar Jr.

Club Brugge staat voor kampioensavond met opvallende beperking voor de fans

Ontploft de bom bij Anderlecht? Het zou zo maar kunnen

Contractverlenging op komst voor Vincent Euvrard? Standard-coach is opvallend eerlijk

Jackpot voor STVV: middenvelder vertrekt voor miljoenen naar Bundesliga

Youri Tielemans wint de Europa League: Rode Duivel reageert geëmotioneerd

Anderlecht, Union en Antwerp, pak de telefoon maar voor deze coach

'Twee Belgische topclubs willen speler van Lille OSC binnenhalen'

'Twee spelers willen na dit seizoen absoluut vertrekken bij Union SG'

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/05: Cissé - Touré

Warme ontvangst op komst voor Goto? Taravel zet puntjes op de i

