Johan Walckiers
Meevaller voor de KBVB: FIFA verhoogt de premie voor deelnemers
De FIFA is dinsdag in Vancouver samengekomen en heeft een verhoging van 15% van het prijzengeld voor het WK 2026 goedgekeurd. Het totale bedrag bedraagt nu 871 miljoen dollar, tegenover 727 miljoen die eerder waren aangekondigd.

De FIFA heeft dinsdag in Vancouver beslist om de financiële bedragen rond het WK 2026 op te trekken. Dat toernooi wordt van 11 juni tot 19 juli georganiseerd in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De 48 landen die zich kwalificeren voor deze eerste uitgebreide editie delen samen in een totale pot van 871 miljoen dollar, goed voor een stijging van 15%.

Dat bedrag ligt een pak hoger dan de 727 miljoen die in december oorspronkelijk werd aangekondigd. Volgens de wereldvoetbalbond is die herziening te danken aan bijzonder positieve commerciële vooruitzichten rond het WK. Tegelijk zouden meerdere federaties, zo melden verschillende media, hun bezorgdheid geuit hebben over de hoge kosten die een deelname met zich meebrengt: reizen, fiscaliteit en dagelijkse logistieke uitgaven.

Concreet gaan de steunmaatregelen op meerdere niveaus omhoog. De voorbereidingspremie bedraagt voortaan 2,5 miljoen dollar (voorheen 1,5 miljoen), terwijl de deelnamepremie stijgt van 9 naar 10 miljoen. Ook de ondersteuningsprogramma's voor de delegaties en de ticketquota die voor hen worden voorbehouden, worden uitgebreid. Goed nieuws voor de KBVB, want de financiën van de bond zijn momenteel niet echt spectaculair te noemen.

In haar persbericht benadrukte FIFA-voorzitter Gianni Infantino dat de organisatie er financieel sterk voor staat. Volgens hem laat dat toe om de steun aan de lidbonden verder op te voeren. De FIFA rekent over de vierjarige cyclus die met dit WK wordt afgesloten bovendien op totale inkomsten van 13 miljard dollar.


De sportieve premies waren eerder al fors gestegen, met een toename van 50% tegenover de editie van 2022 in Qatar. De winnaar van de finale, die op 19 juli in New York gepland staat, mag zich aan een bonus van 50 miljoen dollar verwachten.

Romelu Lukaku deelt twee wel heel cryptische berichten: "Ik negeer niets!"

15:30
Westerlo reageert op onrust: zowel vice-voorzitter als technisch directeur riskeren schorsing

Westerlo reageert op onrust: zowel vice-voorzitter als technisch directeur riskeren schorsing

15:15
Nieuwe regel op het WK: mond bedekken kan rood opleveren

Nieuwe regel op het WK: mond bedekken kan rood opleveren

12:00
1
Ineens is ook Kevin De Bruyne niet meer zeker van zijn toekomst bij Napoli: dit is er aan de hand

Ineens is ook Kevin De Bruyne niet meer zeker van zijn toekomst bij Napoli: dit is er aan de hand

14:25
Het strafste verhaal van 2025/26: het bedrijf dat achter de schermen meeschreef aan het succes van Bodø/Glimt Interview

Het strafste verhaal van 2025/26: het bedrijf dat achter de schermen meeschreef aan het succes van Bodø/Glimt

14:40
Breaking: FIFA wil nieuwe regel invoeren die mogelijk heel voordelig kan zijn voor Belgische clubs

Breaking: FIFA wil nieuwe regel invoeren die mogelijk heel voordelig kan zijn voor Belgische clubs

14:00
7
Kompany ook zwaar gefrustreerd: "Ik begrijp niet hoe je zo'n fout kan maken op dit niveau"

Kompany ook zwaar gefrustreerd: "Ik begrijp niet hoe je zo'n fout kan maken op dit niveau"

13:30
5
Zulte Waregem niet als eindstation? "Ik denk dat ik nog hoger kan"

Zulte Waregem niet als eindstation? "Ik denk dat ik nog hoger kan"

13:15
CEO van de Pro League, maar Lorin Parys krijgt er nog een voorzitterspostje bovenop (en een zwaar)

CEO van de Pro League, maar Lorin Parys krijgt er nog een voorzitterspostje bovenop (en een zwaar)

13:00
12
Deze Vlaamse en Waalse zangers maakten het officiële Belgische WK-lied: "Kiss the grass"

Deze Vlaamse en Waalse zangers maakten het officiële Belgische WK-lied: "Kiss the grass"

07:40
9
Tuchtcommissie ook onverbiddelijk voor Bayram, Sardella verscheen niet

Tuchtcommissie ook onverbiddelijk voor Bayram, Sardella verscheen niet

12:40
1
Anderlecht heeft weer een probleem met verhuurde (dure) speler: amper impact gehad

Anderlecht heeft weer een probleem met verhuurde (dure) speler: amper impact gehad

12:20
Hoe Union Anderlecht de weg toont in zijn hersteltraject (en ze kunnen er maar beter een voorbeeld aan nemen)

Hoe Union Anderlecht de weg toont in zijn hersteltraject (en ze kunnen er maar beter een voorbeeld aan nemen)

11:40
Héél uitzonderlijk: L'Équipe deelt twee keer een 9 uit na PSG-Bayern

Héél uitzonderlijk: L'Équipe deelt twee keer een 9 uit na PSG-Bayern

11:20
1
Crisis bij Real Madrid: José Mourinho? Deze andere topnamen circuleren ook als nieuwe trainer

Crisis bij Real Madrid: José Mourinho? Deze andere topnamen circuleren ook als nieuwe trainer

11:00
1
Englebert maakt moeilijke keuze: wil hij Bertaccini of liever Merlen terug?

