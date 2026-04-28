Voormalige publiekslieveling traint in Neerpede, maar comeback bij Anderlecht komt er niet

Brandon Morren
Hoewel hij al een tijdje meetraint in Neerpede, wordt Cheikhou Kouyaté volgend seizoen niet de ervaren pion van de RSCA Futures in de Challenger Pro League. De Senegalese international heeft geen akkoord gevonden met de Brusselse clubleiding.

Net als de andere Belgische clubs bereidt ook Anderlecht achter de schermen al het volgende seizoen voor. En dat geldt niet alleen voor de eerste ploeg, maar ook voor de RSCA Futures, die opnieuw in de Challenger Pro League zullen aantreden.

Een team dat mogelijk versterkt had kunnen worden met een oude bekende van het huis, viervoudig kampioen met paars-wit: Cheikhou Kouyaté. De middenvelder is sinds januari transfervrij na zijn vertrek bij Amed SK uit de Turkse tweede klasse, waar hij in de eerste seizoenshelft slechts negen wedstrijden speelde.

Volgens La Dernière Heure traint Kouyaté (36) al enkele weken mee in Neerpede en werd er bekeken of hij als ervaren pion de jonge ploeg van de RSCA Futures kon versterken. Dat zal uiteindelijk niet gebeuren.

Beide betrokken partijen wilden daar geen commentaar op geven. Een terugkeer naar het Lotto Park komt er dus niet voor de 92-voudige Senegalese international.


De RSCA Futures dreigen volgend seizoen daardoor opnieuw zonder vaste ervaren rot te spelen, zoals ook dit seizoen al het geval was. Mats Rits, goed voor twee wedstrijden, en Alexis Flips, die vier keer meedeed, vulden die rol min of meer tijdelijk in, maar ook dat lijkt volgend seizoen niet opnieuw de bedoeling.

