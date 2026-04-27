Barcelona, Chelsea en Arsenal: Mika Godts lokt Europese topclubs naar Amsterdam met oog op toptransfer

Mika Godts blijft zich nadrukkelijk in de kijker spelen bij Ajax en lijkt stilaan klaar voor een absolute toptransfer. Zaterdag krijgt de jonge Belg daar opnieuw een uitgelezen kans voor, met grote scouts op de tribune.

Voor Mika Godts is dit het seizoen van de doorbraak bij Ajax. De 20-jarige flankaanvaller doet het fantastisch in de Eredivisie en zit aan dubbele cijfers qua doelpunten én assists.

Op 29 wedstrijden tijd scoorde hij al 16 doelpunten en gaf hij 11 assists. Afgelopen weekend was hij opnieuw goed voor een assist en scoorde hij ook dat fantastische doelpunt na een fenomenale solo.

Transferexpert Fabrizio Romano meldde onlangs dat de Belg deze zomer een toptransfer kan maken. Hij staat op het lijstje van heel wat Europese topclubs. Nu worden er ook namen genoemd.

Topclubs willen Mika Godts nu ook van dichtbij aan het werk zien

VI schrijft namelijk dat FC Barcelona, Chelsea én Arsenal scouts zullen sturen naar de wedstrijd van zaterdag tegen landskampioen PSV. Godts weet dus waarvoor hij speelt dit weekend, buiten het resultaat.



De aanvaller zag zijn marktwaarde dit seizoen al stijgen tot 25 miljoen euro volgens Transfermarkt. In maart werd hij ook Rode Duivel door in te vallen tegen de VS en te starten tegen Mexico.