Jelle Heyman vanuit Bosuilstadion
Blamage zindert na in Antwerp-kleedkamer: "Beschamend!"
De sterren stonden gunstig voor Antwerp om thuis tegen Standard naar de leiding in de Europe Play Offs te springen. Maar niets leek minder waar want Standard snoerde de Great Old de mond met een 0-5 overwinning.

Goed begin, makkelijke tegengoals

Nochtans begon Antwerp zeker niet slecht aan de wedstrijd thuis tegen Standard. Na een halfuur spelen moesten ze misschien wel op voorsprong staan maar stond het nog steeds 0-0. En voor we het goed of wel wisten, ging Standard met een 0-3 voorsprong naar de rust.

"Beschamend", opent Daam Foulon meteen voor de camera van DAZN. "Als je zo'n goede reeks neerzet (9 op 9, nvdr.) en de resultaten van de tegenstanders vallen gunstig voor ons, kan je een gouden zaak doen. Maar de manier waarop we de goals tegen kregen is belachelijk", is Foulon kwaad.

"Het is zelfs wat cynisch", vindt de wingback zelf. "We starten zo geweldig goed maar dan gaat het licht volledig uit. Iedereen vergeet wat zijn job is en we geven het gewoon weg na een tegenslag."

Beschamend resultaat

Standard gaf Antwerp vooral een lesje in efficiëntie door genadeloos toe te slaan in de omschakeling. Lag er misschien te veel ruimte in de omschakeling voor Standard? Dat vindt Foulon zeker niet. "Want we lieten 20 minuten zien dat het goed zag. Het enige probleem is dat we 90 minuten scherp moeten zijn en niet 20."

"Iedereen moet beseffen dat dit niet kan, de manier waarop we hier vandaag verloren hebben", richt hij zich tot zijn ploegmaats. "En dan moeten we de knop omdraaien want we staan amper drie punten achter in de Europe Play Offs ondanks het beschamende resultaat. 

"We waren vandaag een echt team" : glansprestatie van Rafiki Saïd legde Bosuil het zwijgen op

Vincent Euvrard blijft nuchter ondanks leidersplaats én 0-5 forfaitscore op de Bosuil

Joseph Oosting wist niet wat hij zag van zijn ploeg bij 0-5: "Volledig van het padje af"

'Speelt Standard hem nu al kwijt? Ex-trainer ziet grote toekomst'

Efficiëntieles op de Bosuil: Standard klimt mee naar leiding in Europe Play Offs na forfaitscore tegen Antwerp

Vertrekt Vetlesen bij Club Brugge? Zo liggen de kaarten op dit moment

Colin Coosemans ontloopt verantwoordelijkheid niet: "Borst vooruit en hoofd omhoog"

Dender put vertrouwen uit derde zege dit seizoen tegen La Louvière

Zondebok bij Union SG? Hubert zegt wat hij denkt over inbreng van Sylla

Club Brugge voor het eerst dit seizoen aan kop na (makkelijke) winst tegen Anderlecht, dat zelfs cadeaus gaf

Kiest hij voor de miljoenen? Mika Godts spreekt klare taal richting fans van Ajax

'Als Tobe Leysen vertrekt: OHL wil deze doelman transfervrij oppikken'

Het zag er niet goed uit voor Jackers, ook Anderlecht wacht af

'Na Godts en Saibari: ook deze vertrokken spelers zullen KRC Genk centen opleveren'

"Zo hoog mogelijk, dat is niet zweven": KAA Gent kwam met steile ambities in play-offs, maar vrees groeit

Vincent Kompany staat klaar om hem op te wachten: Luis Enrique slaapt niet meer

🎥 De Mil pakt verantwoordelijkheid, maar geeft Gent-spelers ook bolwassing: "Drie of vier spelers op niveau"

Scherpen maakt het STVV-publiek helemaal af: "Mensheid niet heel snugger"

🎥 De gebruikelijke held staat weer op bij Malinwa en Gent heeft het geweten: "Het zijn ook geen kleuters"

Code rood voor Rode Duivel: steeds minder kansen en dat net voor het WK

Luikenaar droomt van het WK voor opvallend topland: "Als ze me oproepen, sta ik klaar"

'Club Brugge wil Benfica & co aftroeven voor tweebenige opvolger Ordonez'

Domper voor Antwerp: sterkhouder onder het mes en out voor clash met Standard

LIVE Antwerp-Standard: Wie springt mee naar leiding in Europe Play Offs?

KVM droomt nog van Europa en nadert tot op één punt van RSCA, Gent door penaltymisser verwezen naar plek 6

Vreemde wending: Anderlecht deze week meerdere dagen in ... Parijs

Gewezen topscheidsrechter laat niets heel van Union SG: "Al vaker mee weggekomen"

Rode Duivel met verleden bij Anderlecht heeft beslissing over toekomst genomen

Stijn Stijnen streng voor Rik De Mil na uitspraak over Club Brugge: "Onder de gordel, respectloos"

Veertien coaches op zes jaar: Edward Still drie maanden na Anderlecht alweer ontslagen

'Het is Club Brugge menens om Ajax, PSV, Feyenoord en Dortmund af te troeven voor speler ... Standard'

Frank Boeckx heeft gouden tip voor Club Brugge op bezoek bij RSC Anderlecht

Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, hoog tijd dat men Burgess eens een lesje leert"

Dan toch mee naar het WK? Belg is niet af te stoppen en gaat Lionel Messi voorbij

Sprookje voor ex-coach Cercle Brugge gaat verder met machtige promotie

LIVE: Anderlecht bereidt al bekerfinale voor, Club Brugge kan schitterende zaak doen in Lotto Park

Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

