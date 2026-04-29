Meevaller voor de KBVB: FIFA verhoogt de premie voor deelnemers

De FIFA is dinsdag in Vancouver samengekomen en heeft een verhoging van 15% van het prijzengeld voor het WK 2026 goedgekeurd. Het totale bedrag bedraagt nu 871 miljoen dollar, tegenover 727 miljoen die eerder waren aangekondigd.

De FIFA heeft dinsdag in Vancouver beslist om de financiële bedragen rond het WK 2026 op te trekken. Dat toernooi wordt van 11 juni tot 19 juli georganiseerd in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De 48 landen die zich kwalificeren voor deze eerste uitgebreide editie delen samen in een totale pot van 871 miljoen dollar, goed voor een stijging van 15%.

Dat bedrag ligt een pak hoger dan de 727 miljoen die in december oorspronkelijk werd aangekondigd. Volgens de wereldvoetbalbond is die herziening te danken aan bijzonder positieve commerciële vooruitzichten rond het WK. Tegelijk zouden meerdere federaties, zo melden verschillende media, hun bezorgdheid geuit hebben over de hoge kosten die een deelname met zich meebrengt: reizen, fiscaliteit en dagelijkse logistieke uitgaven.

De FIFA geeft meer geld aan de federaties die zich plaatsen voor het WK

Concreet gaan de steunmaatregelen op meerdere niveaus omhoog. De voorbereidingspremie bedraagt voortaan 2,5 miljoen dollar (voorheen 1,5 miljoen), terwijl de deelnamepremie stijgt van 9 naar 10 miljoen. Ook de ondersteuningsprogramma's voor de delegaties en de ticketquota die voor hen worden voorbehouden, worden uitgebreid. Goed nieuws voor de KBVB, want de financiën van de bond zijn momenteel niet echt spectaculair te noemen.

In haar persbericht benadrukte FIFA-voorzitter Gianni Infantino dat de organisatie er financieel sterk voor staat. Volgens hem laat dat toe om de steun aan de lidbonden verder op te voeren. De FIFA rekent over de vierjarige cyclus die met dit WK wordt afgesloten bovendien op totale inkomsten van 13 miljard dollar.



De sportieve premies waren eerder al fors gestegen, met een toename van 50% tegenover de editie van 2022 in Qatar. De winnaar van de finale, die op 19 juli in New York gepland staat, mag zich aan een bonus van 50 miljoen dollar verwachten.