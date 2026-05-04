Twee Belgische topclubs willen Jeppe Erenbjerg van Zulte Waregem kapen

Jeppe Erenbjerg heeft er een uitstekend seizoen bij Zulte Waregem opzitten. De prestaties van de 26-jarige Deen springen in het oog van de Belgische topclubs. Twee van hen tonen concrete interesse.

Jeppe Erenbjerg was tot voor de start van het seizoen een nobele onbekende. Enkel de fans van Zulte Waregem en de volgers van de Challenger Pro League hadden de aanvallende middenvelder al in juli van vorig jaar op de radar staan.

De 26-jarige Deen bewees de voorbije maanden dat hij ook op het hoogste niveau kan meepraten. Erenbjerg is met twaalf doelpunten en vijf assists één van de sterkhouders aan de Gaverbeek én smaakmakers van onze Belgische competitie.

Antwerp FC en Standard tonen interesse in Deen

En dat hebben enkele topclubs gezien. Volgens onze informatie tonen Antwerp FC en Standard concrete interesse in Erenbjerg. The Great Old en De Rouches hebben volgend seizoen het één en ander recht te zetten en willen dat met Erenbjerg doen.

Antwerp polste al voorzichtig naar de voorwaarden van Erenbjerg bij Zulte Waregem en naar de interesse van de speler in een verhuis. Standard heeft dan weer nog geen move gemaakt.

Van 300.000 euro naar... drie miljoen euro

Zulte Waregem haalde Erenbjerg in 2024 weg bij het Deense B.93. Essevee betaalde slechts 300.000 euro. Ondertussen schat Transfermarkt zijn marktwaarde op drie miljoen euro. Zijn contract bij Zulte Waregem loopt tot medio 2029.