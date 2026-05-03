Sprookje voor ex-coach Cercle Brugge gaat verder met machtige promotie

Aernout Van Lindt
Foto: © photonews

Na twee seizoenen in de Duitse tweede klasse keert Schalke 04 terug naar de elite. Miron Muslic, de voormalige coach van Cercle Brugge, was de architect van de promotie.

Schalke 04 is terug in de Duitse top: de Königsblauen wonnen zaterdag van Fortuna Düsseldorf (1-0) en hebben met nog twee speeldagen te gaan een voorsprong van 9 punten op Paderborn. Daarmee zijn ze kampioen en promoveren ze naar de Bundesliga, na drie seizoenen in het vagevuur van de 2. Bundesliga.

Het waren drie bijzonder moeilijke seizoenen: in 2024-2025, onder leiding van Karel Geraerts en met Marc Wilmots als toenmalig sportief directeur, vocht Schalke 04 zelfs langer tegen degradatie naar de 3. Liga dan dat het mocht dromen van een terugkeer naar de Bundesliga.

Het succes van Miron Muslic

Dit seizoen is het een andere oude bekende uit de Jupiler Pro League die de club uit Gelsenkirchen naar de titel loodste: Miron Muslic. De Bosniër, voormalig succescoach van Cercle Brugge, kwam in mei 2025 over na een passage bij Plymouth Argyle, waar hij al voor een stunt had gezorgd: Liverpool uitschakelen in de FA Cup.

Na eerdere ervaring in de Oostenrijkse Bundesliga gaat Muslic nu ook de Duitse Bundesliga ontdekken en zet hij zijn opmars verder. Bij Cercle Brugge maakte hij destijds van de Vereniging één van de meest frisse, energieke en attractieve ploegen in 1A.

Blijft Moussa N'diaye bij Schalke 04?

Ook een andere naam die we hier goed kennen, vierde mee: Moussa N'diaye. De Senegalese flankverdediger wordt door Anderlecht uitgeleend aan Schalke 04 en groeide in Duitsland uit tot een onbetwiste basisspeler. De Königsblauen beschikken niet over een aankoopoptie, waardoor N'diaye in principe deze zomer terugkeert naar het Lotto Park.

De komst van een nieuwe trainer bij Anderlecht kan zijn status veranderen, maar paars-wit zal de deur voor een definitieve transfer niet sluiten... mits de juiste prijs. Schalke 04 zal dus een bedrag op tafel moeten leggen om hem definitief binnen te halen, maar één ding lijkt duidelijk: N'diaye blijft liefst in Duitsland om straks ook de Bundesliga te beleven.

LIVE: De Mil grijpt in met drie vervangingen bij de rust, zien we beter Gent in tweede helft?

Gewezen topscheidsrechter laat niets heel van Union SG: "Al vaker mee weggekomen"

Rode Duivel met verleden bij Anderlecht heeft beslissing over toekomst genomen

Stijn Stijnen streng voor Rik De Mil na uitspraak over Club Brugge: "Onder de gordel, respectloos"

Veertien coaches op zes jaar: Edward Still drie maanden na Anderlecht alweer ontslagen

Frank Boeckx heeft gouden tip voor Club Brugge op bezoek bij RSC Anderlecht

Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, hoog tijd dat men Burgess eens een lesje leert"

Dan toch mee naar het WK? Belg is niet af te stoppen en gaat Lionel Messi voorbij

LIVE: Anderlecht bereidt al bekerfinale voor, Club Brugge kan schitterende zaak doen in Lotto Park

LIVE Antwerp-Standard: Wie springt mee naar leiding in Europe Play Offs?

'Het is Club Brugge menens om Ajax, PSV, Feyenoord en Dortmund af te troeven voor speler ... Standard'

LIVE: KV Mechelen en KAA Gent moeten het nu wel gaan doen: "De Mil zal plan hebben voor de drie punten"

'Grote naam vrij: trainer onderweg naar België?'

🎥 Mika Godts redt Ajax met een geniale ingeving: nieuwe sollicitatie voor het WK met Rode Duivels

David Hubert is streng, Wouter Vrancken prikt meteen hard terug: "Als je arbitrage niet meer mee hebt ..."

Christian Burgess is ziedend na match op STVV en maakt alles en iedereen met grond gelijk

Verbauwhede vol in de tackle op Garcia: "Veel geld en jongere vriendin? Blijft lelijke mens"

Van 0-3 naar 3-3 in JPL, maar niet even goed als Bayern: Charaï zegt wat hij betreurt na spektakelduel

Genk-supporters eisen bloed, zweet en tranen, Hayen reageert met heel pijnlijke toegeving

Moet Malinwa meer eisen van Van Brederode of net niet? Vanderbiest heeft uitgesproken mening

Paars-wit gewaarschuwd om speler niet vanzelfsprekend te nemen: "Voor Anderlecht zou vertrek jammer zijn"

Na snel rood voor Union zit venijn in de staart op Stayen: penalty in minuut 100 geeft Club kans op koppositie

Start en rode kaart beslissend? Beerschot staat er slecht voor tegen Lommel na heenmatch Promotion Play-offs

🎥 Club Brugge wrijft zich in de handen: is uitsluiting in STVV-USG terecht en zet die play-offs op zijn kop?

🎥 Opsteker voor Rudi Garcia: Rode Duivel komt weer aan de oppervlakte en toont zijn klasse

Lukaku op weg naar een terugkeer ... naar de Premier League? "Meerdere clubs hebben contact opgenomen"

Europe Play Offs worden nog wat spannender: RC Genk morst met punten en verliest zelf op veld van Charleroi

Kompany doet toegeving na slechte generale repetitie voor PSG: "Wil binnen 5 jaar achter beslissingen staan"

Vanderbiest heeft in aanloop naar clash met Gent verrassende verklaring voor nederlagen KV Mechelen

Club Brugge weet voor welke missie het staat: Leko lijkt weinig te veranderen tegen Anderlecht

Bepalend in strijd tussen Club en Union? Titelkandidaat krijgt stevige waarschuwing: "Record kapotmaken"

Cedric Hatenboer schept duidelijkheid over een mogelijke terugkeer naar Anderlecht

Onwaarschijnlijke remontada! Westerlo haalt 0-3 op, maar moet leidersplek in Play-off 2 toch aan Genk laten

Senne Lammens... te koop? Het vreemde bericht van een kwaliteitskrant, dat snel ontkracht werd

Zal ex-Antwerp-speler Rudi Garcia nog overtuigen? "Hij is mij geen enkele uitleg verschuldigd"

Ivan Leko geeft meer uitleg bij situatie van Raphael Onyedika

2. Bundesliga

 Speeldag 32
Holstein Kiel Holstein Kiel 2-0 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 1-1 VfL Bochum VfL Bochum
Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1-0 Kaiserslautern Kaiserslautern
FC Schalke 04 FC Schalke 04 1-0 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf
Hannover 96 Hannover 96 2-2 Preußen Münster Preußen Münster
Karlsruher SC Karlsruher SC 0-0 Darmstadt 98 Darmstadt 98
Greuther Fürth Greuther Fürth 1-1 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg
1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 0-0 Hertha Berlin Hertha Berlin
Elversberg Elversberg 4-0 Paderborn 07 Paderborn 07

