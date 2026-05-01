DONE DEAL: Anderlecht haalt uit en strikt speler van ... Union SG

De strijd tussen Union SG en RSC Anderlecht zal de komende weken alleen maar opgeklopt worden met oog op de bekerfinale. De strijd om beste Brusselse ploeg lijkt al eventjes over te hellen richting Union SG, maar een speler van Union heeft nu toch gekozen voor Anderlecht.

De 16-jarige Duitse aanvaller Maximilian Chmielewski heeft de overstap gemaakt van Union SG naar RSC Anderlecht. Dat heeft de jongeling zelf laten weten via de sociale media met een pittige post gedeeld op Instagram.

Jongeling kiest voor RSC Anderlecht

De Duitse aanvaller met Poolse roots speelde dit seizoen voor de U18 en U19 van Union SG, maar lijkt nu een nieuwe stap te maken in zijn carrière. Bij paars-wit hoopt hij op meer speelkansen om zo via de RSCA Futures door te breken op het hoogste niveau.

"Met immense trots sluit ik me aan bij RSC Anderlecht. Een nieuw hoofdstuk in mijn verhaal, dat nog lang niet voorbij is. Ik wil Union Saint-Gilloise bedanken voor het vertrouwen dat ze in me hebben gesteld", aldus Chmielewski in het bericht.

Chmielewski is trots op overstap van Union SG naar Anderlecht

"Evenals alle medewerkers die me de afgelopen twee seizoenen hebben gesteund en al mijn teamgenoten met wie ik het veld heb gedeeld. Ik wil ook benadrukken dat dit niet alleen het resultaat is van mijn harde werk."





"Maar vooral van mijn familie en iedereen om me heen, die me altijd hebben gesteund, ook in mindere tijden", aldus nog de Duitse aanvaller. Hij trekt nu dus van Union SG naar Anderlecht, een toch wel gevoelige overstap.