Englebert maakt moeilijke keuze: wil hij Bertaccini of liever Merlen terug?

10:45
2
"Even een harde boemerang om op te vangen voor KV Mechelen" Opinie

"Even een harde boemerang om op te vangen voor KV Mechelen"

10:15
6
Gooit dit roet in het eten voor Club Brugge? Ajax-fans staan op achterste poten

Gooit dit roet in het eten voor Club Brugge? Ajax-fans staan op achterste poten

10:30
🎥 Luis Enrique plaagt Kompany, die heel dringende oproep doet aan de Bayern-fans: "Blijf dan thuis!"

🎥 Luis Enrique plaagt Kompany, die heel dringende oproep doet aan de Bayern-fans: "Blijf dan thuis!"

10:00
1
Stijn Stijnen zorgt voor grote verrassing: hoofdrolspeler legt het uit

Stijn Stijnen zorgt voor grote verrassing: hoofdrolspeler legt het uit

09:45
2
Arthur Vermeeren krijgt weer een klap te verwerken: nieuwe club wenkt (opnieuw)

Arthur Vermeeren krijgt weer een klap te verwerken: nieuwe club wenkt (opnieuw)

08:20
7
Waar speelt Union straks Europees? Brusselaars geven Koning Boudewijnstadion op, maar...

Waar speelt Union straks Europees? Brusselaars geven Koning Boudewijnstadion op, maar...

09:30
5
Sportief manager Essevee geeft de enige echte reden waarom Vossen niet meer speelde

Sportief manager Essevee geeft de enige echte reden waarom Vossen niet meer speelde

09:15
2
Thibaut Courtois ziet eindelijk licht aan het einde van de tunnel: een erg belangrijke deadline in het vizier

Thibaut Courtois ziet eindelijk licht aan het einde van de tunnel: een erg belangrijke deadline in het vizier

09:00
"We spraken nog over verlengen"... en nu dit: Domenico Tedesco praat voor het eerst na ontslag bij Fenerbahçe

"We spraken nog over verlengen"... en nu dit: Domenico Tedesco praat voor het eerst na ontslag bij Fenerbahçe

06:30
"Een wedstrijd voor de eeuwigheid" en "Premier League leek cafévoetbal" - Voetbalwereld euforisch

"Een wedstrijd voor de eeuwigheid" en "Premier League leek cafévoetbal" - Voetbalwereld euforisch

08:40
3
Exit Vrancken bij STVV? Deze analist is overtuigd van wel

Exit Vrancken bij STVV? Deze analist is overtuigd van wel

08:10
Stijn Stijnen verklaart waarom hij zijn assistent liet invallen en bijt hard van zich af

Stijn Stijnen verklaart waarom hij zijn assistent liet invallen en bijt hard van zich af

08:00
3
Vincent Kompany reageert na doldwaze CL-match tussen PSG en Bayern en uit bedenkingen

Vincent Kompany reageert na doldwaze CL-match tussen PSG en Bayern en uit bedenkingen

07:20
10
Pijnlijk voor Antwerp: 'Vincent Janssen wil blijven, maar transfervrij vertrek is een feit'

Pijnlijk voor Antwerp: 'Vincent Janssen wil blijven, maar transfervrij vertrek is een feit'

07:00
8
Te licht bevonden bij Anderlecht, nu genoemd bij Ajax en PSV: "Waarom niet?"

Te licht bevonden bij Anderlecht, nu genoemd bij Ajax en PSV: "Waarom niet?"

23:30
4
Gekkenhuis in de halve finale van de Champions League: PSG en Bayern München trakteren op negen goals

Gekkenhuis in de halve finale van de Champions League: PSG en Bayern München trakteren op negen goals

23:00
11
Marc Degryse blijft bij zijn mening: Union SG is voor hem géén titelfavoriet

Marc Degryse blijft bij zijn mening: Union SG is voor hem géén titelfavoriet

22:30
5
Gekte bij Club Brugge: Alle abonnementen zijn al de deur uit

Gekte bij Club Brugge: Alle abonnementen zijn al de deur uit

22:00
13
Een terugkeer, maar... niet naar Anderlecht: 'Dit avontuur spookt door het hoofd van Lukaku'

Een terugkeer, maar... niet naar Anderlecht: 'Dit avontuur spookt door het hoofd van Lukaku'

21:40
14
Scoutingrapport uitgelekt: 'Real Madrid ziet groot potentieel in zoon Cristiano Ronaldo én vergelijkt hem met... Erling Haaland'

Scoutingrapport uitgelekt: 'Real Madrid ziet groot potentieel in zoon Cristiano Ronaldo én vergelijkt hem met... Erling Haaland'

21:20

