Bestuur Genk laat nederlaag in Charleroi niet blauwblauw: deze week stevige gesprekken

KRC Genk heeft een bijzonder pijnlijke avond beleefd op het veld van Sporting Charleroi. De Limburgers gingen met 2-0 onderuit na een tweede helft die door staf en spelers zelf als "onwaardig" werd bestempeld.

De nederlaag in de Europe Play-offs kwam hard aan in de Cegeka Arena. Zowel coach Nicky Hayen als Head of Football Dimitri De Condé lieten hun ongenoegen duidelijk blijken in de kleedkamer. Pas een uur na affluiten verscheen verdediger Matte Smets voor de pers, zichtbaar aangeslagen.

Dimitri De Condé kwaad in de kleedkamer

“Het was geen goede wedstrijd van ons, simpel", klonk het eerlijk bij Smets. Genk begon nochtans degelijk aan de partij en was voor rust de betere ploeg, maar liet kansen liggen via onder meer Daan Heymans, die tweemaal dicht bij een doelpunt kwam tegen zijn ex-ploeg. Doelman Mohamed Koné en het doelhout hielden Charleroi recht.

Na de pauze viel Genk echter volledig weg. Charleroi nam het commando over en sloeg genadeloos toe via Kevin Van Den Kerkhof en een strafschop van Parfait Guiagon. Doelman Lucca Brughmans stond machteloos bij beide treffers.

Ook coach Hayen spaarde zijn ploeg niet in zijn analyse. “Onze tweede helft was ondermaats. We speelden niet voor het logo van de club”, stelde hij scherp. “Charleroi had meer wil om te winnen, dat mag niet gebeuren.”

Evaluatiegesprekken deze week bij Genk

Volgens de coach is het grootste probleem het gebrek aan constante prestaties. Genk wisselt te vaak sterke momenten af met totale inzinkingen. “We vinden geen stabiliteit in onze matchen. Dat is ontgoochelend", klonk het.





De komende dagen wordt het menens in Genk. In de Cegeka Arena staan individuele en groepsgesprekken gepland om de ingesteldheid van de spelersgroep te evalueren, schrijft HLN. Binnen de club leeft het gevoel dat niet iedereen nog volledig mee is in het verhaal.

Door de derde opeenvolgende misstap is Genk bovendien zijn alleen leidersplaats kwijt. Het deelt nu de koppositie met KVC Westerlo en Standard Liège. “We hebben ons lot nog in eigen handen", besloot Hayen. “Maar dit moet een wake-upcall zijn. Zo gaat het niet verder.”