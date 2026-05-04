Club Brugge, STVV, Standard, Charleroi, Westerlo en KV Mechelen wijzen de weg

Er was dit weekend spektakel in de Champions' Play-offs en de Europe Play-offs. En dus geven we u ook graag een overzicht in de vorm van ons Team van de Week. Wie maakte het meeste indruk op u?

Doelman

Verschillende doelmannen lieten zich dit weekend opmerken: Nacho Miras hield de nul met KV Mechelen, Mohamed Koné deed hetzelfde bij Charleroi, wat hun ploeg ook telkens de overwinning opleverde. Maar Antwerp had eigenlijk met meerdere doelpunten voorsprong moeten leiden tegen Standard, als Matthieu Epolo niet meerdere keren had ingegrepen. Altijd op de juiste plaats, op het juiste moment.

Verdedigers

Een tweede Rouches krijgt een plek in ons elftal van de week: David Bates, die zowel achterin sterk was als ook scoorde, al viel die treffer na een wat rommelige fase. Shogo Taniguchi was dan weer uitstekend in de defensie van STVV, dat drie belangrijke punten pakte in de strijd om de derde plaats. De Japanner won al zijn duels tegen Kevin Rodriguez.

Links is Joaquin Seys stilaan bezig zich te vestigen als de beste speler in België op zijn positie en hij lijkt zonder stress zijn ticket voor het WK 2026 veilig te stellen. Tegen Anderlecht was hij defensief sterk en schoof hij vaak door samen met Tzolis, waarna hij ook nog een assist afleverde bij de 0-2. Maar de prestatie van het weekend staat natuurlijk op naam van Kevin Van den Kerkhof op rechts: twee assists en één van zijn beste wedstrijden in het shirt van Sporting Charleroi.

Middenvelders

Op het middenveld was het opnieuw een Zebra die imponeerde: Yassine Khalifi, die de voorkeur kreeg op Titraoui en 90 minuten lang al zijn kwaliteiten toonde. Bijna geen balverlies, veel impact: de Marokkaan lijkt nu al klaar om zich met het oog op volgend seizoen als onbetwiste basisspeler te profileren. Bij STVV speelde Ito opnieuw een heel sterke match, maar het was alweer Ryan Merlen die het meest bijbleef: overal aanwezig en erg gevaarlijk, ook al was hij dit keer niet beslissend.





Als nummer 10 kiezen we voor een derde Rouche, een absolute zekerheid: Rafiki Saïd, één van de sterkhouders bij de demonstratie van Standard op het veld van de Bosuil (al speelde hij eerder op de linkerflank, die in ons elftal bezet is door de beste speler van het weekend en misschien zelfs van het seizoen).

Aanvallers

Want opnieuw was Christos Tzolis ronduit fantastisch. Hij had eigenlijk vroeger moeten scoren toen hij alleen op doel afging tegenover Coosemans, maar uiteindelijk verschalkte hij hem alsnog met een heel knappe afwerking nadat hij opnieuw in de rug van de verdediging was gedoken. De Griek is de "Mister Play-offs" van Club Brugge.

Aan de andere kant zetten we één van de doelpuntenmakers uit de spectaculaire 3-3 tussen Westerlo en OHL: Allahyar Sayyadmanesh, goed voor een dubbele treffer, waaronder één vanop de stip. En in de punt leverde Bouke Boersma knap werk door zijn lichaam goed te gebruiken bij het doelpunt voor 1-0, een goal die wel eens cruciaal kan blijken in de strijd om Europa en zelfs om de vierde plaats, die onderaan in de Champions' Play-offs bijzonder hevig woedt.

Het elftal: