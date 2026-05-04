FC Barcelona heeft mondeling akkoord over contractverlenging van héél belangrijke pion

Manuel Gonzalez
FC Barcelona wil langer door met Hansi Flick. De Catalaanse grootmacht gaat het contract van de Duitse coach verlengen. Beide partijen hebben ondertussen een akkoord gesloten. Het is de bedoeling om de contractverlenging snel officieel te maken.

Hansi Flick staat sinds 2024 aan het roer bij FC Barcelona. De Catalaanse prijzenkast vaarde er op die korte tijd alvast wel bij. De Duitse coach begon van bij de start van zijn Catalaanse avontuur prijzen te pakken.

In zijn debuutseizoen pakte Flick meteen de Spaanse landstitel, de Copa del Rey én de Spaanse Supercup. Ook dit seizoen stevent Barça af op een tweede opeenvolgende landstitel. Op de Spaanse beker en de Champions League zijn de Catalanen ondertussen al uitgeschakeld.

Contractverlenging 

Het hoeft dus geen betoog dat de Catalanen héél graag door willen met Flick. En die intentie gaat nu ook op papier gezet worden. Het is de bedoeling om de komende dagen het nieuws wereldkundig te maken.

El Mundo Deportivo weet dat er een akkoord is voor een contractverlenging tot medio 2028. In die overeenkomst zit eveneens een optie voor een bijkomende jaargang vervat. Al is dat dezer dagen vooral een handigheidje om een eventuele vroegtijdige stopzetting van een contract goedkoper te maken.

Extra jaar én flinke bonus


Voor de volledigheid: de huidige overeenkomst van Flick loopt tot medio 2027. Hij mag zich dus een een jaar extra én wellicht een flinke bonus verwachten. En mag Barcelona als tegenprestatie op een nieuwe karrenvracht prijzen rekenen?

Meer nieuws

"KV Mechelen-trainer Vanderbiest heeft belangrijke lessen getrokken uit heenronde Champions' Play-offs"

Het is nú al een soap: Terugkeer van Mourinho is erezaak voor Florentino Perez, Benfica reageert meteen op geflirt van Real Madrid

Wie is Antoine Sibierski, de nieuwe sportief directeur van Anderlecht?

DAZN en Telenet sluiten deal over uitzendrechten Belgisch voetbal, juridische spanningen blijven

Club Brugge, STVV, Standard, Charleroi, Westerlo en KV Mechelen wijzen de weg

Het WK komt er snel aan: nieuwe wending in het verhaal van Romelu Lukaku

"Ik heb de kwaliteiten om het verschil te maken": smaakmaker van Westerlo bulkt van het vertrouwen

Wie o wie? Vier pertinente vragen met nog vier speeldagen voor de boeg

Anderlecht komt met groot nieuws: "Zoektocht erg grondig gevoerd"

DONE DEAL: vorig jaar nog bij Club Brugge, nu slaat Anderlecht toe met meerjarig contract

DONE DEAL: Spaanse topclub kondigt vertrek van coach aan

Alarmfase rood? MacAllister kent zijn straf ... en Bondsparket neemt stevig besluit over Burgess

Analisten unisono: "Club Brugge had medelijden, Anderlecht is aan vernedering ontsnapt"

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02

En plots is er een Europese droom op ... Sclessin: "Zelfde schuitje"

'Habemus TD: witte rook maandag boven het Lotto Park'

Felice Mazzu trok al aan de alarmbel en ook deze OHL-speler doet het: "Onvergeeflijk"

'RSC Anderlecht heeft gedroomde opvolger van Thorgan Hazard nadrukkelijk op het oog'

"We are Belgium": Belgische voetbalbond zet alles op alles, 26 fans mogen mee naar het WK

Benito Raman spreekt over de steeds vuiler wordende voetbalwereld

Project bekerfinale: Taravel krijgt paar opstekers, maar ook hele ferme domper te verwerken

Peter Vandenbempt laat niets heel: "Trieste avond voor het Belgisch voetbal"

Analist maakt komaf met ambities Rode Duivel die aan lopende band scoort: "No f****** way!"

Miserie zo snel vergeten: PO1-revelatie KV Mechelen doet even goed als Vetlesen, Cvetkovic en Ito

Ineens ligt de lat bijzonder hoog bij Club Brugge: Ivan Leko ging door het lint

Ondanks heerlijke assist: Pieter Gerkens zag negatief sleutelmoment moment voor Cercle tegen Essevee

Een triestig seizoen? Deze Belgen in het buitenland maken kans op een prijs

Hoe Club Brugge ook hoop mag zetten op... KV Mechelen: dure avond voor Union

Lommel waarschuwt Beerschot én legt meteen gameplan op tafel voor cruciale terugwedstrijd

Valt keuze Taravel nog te verdedigen? Waarom Thorgan Hazard in de spits houden?

Bestuur Genk laat nederlaag in Charleroi niet blauwblauw: deze week stevige gesprekken

Tzolis en Vetlesen doen een pijnlijke vaststelling voor Anderlecht

"Het Belgische voetbal is ziek": JPL-supporters verlieten de tribunes vanwege... hun vlaggen

Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie"

Sir Alex Ferguson met ambulance afgevoerd: dit zijn de laatste berichten over zijn gezondheidstoestand

Verrassing! DAZN heeft ook deal over bekerfinale, die op deze zender te zien zal zijn

La Liga

 Speeldag 34
Girona FC Girona FC 0-1 Real Mallorca Real Mallorca
Villarreal Villarreal 5-1 Levante Levante
Valencia CF Valencia CF 0-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
Alaves Alaves 2-4 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Osasuna Osasuna 1-2 Barcelona Barcelona
Celta De Vigo Celta De Vigo 3-1 Elche CF Elche CF
Getafe Getafe 0-2 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Real Betis Real Betis 3-0 Real Oviedo Real Oviedo
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 0-2 Real Madrid Real Madrid
Sevilla Sevilla 21:00 Real Sociedad Real Sociedad

