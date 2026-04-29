Doorbraak is nabij: 'Kevin Mac Allister op weg van Union naar de Premier League'

Kevin Mac Allister gaat Union SG op het einde van het seizoen verlaten. De Argentijnse verdediger heeft enkele aanbiedingen uit de Premier League op zak.

Alle lichten staan op groen voor Kevin Mac Allister. De sterkhouder van Union SG gaat komende zomer een transfer maken naar de Premier League. Dat weten de Engelse kranten.

Met Brentford FC, Brighton & Hove Albion, Leeds United en Coventry City - The Sky Blues zijn al zeker van de titel in The Championship en bijhorende promotie naar de Premier League - heeft Mac Allister een keuze te maken. Union is géén optie in die keuze.

Union SG is géén eindhalte

Mac Allister beseft dat hij in het Dudenpark geen verdere progressie kan maken. De Argentijn won er de Belgische titel, de Beker van België én speelde in het shirt van Les Unionistes in de Champions League.

Daarnaast pakte Mac Allister als speler van Union zijn eerste cap als Argentijns international. Het moet gezegd: in een selectie met héél wat afwezigen. Om een vaste plaats in die selectie af te dwingen moét hij hogerop.







Op 28-jarige leeftijd zal de trein geen tweede keer passeren. En dat beseft Mac Allister maar al te goed. Bovendien is de Premier League zijn droomcompetitie. Met Alexis Mac Allister is zijn broer er één van de sterkhouders bij Liverpool FC.

Mac Allister heeft een contract tot medio 2027 in het Dudenpark. Union heeft een optie om die overeenkomst volgend seizoen met een jaar te verlengen. Zo'n vaart zal het niet lopen.

Tien miljoen euro

Union heeft vrede met het vertrek van Mac Allister. De Belgische landskampioen mikt niet op de jackpot. Tien miljoen euro zou voldoende moeten zijn om de verdediger op te halen. Dat is overigens eveneens de marktwaarde die Transfermarkt op Mac Allister heeft geplakt.