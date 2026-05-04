Analist maakt komaf met ambities Rode Duivel die aan lopende band scoort: "No f****** way!"

Ajax beleefde zaterdag een intens duel tegen PSV dat eindigde op 2-2, met opnieuw een hoofdrol voor Mika Godts. De jonge winger leverde een assist én scoorde in blessuretijd, maar zijn prestatie lokt tegelijk ook een duidelijke waarschuwing uit.

Volgens analist Kenneth Perez is het talent van Godts onmiskenbaar, maar is een stap naar de absolute top nog niet aan de orde. “Hij speelde een zwakke tweede helft, maar maakte wel een schitterende goal”, klonk het bij ESPN.

Perez benadrukte vooral de technische kwaliteiten van de jonge Belg, die opnieuw een indrukwekkend doelpunt maakte. “Zo’n volley met links uit de lucht… dat is echt bijzonder. Mensen onderschatten hoe moeilijk dat is”, stelde de Deen.

Toch is hij duidelijk wanneer het over de toekomst van Godts gaat. Een transfer naar de Premier League ziet hij voorlopig niet gebeuren. “No f*cking way dat hij denkt dat hij daar volgend jaar al kan spelen”, klonk het scherp.

Volgens Perez ligt het probleem niet in zijn talent, maar in zijn fysieke inhoud. Hij vindt dat Godts nog te wisselvallig is om een heel seizoen op topniveau te presteren. Dat werd volgens hem ook zichtbaar in de tweede helft tegen PSV, waarin Ajax het moeilijk kreeg.

De analist stelt dat een tussenstap logischer zou zijn. Hij noemt een club in de Eredivisie of een niveau lager in Europa, zoals FC Porto, als ideale leerschool. Daar zou Godts volgens hem kunnen werken aan stabiliteit en fysieke weerbaarheid.