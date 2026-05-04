FC Barcelona heeft mondeling akkoord over contractverlenging van héél belangrijke pion

FC Barcelona wil langer door met Hansi Flick. De Catalaanse grootmacht gaat het contract van de Duitse coach verlengen. Beide partijen hebben ondertussen een akkoord gesloten. Het is de bedoeling om de contractverlenging snel officieel te maken.

Hansi Flick staat sinds 2024 aan het roer bij FC Barcelona. De Catalaanse prijzenkast vaarde er op die korte tijd alvast wel bij. De Duitse coach begon van bij de start van zijn Catalaanse avontuur prijzen te pakken.

In zijn debuutseizoen pakte Flick meteen de Spaanse landstitel, de Copa del Rey én de Spaanse Supercup. Ook dit seizoen stevent Barça af op een tweede opeenvolgende landstitel. Op de Spaanse beker en de Champions League zijn de Catalanen ondertussen al uitgeschakeld.

Contractverlenging

Het hoeft dus geen betoog dat de Catalanen héél graag door willen met Flick. En die intentie gaat nu ook op papier gezet worden. Het is de bedoeling om de komende dagen het nieuws wereldkundig te maken.

El Mundo Deportivo weet dat er een akkoord is voor een contractverlenging tot medio 2028. In die overeenkomst zit eveneens een optie voor een bijkomende jaargang vervat. Al is dat dezer dagen vooral een handigheidje om een eventuele vroegtijdige stopzetting van een contract goedkoper te maken.

Extra jaar én flinke bonus



Voor de volledigheid: de huidige overeenkomst van Flick loopt tot medio 2027. Hij mag zich dus een een jaar extra én wellicht een flinke bonus verwachten. En mag Barcelona als tegenprestatie op een nieuwe karrenvracht prijzen rekenen?