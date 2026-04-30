Anderlecht heeft na De Cat nog goud in handen, maar... mag zich nu nog niet laten verleiden

Bij Anderlecht lopen wel vaker talenten rond, maar af en toe duikt er een profiel op dat alles in zich heeft om het verschil te maken op het hoogste niveau. Na Nathan De Cat lijkt nu ook Mihajlo Cvetkovic klaar om door te breken als hét nieuwe goudhaantje van paars-wit.

Een moderne spits pur sang

Cvetkovic belichaamt zowat alles wat je vandaag van een moderne spits verwacht. Hij combineert scorend vermogen met een indrukwekkende werkkracht, iets waar coaches dol op zijn. Onder coach Jérémy Taravel kreeg hij niet alleen kansen, maar ook vertrouwen. Dat vertrouwen betaalde hij terug met prestaties én vijf doelpunten.

Wat opvalt, is dat Taravel zijn systeem zodanig aanpaste dat het de sterke punten van de jonge Serviër maximaal benutte. Zelfs wanneer dat betekende dat hij soms iets minder in scoringspositie kwam, bleef zijn impact groot dankzij zijn pressing, loopvermogen en duelkracht. Hij werd vaak gekoppeld aan een complementair profiel in zijn rug, waardoor hij zich kon focussen op wat hij het beste doet: diep gaan, ruimte creëren en afwerken.

De ideale timing voor een doorbraak

Met het nakende vertrek van Thorgan Hazard lijkt hij ook nog meer op het voorplan te kunnen treden. Hazard werd vaak in een rol uitgespeeld die ook invloed had op de positie van Cvetkovic. Zijn vertrek opent perspectieven: de jonge spits kan eindelijk uitgespeeld worden op zijn natuurlijke positie, diep in de punt van de aanval.

Dat zou wel eens de sleutel kunnen zijn tot zijn definitieve doorbraak. Want hoewel hij nu al indruk maakt, is het gevoel dat er nog veel rek op zit. In de juiste rol, met vertrouwen en speeltijd, kan hij uitgroeien tot een spits die niet alleen in België, maar ook in Europa naam maakt.

Interesse uit het buitenland… maar te vroeg?

Het is dan ook geen verrassing dat clubs uit onder meer de Serie A zijn ontwikkeling op de voet volgen. Afgelopen winter was er al concrete interesse, en de verwachting is dat die alleen maar zal toenemen.



Toch zou een verkoop op dit moment een strategische fout kunnen zijn. Anderlecht beseft dat zelf ook: Cvetkovic ligt nog vast tot 2029, wat de club in een comfortabele onderhandelingspositie plaatst. Alleen een absoluut topbod zou hen kunnen doen twijfelen. Maar zelfs dan rijst de vraag: waarom nu al verkopen?

Waarde op en naast het veld

Anderlecht ziet in Cvetkovic een speler die op termijn meer dan 20 miljoen euro kan opleveren. Maar dat potentieel realiseer je niet door hem vroegtijdig te laten vertrekken. Integendeel: door hem te laten groeien, minuten te geven en hem te laten renderen als eerste spits, kan zijn marktwaarde exponentieel stijgen.

Daarnaast is er ook de sportieve waarde. Anderlecht is een club die opnieuw wil aanknopen met succes. Jong talent dat doorbreekt en het verschil maakt, is daarin cruciaal. Cvetkovic kan daarin een sleutelrol spelen.

Na De Cat, dé man van de toekomst

Na Nathan De Cat is Mihajlo Cvetkovic zonder twijfel het grootste talent dat momenteel rondloopt bij Anderlecht. Waar De Cat uitblinkt met zijn techniek en vista, biedt Cvetkovic het profiel van een moderne spits met diepgang.

Die combinatie maakt hem zo waardevol. Hij is geen eendimensionale spits, maar een complete aanvaller die zich kan aanpassen aan verschillende systemen en spelstijlen. En dat op amper 19-jarige leeftijd.