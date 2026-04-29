Doorbraak is nabij: 'Kevin Mac Allister op weg van Union naar de Premier League'
Kevin Mac Allister gaat Union SG op het einde van het seizoen verlaten. De Argentijnse verdediger heeft enkele aanbiedingen uit de Premier League op zak.

Alle lichten staan op groen voor Kevin Mac Allister. De sterkhouder van Union SG gaat komende zomer een transfer maken naar de Premier League. Dat weten de Engelse kranten.

Met Brentford FC, Brighton & Hove Albion, Leeds United en Coventry City - The Sky Blues zijn al zeker van de titel in The Championship en bijhorende promotie naar de Premier League - heeft Mac Allister een keuze te maken. Union is géén optie in die keuze.

Union SG is géén eindhalte

Mac Allister beseft dat hij in het Dudenpark geen verdere progressie kan maken. De Argentijn won er de Belgische titel, de Beker van België én speelde in het shirt van Les Unionistes in de Champions League.

Daarnaast pakte Mac Allister als speler van Union zijn eerste cap als Argentijns international. Het moet gezegd: in een selectie met héél wat afwezigen. Om een vaste plaats in die selectie af te dwingen moét hij hogerop.



Op 28-jarige leeftijd zal de trein geen tweede keer passeren. En dat beseft Mac Allister maar al te goed. Bovendien is de Premier League zijn droomcompetitie. Met Alexis Mac Allister is zijn broer er één van de sterkhouders bij Liverpool FC.

Mac Allister heeft een contract tot medio 2027 in het Dudenpark. Union heeft een optie om die overeenkomst volgend seizoen met een jaar te verlengen. Zo'n vaart zal het niet lopen.

Tien miljoen euro

Union heeft vrede met het vertrek van Mac Allister. De Belgische landskampioen mikt niet op de jackpot. Tien miljoen euro zou voldoende moeten zijn om de verdediger op te halen. Dat is overigens eveneens de marktwaarde die Transfermarkt op Mac Allister heeft geplakt.

Herhaalt Anderlecht het Simic-succes? 'Deze speler wordt alvast gevolgd door Duitse en Italiaanse clubs'

Doorgestuurd in Spanje, Duitsland én Frankrijk: Arthur Vermeeren kan zich géén foute keuze meer veroorloven

Doorgestuurd in Spanje, Duitsland én Frankrijk: Arthur Vermeeren kan zich géén foute keuze meer veroorloven

Ondanks de heisa én het duw- en trekwerk: Anderlecht wil volgend seizoen door met Keisuke Goto

Ondanks de heisa én het duw- en trekwerk: Anderlecht wil volgend seizoen door met Keisuke Goto

Eindelijk goed nieuws! Belgische topclub ziet witte rook voor bouw nieuw stadion

Eindelijk goed nieuws! Belgische topclub ziet witte rook voor bouw nieuw stadion

Krijgt Senne Lammens gezelschap van drie (!) Rode Duivels? 'Manchester United aast op drie landgenoten én zal de portefeuille moeten opentrekken'

Krijgt Senne Lammens gezelschap van drie (!) Rode Duivels? 'Manchester United aast op drie landgenoten én zal de portefeuille moeten opentrekken'

Recordbedrag in zicht: WK-winnaar mag deze gigantische som bijschrijven

Recordbedrag in zicht: WK-winnaar mag deze gigantische som bijschrijven

Al na enkele maanden voorbij: 'Watford neemt afscheid van Edward Still'

Al na enkele maanden voorbij: 'Watford neemt afscheid van Edward Still'

Antoine Sibierski op komst: RSC Anderlecht mikt op deze deadline voor nieuwe sportief directeur

Antoine Sibierski op komst: RSC Anderlecht mikt op deze deadline voor nieuwe sportief directeur

José Mourinho is dé topkandidaat bij Real Madrid: The Special One reageert nu zelf

José Mourinho is dé topkandidaat bij Real Madrid: The Special One reageert nu zelf

Verrassende koerswijziging bij Barça: 'Catalanen trekken stekker uit Rashford-dossier'

Verrassende koerswijziging bij Barça: 'Catalanen trekken stekker uit Rashford-dossier'

Peter Vandenbempt toch kritisch na PSG-Bayern: "Dat was Conference League-niveau"

Peter Vandenbempt toch kritisch na PSG-Bayern: "Dat was Conference League-niveau"

Club Brugge, Gent, Anderlecht... Miljoenen in de clubkas of gratis versterkingen?

Club Brugge, Gent, Anderlecht... Miljoenen in de clubkas of gratis versterkingen?

