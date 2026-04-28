"Het verstand van een goudvis": Radja Nainggolan haalt uit na kwetsende spreekkoren van Beerschot-fans

De partij tussen Beerschot en Patro Eisden kreeg maandagavond een bijzonder wrange nasmaak. Radja Nainggolan reageerde na afloop aangeslagen op de spreekkoren die tijdens de wedstrijd vanuit de tribunes weerklonken.

Patro Eisden Maasmechelen verloor maandagavond met 3-2 van Beerschot in de terugwedstrijd van de Promotion Play-offs. De Limburgers leken lang op een overwinning af te stevenen, tot de Kielse Ratten op het einde nog gelijkmaakten en er tijdens de verlengingen zelfs over gingen.

Er gebeurde veel tijdens de match, ook dingen die we liever niet zien gebeuren in een voetbalstadion. Zo moest de wedstrijd een 20-tal minuten stilgelegd worden vanwege spreekkoren aan het adres van Radja Nainggolan.

Radja Nainggolan geraakt door spreekkoren tijdens duel op het Kiel

Al van in de eerste helft werd er 'Radja, hoerenzoon' geroepen door een hoop Beerschot-fans. Nainggolan was geraakt door het feit dat de spreekkoren ook over zijn overleden moeder gingen. "Dat dit moet gebeuren... Het kwetst me ook dat kinderen meeroepen, maar eigenlijk totaal niet beseffen wat ze zingen of wat het betekent om geen moeder meer te hebben", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Het zijn de ouderen die het in gang zetten en de jongeren nemen dat over, zoiets kan niet. Daar begint de opvoeding. Ik heb zelf ook kinderen en als zij deze dingen zouden roepen, kregen ze een platte hand van mij. Sowieso."

"Ik leer mijn kinderen respect te hebben. Blijkbaar is dat niet bij de harde kern van Beerschot. Ik denk niet dat andere mensen hier op de tribunes dit zouden aanvaard hebben die ook een ouder ooit hebben verloren. Het verstand van een goudvis", besluit de voormalige Rode Duivel.