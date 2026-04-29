KBVB kan beslissing wel smaken: "Grotere ambitie om te herinvesteren"

In een persbericht heeft de Belgische Voetbalbond tevreden gereageerd op de beslissing van de FIFA om de toelagen voor de deelnemende bonden aan het WK 2026 te verhogen.

Afgelopen dinsdag in Vancouver heeft de FIFA een verhoging van 15% van de premies goedgekeurd die bestemd zijn voor de nationale ploegen die zullen deelnemen aan het WK 2026. Goed nieuws voor de Belgische voetbalbond, die voor zijn financieel evenwicht onder meer afhankelijk is van grote toernooien en de daar geleverde prestaties.

Via een persbericht reageerde de Bond woensdag op die beslissing. "De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verwelkomt de beslissing van de FIFA-Raad om de financiële verdeling voor de deelnemende lidbonden aan de FIFA Wereldbeker 2026 aanzienlijk te verhogen."

"Deze beslissing past binnen de bredere ambitie van de FIFA om, dankzij het commerciële succes van het toernooi, extra middelen te herinvesteren in het internationale voetbal en beter rekening te houden met de reële logistieke en financiële uitdagingen waarmee bonden vandaag worden geconfronteerd", gaat het persbericht verder.

De Belgische voetbalbond is opgetogen over de door de FIFA beloofde verhoging van de premies

"Die verhoging omvat onder meer een hogere voorbereidingsvergoeding, een opwaardering van de kwalificatiepremie en extra bijdragen om de delegatie- en organisatiekosten te dekken die inherent zijn aan een toernooi van die omvang, georganiseerd in meerdere landen en gaststeden", aldus nog de Bond, waarvan voorzitter Pascale Van Damme zich ook uitsprak.

"De sterke samenwerking en gedeelde visie met de FIFA versterken onze gezamenlijke ambitie om het internationale voetbal naar een hoger niveau te tillen. Door extra middelen en ondersteuning vrij te maken voor de Wereldbeker 2026 toont de FIFA dat ze oog heeft voor de logistieke en financiële uitdagingen waarmee de bonden vandaag geconfronteerd worden. Deze maatregelen geven de bonden de nodige slagkracht om op een verantwoorde en toekomstgerichte manier te blijven investeren in sportieve ontwikkeling, talentontwikkeling en maatschappelijke impact."





Tot slot laat de Belgische voetbalbond weten dat deze extra middelen zullen helpen om de strategische doelstellingen verder te realiseren, met blijvende aandacht voor sportieve prestaties, maatschappelijke verantwoordelijkheid en de duurzame ontwikkeling van het Belgische voetbal.