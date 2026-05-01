'Sterkhouder STVV slikt opdoffer: transfer naar deze mooie club is van de baan'

Robert-Jan Vanwesemael is aan een sterk seizoen bezig. Komende zomer zou de verdediger van STVV dat weleens kunnen verzilveren met een transfer. De eerder genoemde interesse van Borussia Mönchengladbach wordt alvast van tafel geveegd.

Robert-Jan Vanwesemael is een sterkhouder van STVV en dat hebben ze ook in het buitenland gezien. We schreven al over interesse van FC Twente en Borussia Mönchengladbach, maar die laatste club zou nu géén belangstelling tonen voor onze landgenoot.

Vanwesemael naar Nederland dan?

Dat is toch wat journalist Florian Plettenberg (Sky Sports) schrijft op X. Plettenberg doet de genoemde interesse van Mönchengladbach in Vanwesemael af als onjuist. Een transfer naar het huidige nummer elf in de Bundesliga lijkt er dus niet in te zitten voor Vanwesemael.

STVV zal het niet erg vinden, want de Limburgers zouden de speler het liefst van al langer houden. De contractsituatie van de speler bemoeilijkt de zaken wel. De huidige overeenkomst van Vanwesemael loopt tot midden 2027.

STVV moet daardoor komende zomer goed nadenken als er een (mooi) bod op tafel komt. Anders dreigt het in de zomer van 2027 met lege handen achter te blijven. Vanwesemael zelf lijkt momenteel nog te kunnen schermen met interesse uit Nederland.

Maar eerst willen Vanwesemael en de Kanaries het al knappe seizoen van STVV in schoonheid eindigen. De rechtsachter blijft ook in de play-offs incontournable in de basiself van Wouter Vrancken. Morgen ontvangt STVV koploper Union.



