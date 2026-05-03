Blamage zindert na in Antwerp-kleedkamer: "Beschamend!"

De sterren stonden gunstig voor Antwerp om thuis tegen Standard naar de leiding in de Europe Play Offs te springen. Maar niets leek minder waar want Standard snoerde de Great Old de mond met een 0-5 overwinning.

Goed begin, makkelijke tegengoals

Nochtans begon Antwerp zeker niet slecht aan de wedstrijd thuis tegen Standard. Na een halfuur spelen moesten ze misschien wel op voorsprong staan maar stond het nog steeds 0-0. En voor we het goed of wel wisten, ging Standard met een 0-3 voorsprong naar de rust.

"Beschamend", opent Daam Foulon meteen voor de camera van DAZN. "Als je zo'n goede reeks neerzet (9 op 9, nvdr.) en de resultaten van de tegenstanders vallen gunstig voor ons, kan je een gouden zaak doen. Maar de manier waarop we de goals tegen kregen is belachelijk", is Foulon kwaad.

"Het is zelfs wat cynisch", vindt de wingback zelf. "We starten zo geweldig goed maar dan gaat het licht volledig uit. Iedereen vergeet wat zijn job is en we geven het gewoon weg na een tegenslag."

Beschamend resultaat

Standard gaf Antwerp vooral een lesje in efficiëntie door genadeloos toe te slaan in de omschakeling. Lag er misschien te veel ruimte in de omschakeling voor Standard? Dat vindt Foulon zeker niet. "Want we lieten 20 minuten zien dat het goed zag. Het enige probleem is dat we 90 minuten scherp moeten zijn en niet 20."



"Iedereen moet beseffen dat dit niet kan, de manier waarop we hier vandaag verloren hebben", richt hij zich tot zijn ploegmaats. "En dan moeten we de knop omdraaien want we staan amper drie punten achter in de Europe Play Offs ondanks het beschamende resultaat.