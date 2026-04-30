Opinie Anderlecht heeft na De Cat nog goud in handen, maar... mag zich nu nog niet laten verleiden

Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4344

Bij Anderlecht lopen wel vaker talenten rond, maar af en toe duikt er een profiel op dat alles in zich heeft om het verschil te maken op het hoogste niveau. Na Nathan De Cat lijkt nu ook Mihajlo Cvetkovic klaar om door te breken als hét nieuwe goudhaantje van paars-wit.

Een moderne spits pur sang

Cvetkovic belichaamt zowat alles wat je vandaag van een moderne spits verwacht. Hij combineert scorend vermogen met een indrukwekkende werkkracht, iets waar coaches dol op zijn. Onder coach Jérémy Taravel kreeg hij niet alleen kansen, maar ook vertrouwen. Dat vertrouwen betaalde hij terug met prestaties én vijf doelpunten.

Wat opvalt, is dat Taravel zijn systeem zodanig aanpaste dat het de sterke punten van de jonge Serviër maximaal benutte. Zelfs wanneer dat betekende dat hij soms iets minder in scoringspositie kwam, bleef zijn impact groot dankzij zijn pressing, loopvermogen en duelkracht. Hij werd vaak gekoppeld aan een complementair profiel in zijn rug, waardoor hij zich kon focussen op wat hij het beste doet: diep gaan, ruimte creëren en afwerken.

De ideale timing voor een doorbraak

Met het nakende vertrek van Thorgan Hazard lijkt hij ook nog meer op het voorplan te kunnen treden. Hazard werd vaak in een rol uitgespeeld die ook invloed had op de positie van Cvetkovic. Zijn vertrek opent perspectieven: de jonge spits kan eindelijk uitgespeeld worden op zijn natuurlijke positie, diep in de punt van de aanval.

Dat zou wel eens de sleutel kunnen zijn tot zijn definitieve doorbraak. Want hoewel hij nu al indruk maakt, is het gevoel dat er nog veel rek op zit. In de juiste rol, met vertrouwen en speeltijd, kan hij uitgroeien tot een spits die niet alleen in België, maar ook in Europa naam maakt.

Interesse uit het buitenland… maar te vroeg?

Het is dan ook geen verrassing dat clubs uit onder meer de Serie A zijn ontwikkeling op de voet volgen. Afgelopen winter was er al concrete interesse, en de verwachting is dat die alleen maar zal toenemen.

Toch zou een verkoop op dit moment een strategische fout kunnen zijn. Anderlecht beseft dat zelf ook: Cvetkovic ligt nog vast tot 2029, wat de club in een comfortabele onderhandelingspositie plaatst. Alleen een absoluut topbod zou hen kunnen doen twijfelen. Maar zelfs dan rijst de vraag: waarom nu al verkopen?

Waarde op en naast het veld

Anderlecht ziet in Cvetkovic een speler die op termijn meer dan 20 miljoen euro kan opleveren. Maar dat potentieel realiseer je niet door hem vroegtijdig te laten vertrekken. Integendeel: door hem te laten groeien, minuten te geven en hem te laten renderen als eerste spits, kan zijn marktwaarde exponentieel stijgen.

Daarnaast is er ook de sportieve waarde. Anderlecht is een club die opnieuw wil aanknopen met succes. Jong talent dat doorbreekt en het verschil maakt, is daarin cruciaal. Cvetkovic kan daarin een sleutelrol spelen.

Na De Cat, dé man van de toekomst

Na Nathan De Cat is Mihajlo Cvetkovic zonder twijfel het grootste talent dat momenteel rondloopt bij Anderlecht. Waar De Cat uitblinkt met zijn techniek en vista, biedt Cvetkovic het profiel van een moderne spits met diepgang.

Die combinatie maakt hem zo waardevol. Hij is geen eendimensionale spits, maar een complete aanvaller die zich kan aanpassen aan verschillende systemen en spelstijlen. En dat op amper 19-jarige leeftijd.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Opinie
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Mihajlo Cvetkovic

Meer nieuws

Rust zacht, kampioen: Walter 'Pico' Michiels overleden

17:40
Fameuze opsteker voor RSC Anderlecht voor match tegen Club Brugge en met oog op bekerfinale

15:30
🎥 De Ideale Wereld gaat helemaal los op WK-nummer: "Is Sergio terug? Spreekwoordelijke voorzet van KDB!"