Krijgt failliete KV Oostende zijn geld nog te zien? 85-jarige Duitse zakenman moet het uitleggen

Krijgt failliete KV Oostende zijn geld nog te zien? 85-jarige Duitse zakenman moet het uitleggen

🎥 Nooit meegemaakt in België: supporters van Fenerbahçe wachten Tedesco op

🎥 Nooit meegemaakt in België: supporters van Fenerbahçe wachten Tedesco op

Het verhaal van Noa Lang wordt pijnlijk: Galatasaray neemt harde beslissing

Het verhaal van Noa Lang wordt pijnlijk: Galatasaray neemt harde beslissing

Lars Friis legt sleutel tot succes bij Cercle Brugge op tafel

Lars Friis legt sleutel tot succes bij Cercle Brugge op tafel

Straf! Belg is de duurste jonge doelman ter wereld met een waarde van... 47 miljoen euro

Straf! Belg is de duurste jonge doelman ter wereld met een waarde van... 47 miljoen euro

KBVB kan beslissing wel smaken: "Grotere ambitie om te herinvesteren"

KBVB kan beslissing wel smaken: "Grotere ambitie om te herinvesteren"

Romelu Lukaku deelt twee wel heel cryptische berichten: "Ik negeer niets!"

Romelu Lukaku deelt twee wel heel cryptische berichten: "Ik negeer niets!"

Westerlo reageert op onrust: zowel vice-voorzitter als technisch directeur riskeren schorsing

Westerlo reageert op onrust: zowel vice-voorzitter als technisch directeur riskeren schorsing

Meevaller voor de KBVB: FIFA verhoogt de premie voor deelnemers

Meevaller voor de KBVB: FIFA verhoogt de premie voor deelnemers

Breaking: FIFA wil nieuwe regel invoeren die mogelijk heel voordelig kan zijn voor Belgische clubs

Breaking: FIFA wil nieuwe regel invoeren die mogelijk heel voordelig kan zijn voor Belgische clubs

Het strafste verhaal van 2025/26: het bedrijf dat achter de schermen meeschreef aan het succes van Bodø/Glimt Interview

Het strafste verhaal van 2025/26: het bedrijf dat achter de schermen meeschreef aan het succes van Bodø/Glimt

Hoe Union Anderlecht de weg toont in zijn hersteltraject (en ze kunnen er maar beter een voorbeeld aan nemen)

Hoe Union Anderlecht de weg toont in zijn hersteltraject (en ze kunnen er maar beter een voorbeeld aan nemen)

Ineens is ook Kevin De Bruyne niet meer zeker van zijn toekomst bij Napoli: dit is er aan de hand

Ineens is ook Kevin De Bruyne niet meer zeker van zijn toekomst bij Napoli: dit is er aan de hand

CEO van de Pro League, maar Lorin Parys krijgt er nog een voorzitterspostje bovenop (en een zwaar)

CEO van de Pro League, maar Lorin Parys krijgt er nog een voorzitterspostje bovenop (en een zwaar)

Kompany ook zwaar gefrustreerd: "Ik begrijp niet hoe je zo'n fout kan maken op dit niveau"

Kompany ook zwaar gefrustreerd: "Ik begrijp niet hoe je zo'n fout kan maken op dit niveau"

Zulte Waregem niet als eindstation? "Ik denk dat ik nog hoger kan"

Zulte Waregem niet als eindstation? "Ik denk dat ik nog hoger kan"

Tuchtcommissie ook onverbiddelijk voor Bayram, Sardella verscheen niet

Tuchtcommissie ook onverbiddelijk voor Bayram, Sardella verscheen niet

Anderlecht heeft weer een probleem met verhuurde (dure) speler: amper impact gehad

Anderlecht heeft weer een probleem met verhuurde (dure) speler: amper impact gehad

Waar speelt Union straks Europees? Brusselaars geven Koning Boudewijnstadion op, maar...

Waar speelt Union straks Europees? Brusselaars geven Koning Boudewijnstadion op, maar...

Nieuwe regel op het WK: mond bedekken kan rood opleveren

Nieuwe regel op het WK: mond bedekken kan rood opleveren

"Even een harde boemerang om op te vangen voor KV Mechelen" Opinie

"Even een harde boemerang om op te vangen voor KV Mechelen"

Héél uitzonderlijk: L'Équipe deelt twee keer een 9 uit na PSG-Bayern

Héél uitzonderlijk: L'Équipe deelt twee keer een 9 uit na PSG-Bayern

Englebert maakt moeilijke keuze: wil hij Bertaccini of liever Merlen terug?

Englebert maakt moeilijke keuze: wil hij Bertaccini of liever Merlen terug?

Crisis bij Real Madrid: José Mourinho? Deze andere topnamen circuleren ook als nieuwe trainer

Crisis bij Real Madrid: José Mourinho? Deze andere topnamen circuleren ook als nieuwe trainer

 Speeldag 34
Brighton Brighton 3-0 Chelsea Chelsea
Burnley Burnley 0-1 Manchester City Manchester City
Bournemouth Bournemouth 2-2 Leeds United Leeds United
Sunderland Sunderland 0-5 Nottingham Forest Nottingham Forest
Fulham Fulham 1-0 Aston Villa Aston Villa
Wolverhampton Wolverhampton 0-1 Tottenham Tottenham
Liverpool FC Liverpool FC 3-1 Crystal Palace Crystal Palace
West Ham Utd West Ham Utd 2-1 Everton Everton
Arsenal Arsenal 1-0 Newcastle United Newcastle United
Manchester United Manchester United 2-1 Brentford Brentford

