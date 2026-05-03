Sprookje voor ex-coach Cercle Brugge gaat verder met machtige promotie

Na twee seizoenen in de Duitse tweede klasse keert Schalke 04 terug naar de elite. Miron Muslic, de voormalige coach van Cercle Brugge, was de architect van de promotie.

Schalke 04 is terug in de Duitse top: de Königsblauen wonnen zaterdag van Fortuna Düsseldorf (1-0) en hebben met nog twee speeldagen te gaan een voorsprong van 9 punten op Paderborn. Daarmee zijn ze kampioen en promoveren ze naar de Bundesliga, na drie seizoenen in het vagevuur van de 2. Bundesliga.

Het waren drie bijzonder moeilijke seizoenen: in 2024-2025, onder leiding van Karel Geraerts en met Marc Wilmots als toenmalig sportief directeur, vocht Schalke 04 zelfs langer tegen degradatie naar de 3. Liga dan dat het mocht dromen van een terugkeer naar de Bundesliga.

Het succes van Miron Muslic

Dit seizoen is het een andere oude bekende uit de Jupiler Pro League die de club uit Gelsenkirchen naar de titel loodste: Miron Muslic. De Bosniër, voormalig succescoach van Cercle Brugge, kwam in mei 2025 over na een passage bij Plymouth Argyle, waar hij al voor een stunt had gezorgd: Liverpool uitschakelen in de FA Cup.

Na eerdere ervaring in de Oostenrijkse Bundesliga gaat Muslic nu ook de Duitse Bundesliga ontdekken en zet hij zijn opmars verder. Bij Cercle Brugge maakte hij destijds van de Vereniging één van de meest frisse, energieke en attractieve ploegen in 1A.

Blijft Moussa N'diaye bij Schalke 04?

Ook een andere naam die we hier goed kennen, vierde mee: Moussa N'diaye. De Senegalese flankverdediger wordt door Anderlecht uitgeleend aan Schalke 04 en groeide in Duitsland uit tot een onbetwiste basisspeler. De Königsblauen beschikken niet over een aankoopoptie, waardoor N'diaye in principe deze zomer terugkeert naar het Lotto Park.





De komst van een nieuwe trainer bij Anderlecht kan zijn status veranderen, maar paars-wit zal de deur voor een definitieve transfer niet sluiten... mits de juiste prijs. Schalke 04 zal dus een bedrag op tafel moeten leggen om hem definitief binnen te halen, maar één ding lijkt duidelijk: N'diaye blijft liefst in Duitsland om straks ook de Bundesliga te beleven.