17:20
🎥 Heel straf: Club Brugge pakt groots uit met twee nieuwe contracten voor iconen

17:00
1
Herhaalt Anderlecht het Simic-succes? 'Deze speler wordt alvast gevolgd door Duitse en Italiaanse clubs'

22:30
1
Club Brugge zet stap richting eerste inkomende miljoenentransfer: "Doodzonde, potentie voor Premier League"

16:30
Hét sprookje van Europa? 'Belgische inbreng van grote waarde, verdediger op weg naar Jupiler Pro League'

16:00
'Club Brugge troeft Anderlecht af: eerste bod al neergelegd voor nieuwe spits'

13:30
WK-deelname op de helling? Iran niet op congres, Canada roert zich fel: "Niet welkom"

15:00
1
Jean Kindermans nog heel actief bij Antwerp: toptalent wordt er overtuigd

12:20
2
Frank Boeckx geeft inzicht in werkethiek Vincent Kompany: "Alsof hij een moord aan het oplossen was"

12:00
1
Toekomst van de coach onzeker, sterkhouder aan de mouw getrokken: wat zegt de toekomst?

14:20
OFFICIEEL: ex-coach Club Brugge krijgt lang niet evenveel krediet als Vincent Kompany

14:00
2
DONE DEAL: STVV geeft hem weinig kansen, maar gaat wel door met 'betrouwbare pion'

13:00
1
Olivier Deschacht zou slechts acht spelers van Anderlecht houden: dit zijn ze

08:20
5
Taquin spreekt klare taal over de interesse van Sporting Charleroi

13:15
'Club Brugge verliest sterkhouder en pakt miljoenen, maar zijn toekomst is nog uiterst onzeker'

12:40
Wat is er aan de hand met Club Brugge-investering van 6,5 miljoen euro? Helemaal verdwenen

11:40
10
KV Mechelen-fans morren, maar... dit is waarom dat nog niet nodig is

11:20
5
Dit is de scheidsrechter voor Anderlecht-Club Brugge, Boterberg krijgt STVV-Union

10:30
Anderlecht hoopt nog, maar voor Nathan De Cat wordt het een uiterst belangrijke persoonlijke keuze

07:00
STVV doet vijf aanpassingen aan stadion voor Europese matchen

10:45
1
Eentje voor de geschiedenisboeken: zelfde speler mist drie strafschoppen in één wedstrijd

11:00
1
Dit is waar de Champions League vanaf nu zal uitgezonden worden: streamingreus koopt rechten CL

09:34
17
📷 Wel heel onverwacht 'voorstel' voor coach Reedijk van SK Beveren

10:15
Nieuwkomer JPL komt terug op zijn eerste Standard-Anderlecht: "Nog nooit meegemaakt"

07:40
Belgische scheidsrechter in het oog van de storm in... Saoedi-Arabië: "Een schande!"

10:00
Nog een extra afscheid bij Zulte Waregem? Ook deze speler moet mogelijk vertrekken

09:45
📷 OFFICIEEL Club Brugge heeft versterking voor NXT-ploeg beet

09:15
2
Hoe gaat Pro League-CEO Lorin Parys zijn job combineren met andere zware functie?

08:40
6
Noa Lang moet terugkeren naar Napoli... waar fans een opvallende reactie hebben

09:00
1
Remco Evenepoel spreekt over zijn liefde voor RSC Anderlecht én Arsenal FC én... over de vergelijking met Lucas Biglia

06:30
Waarom moet dat altijd miserie zijn? Beerschot krijgt gelukkig goed nieuws

08:10
2
Marc Overmars heeft plan met Vincent Janssen, voor Gyrano Kerk liggen de kaarten anders

08:00
2
Arsenal-coach Arteta woedend na halve finale: "Dit is gewoon tegen alle regels"

07:25
8
Antoine Sibierski op komst: RSC Anderlecht mikt op deze deadline voor nieuwe sportief directeur

19:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 02/05 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 03/05 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 03/05 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 02/05 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 02/05 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 03/05 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Antwerp - Standard: - MALYNWA MALYNWA over DONE DEAL: STVV geeft hem weinig kansen, maar gaat wel door met 'betrouwbare pion' Erwin Wille Erwin Wille over Analisten maken KAA Gent helemaal af: "Verschil simpelweg te groot" Stigo12 Stigo12 over 🎥 Heel straf: Club Brugge pakt groots uit met twee nieuwe contracten voor iconen André Coenen André Coenen over Wat is er aan de hand met Club Brugge-investering van 6,5 miljoen euro? Helemaal verdwenen JaKu JaKu over KV Mechelen-fans morren, maar... dit is waarom dat nog niet nodig is cartman_96 cartman_96 over Italiaanse pers zeker van hun stuk: 'Ordoñez naar onverwachte bestemming, Club Brugge heeft jackpot beet' FCB vo altijd FCB vo altijd over Ondanks de heisa én het duw- en trekwerk: Anderlecht wil volgend seizoen door met Keisuke Goto Beerschot 2020 Beerschot 2020 over Waarom moet dat altijd miserie zijn? Beerschot krijgt gelukkig goed nieuws Geert66 Geert66 over "Voetballes in eerste helft aan Anderlecht": Deschacht met lof voor STVV, maar ook prikje naar Goto Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved